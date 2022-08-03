РУС
Разоблачена деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей в нескольких областях Украины, - СБУ

сбу

Сотрудники Службы безопасности разоблачили и задержали членов межрегиональной агентурной сети ФСБ РФ, которая снабжала врага информацией о военных и стратегических объектах по всей Украине.

Как передает Цензор НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как отмечается, ее руководителем оказался житель Одессы. Он был завербован ФСБ РФ и получил псевдоним "Профессор".

Для выполнения задач российской спецслужбы он создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, привлекая к ней жителей других регионов.

Российскую спецслужбу интересовала информация о дислокации центров принятия решений и стратегических объектов критической инфраструктуры в регионах Украины.

Спецназовцы СБУ задержали "Профессора" на "горячем" - при доразведке вокруг Одесской военной администрации.

СБУ отмечает, что еще один агент этой сети в Ивано-Франковской области также уже задержан.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена).

Как уточняют в Офисе Генерального прокурора, по данным следствия, житель г. Одессы после 24 февраля 2022 был завербован представителями ФСБ РФ и помогал им в проведении подрывной деятельности против Украины. Для выполнения их задач он собирал данные о местах расположения блокпостов, командных пунктов, правоохранительных органов, спецслужб, промышленных объектов военного назначения, которые дислоцируются на территории региона, а также информацию о количестве и местах поражения вражескими ракетными ударами. Собранные данные он передавал представителям российских спецслужб с помощью одного из мессенджеров.

Одесса (8007) СБУ (20313) ФСБ (1957) государственная измена (1608)
+27
Неужели Кивалов попался?
03.08.2022 17:00 Ответить
+17
невже єрьмака спiймали? в нашому СБУ зрадникiв i агнтiв кремля можна "викривати" кожен день не виходячи з офiсу.
03.08.2022 17:01 Ответить
+13
А коли ж розкриють агентурне кубло в ОПі?
03.08.2022 17:06 Ответить
СБУ-черговий респект...
А коли ж розкриють агентурне кубло в ОПі?
Чекають коли респектолог дасть команду!
Дерьмак Татаров демченко деркач НАУМОВ -Баканов , Буданов ⁉️ОНИ НЕ ОБЕЗВРЕЖЕНЫ и не утилизированы
Так от і вони типа ловлять шпигунів. Це як би син Бормана ловив шпигунів для сталіна
мільйонної?
Неужели Кивалов попался?
"Професор - лопух, прийом..." (с).
невже єрьмака спiймали? в нашому СБУ зрадникiв i агнтiв кремля можна "викривати" кожен день не виходячи з офiсу.
Складається враження , що півУкраїни воює ...а решта за ними шпигують ...чим більше СБУ їх виловлює - тим більше їх стає....парадокс !
Може просто вчаться, накінець, виконувати те, що повинні були ще з 14-го року робити?
А як же дєрьмак, дємченко, татаров, хламідія? Куди дивиться СБУ?
Та то справа "землеміра" продовжується. В інфі він керував міжрегіональною групою, а в кінці працював у регіоні. Літінант тормозив(збирав переконливі докази) а тут деркачівський корифан здав усіх.
путин рассчитывал на маленькую победоносную войну.

Он думал, что это будет что-то типа ввода советских войск в Чехословакию 1968 года.

Что они заедут на танках в киев, украинская армия не будет против них воевать, что только народ выйдет протестовать против вторжения. Для этого в колоне шло пару машин с росгвардейцами. они должны были разгонять толпу.

Но всё пошло не по плану...

Не дреба цієї пропаганди! ***** так не думав бо спочатку вдарив сотнею крилатих і балістичних ракет
Він з першої секунди почав воювати на всю катушку
Скоро буде 54 роки як совіцькі армійські колони іхали мимо нашого будинку по трасі Луцьк-Львів. Це з Нинішньої території Балтії і *********.Тато був по повістці два тиждні на призові в кадрованійій військовій частині.
Пересмішники....нема віри до органу..є тільки відраза ...як і до оп.....
А вчора викрили мільйонну ботоферму порохоботів)))))
і з мережі відразу зникли всі образливі коментарі про Боневтіка Півшостого, мудрий нарід почав знов його любити, і ніхто вже не питає ані про азовців, ані про Чонгар, а ні про єрмака. Ьо все це робила ботоферма
Имитация турборежима в работе СБУ и прокуратуры поразило даже ЦРУ и ФБР...две отставки венедиктовой и Баканова...результат на морде лица...
Толерантність до ворога обходиться дуже дорого!

Що важливіше - життя одного зрадника, чи сотень і тисяч нормальних людей?
Стадо зелемойских...время уходить на пенсию досрочно...за Сдачу Азова и Херсона вас порвут..
дерьмака підлеглі попалились, чи черговий вкид?
Нове керівництво мабуть взяло зобов"язання кожний день "Запусати дурочку" в інформпростір.
На гілляку під#арів. Бо інакше діла не буде.
удачи вам парни, главное в ходе следствия не выйдете на самих себя
Шо і ці дискредитували першу блєді? Як їм не соромно?
Хвьодоровіч?
О! А я думаю звідкіля сєпар-сусід з'явився?
Розігнали кубло... Думав, він уже десь на Колимі... а воно знов з'явилось...
невже знову Порохоботи? 95 квртал на службі у сбу.
