16 948 139

Объявление войны Беларуси позволило бы ВСУ наносить удары по военной инфраструктуре на территории РБ, - "слуга народа" Яременко

лукашенко

С военной точки зрения объявление войны Беларуси создало бы Украине как ряд проблем, так и преимуществ.

Об этом в Facebook пишет "слуга народа" Богдан Яременко, передает Цензор.НЕТ.

"Запад вооруженных формирований РФ на территорию Украины из Беларуси, регулярные пуски ракет по Украине с территории и воздушного пространства этого государства – это повод даже не для разрыва дипломатических отношений, а для объявления войны. Международное право четко определяет предоставление своей территории для осуществления вооруженной агрессии против другого государства одной из форм вооруженной агрессии. Поэтому Беларусь хоть и без объявления войны принимает в ней участие с 24 февраля 2022 года", - объяснил парламентарий.

По его словам, участие Беларуси в войне против Украины не сводится исключительно к предоставлению своей территории для перемещения и развертывания российских войск.

Читайте: Мы разорвем дипотношения с Беларусью, если ее армия зайдет на территорию Украины, - Кулеба

"Пересечение украинской границы белорусскими войсками это единственный нереализованный до сих пор Беларусь способ осуществления вооруженной агрессии против Украины. Но, повторюсь, и правила военного искусства, и международное право отнюдь не предусматривают потребности реализации этого шага для того, чтобы определить Беларусь государством-агрессором. И это обычно дает Украине полное право использовать против Беларуси и его военных активов оружие с целью самозащиты и обороны", - продолжил нардеп.

В то же время, подчеркнул Яременко, с военной точки зрения объявление войны Беларуси создало бы Украине как ряд проблем, так и преимуществ.

"Военные действия вдоль украинско-белорусской границы существенно активизировались бы, что создало бы нашему государству и ВСУ ряд дополнительных серьезных хлопот, но ВСУ получили бы право активно работать по враждебной военной инфраструктуре. Кроме того, возможно даже более важно, Украина получила бы право на вооруженную поддержку белорусской оппозиции. По-моему, то смена политического режима в Беларуси путем устранения узурпатора и его приспешников вполне могла бы быть одной из целей военной кампании", - считает "слуга народа".

Также читайте: "Мы вас не в рабство берем, страхуем от глупостей": У белорусских силовиков отбирают паспорта, лишая возможности выезда за границу

Яременко подчеркнул, что не призывает начинать боевые действия против Беларуси.

"Мое мнение заключается в другом - на том этапе, когда актуален вопрос начинать или не начинать боевые действия в ответ на вооруженную агрессию, вопрос разрыва дипломатических отношений уже не должен возникать. Избегая этого решения, Украина подает неправильный сигнал режиму Лукашенко, который явно склонен преувеличивать свои возможности и военное значение из-за отсутствия адекватной реакции Украины на вступление Беларуси в войну против нашего государства. Не отвечают – значит боятся. Думаю, именно такой логики придерживается Лукашенко. И это совсем не способствует сворачиванию враждебной активности с территории Беларуси.

Позиция Украины по этому вопросу (подождем пока белорусские войска пересекут нашу границу, а потом разорвем дипломатические отношения) - один из немногих вопросов внешней политики, где мне трудно согласиться с официальным курсом нашего государства", - подытожил парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае необходимости Россия способна перебросить свои войска в Беларусь через несколько недель, - ГУР

