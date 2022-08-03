Рашисты все еще хранят свою технику в порту оккупированного Скадовска, - мэр Яковлев
В Херсонской области морской порт временно оккупированного Скадовска все еще используется российскими военными.
Об этом сообщил мэр Александр Яковлев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Порт не работает, туда не заходят никакие суда. На территории порта размещаются военные (российские. - Ред.), размещают какую-то технику свою и в порт попасть сейчас невозможно. Все работники, которые там работали, на работу не ходят", - отметил глава города.
"Серьезные повреждения структура не получила во время обстрела. Потому что целили в технику вражескую, а не в инфраструктуру порта. Поэтому на территории порта все стабильно", - добавил Яковлев.
Не хотелось бы подводить союзников, тем более, что нам пообещали в случае успешного испытания подвезти пробную партию М39, модернизированных до М57. Но это уже не про Скадовск, а скорее про Бельбек или Саки.