Объявление войны Беларуси позволило бы ВСУ наносить удары по военной инфраструктуре на территории РБ, - "слуга народа" Яременко

Об этом в Facebook пишет "слуга народа" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

"Запад вооруженных формирований РФ на территорию Украины из Беларуси, регулярные пуски ракет по Украине с территории и воздушного пространства этого государства – это повод даже не для разрыва дипломатических отношений, а для объявления войны. Международное право четко определяет предоставление своей территории для осуществления вооруженной агрессии против другого государства одной из форм вооруженной агрессии. Поэтому Беларусь хоть и без объявления войны принимает в ней участие с 24 февраля 2022 года", - объяснил парламентарий.

По его словам, участие Беларуси в войне против Украины не сводится исключительно к предоставлению своей территории для перемещения и развертывания российских войск.

"Пересечение украинской границы белорусскими войсками это единственный нереализованный до сих пор Беларусь способ осуществления вооруженной агрессии против Украины. Но, повторюсь, и правила военного искусства, и международное право отнюдь не предусматривают потребности реализации этого шага для того, чтобы определить Беларусь государством-агрессором. И это обычно дает Украине полное право использовать против Беларуси и его военных активов оружие с целью самозащиты и обороны", - продолжил нардеп.

В то же время, подчеркнул Яременко, с военной точки зрения объявление войны Беларуси создало бы Украине как ряд проблем, так и преимуществ.

"Военные действия вдоль украинско-белорусской границы существенно активизировались бы, что создало бы нашему государству и ВСУ ряд дополнительных серьезных хлопот, но ВСУ получили бы право активно работать по враждебной военной инфраструктуре. Кроме того, возможно даже более важно, Украина получила бы право на вооруженную поддержку белорусской оппозиции. По-моему, то смена политического режима в Беларуси путем устранения узурпатора и его приспешников вполне могла бы быть одной из целей военной кампании", - считает "слуга народа".

Яременко подчеркнул, что не призывает начинать боевые действия против Беларуси.

"Мое мнение заключается в другом - на том этапе, когда актуален вопрос начинать или не начинать боевые действия в ответ на вооруженную агрессию, вопрос разрыва дипломатических отношений уже не должен возникать. Избегая этого решения, Украина подает неправильный сигнал режиму Лукашенко, который явно склонен преувеличивать свои возможности и военное значение из-за отсутствия адекватной реакции Украины на вступление Беларуси в войну против нашего государства. Не отвечают – значит боятся. Думаю, именно такой логики придерживается Лукашенко. И это совсем не способствует сворачиванию враждебной активности с территории Беларуси.

Позиция Украины по этому вопросу (подождем пока белорусские войска пересекут нашу границу, а потом разорвем дипломатические отношения) - один из немногих вопросов внешней политики, где мне трудно согласиться с официальным курсом нашего государства", - подытожил парламентарий.

