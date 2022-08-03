РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10558 посетителей онлайн
Новости Война
4 588 9

Рашисты все еще хранят свою технику в порту оккупированного Скадовска, - мэр Яковлев

скадовськ

В Херсонской области морской порт временно оккупированного Скадовска все еще используется российскими военными.

Об этом сообщил мэр Александр Яковлев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Порт не работает, туда не заходят никакие суда. На территории порта размещаются военные (российские. - Ред.), размещают какую-то технику свою и в порт попасть сейчас невозможно. Все работники, которые там работали, на работу не ходят", - отметил глава города.

"Серьезные повреждения структура не получила во время обстрела. Потому что целили в технику вражескую, а не в инфраструктуру порта. Поэтому на территории порта все стабильно", - добавил Яковлев.

Читайте: Вчера точным попаданием ракеты под Скадовском уничтожили склад боеприпасов, горючего и техники, которую войска РФ стянули с Крыма, - облсовет

армия РФ (20331) оккупация (10258) Скадовск (50) Херсонская область (5116)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ХІМЕРИ вже чекають свого часу...
показать весь комментарий
03.08.2022 16:39 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2022 16:40 Ответить
З попутним вітром долетить. І при певній вологості повітря.
показать весь комментарий
03.08.2022 16:44 Ответить
вже долітало. 31 липня.
показать весь комментарий
03.08.2022 16:46 Ответить
Треба іх трохи взбодрити
показать весь комментарий
03.08.2022 16:41 Ответить
ЗСУ - підказка роботи на правому березі Дніпра:
https://www.youtube.com/watch?v=NMsfUFAiOx4
показать весь комментарий
03.08.2022 16:52 Ответить
SMArt зачекалися
показать весь комментарий
03.08.2022 17:02 Ответить
пусть кучкуются, но желательно не рассредотачивать технику на площади более 500х500 метров для экономии ракет M30A2 и М31А2, потому что мы обещали Пентагону до конца лета провести полный цикл боевых испытаний боевых частей этих модификаций ракет.
Не хотелось бы подводить союзников, тем более, что нам пообещали в случае успешного испытания подвезти пробную партию М39, модернизированных до М57. Но это уже не про Скадовск, а скорее про Бельбек или Саки.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:22 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2022 23:23 Ответить
 
 