Беларусь (7971) Яременко Богдан (150)
Топ комментарии
+34
Дебил колированный. Да чтобы руки поотсыхали у тех, кто держал избирательный бюллетень за ЗеЛенского и зепутангов.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:20 Ответить
+26
Никогда не понимал это юридической херни. Враг в зоне досягаемости - стреляйте. Белорусской области никаких объявлений и справок не надо, чтобы похищать и удерживать украинцев, вести обстрелы и тд. Это война, а не дешевое телешоу по юриспруденцию. Хочешь жить - убивай врага везде и всем.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:21 Ответить
+23
І два фронти. Де такі розумні.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:20 Ответить
А що нам заважає просто ***..ь?
показать весь комментарий
03.08.2022 18:19 Ответить
Хмырь усатый за пару дней до войны давал интервью Салавьиному помету...где сказал дословно...Володя война продлится два три дня...максимум неделю...
Псина позорная...
показать весь комментарий
03.08.2022 18:20 Ответить
Анал-табу Яременко піде їх воювати? Дупою наперед - ягодицями нарозчепірку? Як вже дістали ті зелені телепузікі Коломойського...
показать весь комментарий
03.08.2022 18:21 Ответить
Треба бути послідовними, спочатку росія, потім білоруси.
показать весь комментарий
03.08.2022 18:25 Ответить
Ще одно вилізло...факт обстрілу з території білорусі за міжнародним правом є віроломним нападом білорусі на Україну. Війну оголошує не країна що приймає на себе перший удар, а та країна що їх завдає, або з чиєї території ведеться обстріл за допомогою третьої сторони.
Краще б ця порно-чубака і далі шукала собі шльондр в телефоні та невідсвічувало б.
Наробив же нарід довбограїв до влади у самі тяжкі і визначальні миті історії нашої держави..😾😾😾
показать весь комментарий
03.08.2022 18:27 Ответить
По військових обєктах можна і потрібно наносити удари.
показать весь комментарий
03.08.2022 18:30 Ответить
Не знаю хто такий Ярмоленко але він баран, відразу вступить в силу договір ОДКБ і прийдеться розбиратися ще з казахами та армянами.
показать весь комментарий
03.08.2022 18:34 Ответить
В смислі "не знаю"? Це ж "анал-табу", любитель викликати повій з залу засідань ВРУ
показать весь комментарий
03.08.2022 20:58 Ответить
Казахи звійсно відмовяться, а армянє вже використовуються. Договір одкб то маячня нікчемна, а проблема взагалі у іншому: оголошує війну той, хто нападає на іншу країну. Україні немає ніякої потреби оголошувати війну для нанесення ударів у відповідь, більш за те, після оголошення війни потрібно бути усіх правил ведення війни дотримуватись і, наприклад, не викладати відео із плінними, які дзвонять родині. Або потрапити на сусідню лаву підсудних поруч із кацапами на майбутньому трибуналі, як це було із Хорватією на ICTY.
показать весь комментарий
03.08.2022 23:14 Ответить
Оголошення війни Білорусі дозволило б ЗСУ завдавати ударів по військовій інфраструктурі на території РБ, - "слуга народу" Яременко Джерело:

Это тот депутат - порнушник раздуплился. Взял автомат и на передовую - провокатор.
показать весь комментарий
03.08.2022 18:42 Ответить
Понабирали в депутаты клоунов по объявлению, теперь они отжигают.
Неделя на фронте этого дибила пролечит.
показать весь комментарий
03.08.2022 18:53 Ответить
а що
без оголшення не можно стріляти??
показать весь комментарий
03.08.2022 19:02 Ответить
Дебіл абсолютнтй.
Можливо нам можна було б оголосити антитерористичну операцію проти кацапів, які окопались в Біларусі. І стріляти тільки по ним.
А оголосити війну Біларусі це тільки дебіл може пропонувати. А може кацапський агент.
показать весь комментарий
03.08.2022 19:04 Ответить
яке оголошення?
якщо білорусія не контролює свою територію то що з неї взяти,

