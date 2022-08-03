Разоблачена деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей в нескольких областях Украины, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности разоблачили и задержали членов межрегиональной агентурной сети ФСБ РФ, которая снабжала врага информацией о военных и стратегических объектах по всей Украине.

Как передает Цензор НЕТ, об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как отмечается, ее руководителем оказался житель Одессы. Он был завербован ФСБ РФ и получил псевдоним "Профессор".

Для выполнения задач российской спецслужбы он создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, привлекая к ней жителей других регионов.

Российскую спецслужбу интересовала информация о дислокации центров принятия решений и стратегических объектов критической инфраструктуры в регионах Украины.

Спецназовцы СБУ задержали "Профессора" на "горячем" - при доразведке вокруг Одесской военной администрации.

СБУ отмечает, что еще один агент этой сети в Ивано-Франковской области также уже задержан.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена).

Как уточняют в Офисе Генерального прокурора, по данным следствия, житель г. Одессы после 24 февраля 2022 был завербован представителями ФСБ РФ и помогал им в проведении подрывной деятельности против Украины. Для выполнения их задач он собирал данные о местах расположения блокпостов, командных пунктов, правоохранительных органов, спецслужб, промышленных объектов военного назначения, которые дислоцируются на территории региона, а также информацию о количестве и местах поражения вражескими ракетными ударами. Собранные данные он передавал представителям российских спецслужб с помощью одного из мессенджеров.

