РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10435 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
2 084 9

Новый пакет помощи Украине от Эстонии предусматривает оружие, боеприпасы и обучение украинских военных, - министр Рейнсалу

шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу укрепление межправительственного диалога, поддержку и послевоенное обновление Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.

"Эстония передала Украине оружия на треть своего бюджета. А по уровню соотношения ВВП страны к объемам помощи Эстония является лидером в поддержке нашей страны и украинцы это очень ценят", - указал Шмыгаль.

Премьер также выразил благодарность эстонской стороне за гуманитарную помощь и поддержку Украины на пути европейской интеграции, в частности, получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Также читайте: Оккупанты похитили главу громады на Херсонщине Ляхно, - СМИ. ФОТО

"Важно сейчас наладить двустороннюю межправительственную работу, в частности в части сотрудничества с партнерами по ЕС и НАТО, чтобы обеспечить первоочередные потребности, которые помогут нам победить в войне с Россией. Мы прилагаем к этому максимум усилий, и убежден, что Эстония в этом поможет", – сказал Шмыгаль.

Министр иностранных дел Эстонии в свою очередь заверил, что новый состав эстонского правительства продолжает всестороннюю поддержку Украины.

По его словам, в ближайшее время будет одобрен новый пакет помощи, предусматривающий оружие, боеприпасы и обучение украинских военных.

"По словам Урмаса Рейнсалу, Эстония продолжает настаивать на том, чтобы Россия понесла ответственность за агрессию через международный трибунал", – говорится в сообщении.

Также читайте: Экономика Украины сегодня находится в коме из-за агрессии России, - Зеленский

Кабмин (14094) помощь (8061) Эстония (1492) Шмыгаль Денис (2817)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Естонцям-черговий респект...
показать весь комментарий
03.08.2022 15:00 Ответить
Зеля патронный завод покрыл очень толстым слоем асфальта, а потом залил кацапским гудроном
показать весь комментарий
03.08.2022 15:07 Ответить
барига побудував богдану, вільху, міномети які для зебілів не підходили й багато чого ще, а зє побудував пацакам дорогу на херсон, але какаяразніца главное не барига хоть поржалі
показать весь комментарий
03.08.2022 15:10 Ответить
Одна Богдана) А почему за 5 лет Порох не построил завод по производству 152/155 мм снарядов?
показать весь комментарий
03.08.2022 15:36 Ответить
а почему *** ти не біл гейтс, чи ілон маск, а юродивий зебіл?
показать весь комментарий
03.08.2022 16:01 Ответить
Естоніє, щиро дякуємо за підтримку та допомогу.
показать весь комментарий
03.08.2022 15:36 Ответить
Мелочь , а приятно.

https://rus.delfi.ee/statja/120045476/rossiyskaya-programmistka-pohvastala-kak-uhodit-ot-nalogov-v-estonii-nazvala-stranu-rusofobnoy-i-v-itoge-poteryala-rabotu
показать весь комментарий
03.08.2022 15:56 Ответить
Может пробовать приехать в Латвию. Мы ей с удовольствием покажем дверь. Сейчас закон о беженцев подправляет как раз для таких как она. Ильвесу зачёт за твит
показать весь комментарий
03.08.2022 19:16 Ответить
 
 