проводити спец антитерористичну операцію по знищенню ворогів на території білорусі
показать весь комментарий
03.08.2022 19:07 Ответить
Це ж той що "анал табу"?
Що від нього можна почути толкового?
показать весь комментарий
03.08.2022 19:08 Ответить
Собственно, а что сейчас мешает? На Украину заходили войска с териории Беларуси, наносились удары. Формально ничего не мешает наносить ответные удары....
показать весь комментарий
03.08.2022 19:14 Ответить
не тільки формально але і юридично.
показать весь комментарий
03.08.2022 23:09 Ответить
А разве БССР объявляла войну Украине?
показать весь комментарий
03.08.2022 19:29 Ответить
Слуги бояться за свої гроші у Білорусі.
Міг би Лукашенко - давно би напав.
Всі заперечення удару по Білорусії брехливі та надумані.
показать весь комментарий
03.08.2022 19:29 Ответить
Яременко не на жарт розійшовся! Певно, знову дівка сказала - "табу!"
А може, цього разу не дівка, а трапчик або навіть - страшно сказати! - пасивний гій?..
...От якби у хлопа був порядок у штанях, то не теліпав би мовою казна-чого!
показать весь комментарий
03.08.2022 19:32 Ответить
Біларусь майже не контролює свою територію, бо їх захопили кацапи. То тій Біларусі ще й війну оголошувати? Дебіл.
Можна було б іще оголосити антитерористичну операцію по звільненню Біларусі від кацапського дерьма. І обстрілювати там кацапів. Якщо є чим обстрілювати.
показать весь комментарий
03.08.2022 19:38 Ответить
По міжнародних договорах після об*явлення війни треба припиняти торгівлю, всю. Закривати кордони наглухо.
показать весь комментарий
03.08.2022 20:00 Ответить
По яких саме договорах це?
показать весь комментарий
03.08.2022 23:16 Ответить
Так, *****, всё монобольшинство + кв 95, + 1-1, + две жирные морды с бакланом и гоу в атаку ... и дорогая не узнает, какой в яремы был конец...
показать весь комментарий
03.08.2022 20:20 Ответить
Для такой войны нужны ОТРК и американское ПВО. А западные партн1ры жуют сопли и боятся эскалации. Даже арты не хватает. Посмотрите что делается в Авдеевке и Песках.
показать весь комментарий
03.08.2022 20:25 Ответить
Яременко, краще займайся своєю справою - визивай повій і пробуй зняти табу з аналу. Звідки ти пишеш, з передової? Так сиди барило і мовчи, "зелень" навоювалася, навозила нерозмитнених авто, накралася гуманітарних грузів і грошей і поховалися по закордонах чи Буковелях, а хто і київських бункерах.
показать весь комментарий
03.08.2022 20:56 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2022 21:28 Ответить
еще один из зеленых клоунов вилез показать свою глупость.
показать весь комментарий
03.08.2022 21:30 Ответить
а що українська земля вже звільнена від москальських чортів? а чому тоді Україна не оголосила війну кацапам, якщо вони на нас напали??
показать весь комментарий
03.08.2022 21:59 Ответить
Звідки взагалі взялася ця туповата маячня, про те, що той, на кого напали, має щось оголошувати комусь?
показать весь комментарий
03.08.2022 23:18 Ответить
ну так а я про що??? всі ці оголошення до сраки! Україна має повне моральне і законне право бомбити як москалів так і бульбашів без всяких там оголошень....
показать весь комментарий
03.08.2022 23:23 Ответить
Та шо ви так захвилювалися від маячні цього дурника?Чи то кацапи офіційно оголосили нам війну?Чи ЗСУ не смолили попід Київом бульбашей?Шо їм завадить намалювати О та V та піти проти нас?Як малі наче...
показать весь комментарий
03.08.2022 22:06 Ответить
Бєларусь треба просто припинити визнавати суверенною державою і все.
показать весь комментарий
03.08.2022 23:20 Ответить
********! Лукашенко-стан вступив у війну 24 лютого
показать весь комментарий
04.08.2022 00:29 Ответить
Заткніть йому його *****, бо воювати з Білорусь він особисто не збираєтьс
показать весь комментарий
04.08.2022 01:00 Ответить
Що не зебіл то дебіл.
показать весь комментарий
04.08.2022 01:12 Ответить
АНАЛ-ТАБУ експерт.
показать весь комментарий
04.08.2022 07:02 Ответить
