Новый пакет помощи Украине от Эстонии предусматривает оружие, боеприпасы и обучение украинских военных, - министр Рейнсалу

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу укрепление межправительственного диалога, поддержку и послевоенное обновление Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кабмина.

"Эстония передала Украине оружия на треть своего бюджета. А по уровню соотношения ВВП страны к объемам помощи Эстония является лидером в поддержке нашей страны и украинцы это очень ценят", - указал Шмыгаль.

Премьер также выразил благодарность эстонской стороне за гуманитарную помощь и поддержку Украины на пути европейской интеграции, в частности, получения статуса кандидата на членство в ЕС.

"Важно сейчас наладить двустороннюю межправительственную работу, в частности в части сотрудничества с партнерами по ЕС и НАТО, чтобы обеспечить первоочередные потребности, которые помогут нам победить в войне с Россией. Мы прилагаем к этому максимум усилий, и убежден, что Эстония в этом поможет", – сказал Шмыгаль.

Министр иностранных дел Эстонии в свою очередь заверил, что новый состав эстонского правительства продолжает всестороннюю поддержку Украины.

По его словам, в ближайшее время будет одобрен новый пакет помощи, предусматривающий оружие, боеприпасы и обучение украинских военных.

"По словам Урмаса Рейнсалу, Эстония продолжает настаивать на том, чтобы Россия понесла ответственность за агрессию через международный трибунал", – говорится в сообщении.

