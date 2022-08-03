Россия умышленно убила украинских военнопленных в Оленовке, минировали место их содержания боевики ЧВК "Вагнер", - ГУР

Главное управление разведки установило некоторые обстоятельства умышленного убийства украинских военнопленных в колонии в н. п. Оленовка (Донецкая область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны Украины.

Сообщается, что допросы украинских пленников проводили следователи т. н. "МГБ ДНР" совместно с представителями ЧВК "Вагнер" и ФСБ РФ. Во время допросов активно использовались физические пытки и побои. Такие мероприятия, в первую очередь, были направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательство, физическое унижение, психологическую деморализацию с целью излома морально-психологических качеств украинских воинов.

В случае реализации указанного плана представители ФСБ планировали привлечь украинских пленников к съемке в пророссийских репортажах. Цель эфира заключалась в освещении признания пленными "совершаемых ими преступлений, зверств против местного населения, отречение бойцов от своих взглядов, а также осуждение действий руководства Украины".

Допросы проводились конвейерно на регулярной основе, однако не имели успеха. Украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли.

Читайте: Убийство украинских военнопленных в оккупированной Оленовке совершили "вагнеровцы" по указанию Пригожина, - ГУР

В ГУР подчеркивают, что российская сторона не собиралась осуществлять обмен военнопленными и с целью утаивания ненадлежащих условий и форм допроса украинских военнослужащих (что могли бы служить доказательной базой в Гаагском суде) умышленно уничтожила пленных.

"По имеющимся данным, минирование места содержания украинских бойцов было осуществлено боевиками ППК "Вагнер" с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

Также читайте: ЧВК "Вагнер" набирает заключенных на войну в Украине: вербуют по меньшей мере в 15 колониях по всей России

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".

На международные организации сетуют и родственники бойцов полка "Азов".