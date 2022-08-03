РУС
Россия умышленно убила украинских военнопленных в Оленовке, минировали место их содержания боевики ЧВК "Вагнер", - ГУР

Главное управление разведки установило некоторые обстоятельства умышленного убийства украинских военнопленных в колонии в н. п. Оленовка (Донецкая область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны Украины.

Сообщается, что допросы украинских пленников проводили следователи т. н. "МГБ ДНР" совместно с представителями ЧВК "Вагнер" и ФСБ РФ. Во время допросов активно использовались физические пытки и побои. Такие мероприятия, в первую очередь, были направлены не на получение определенной конфиденциальной информации, а на издевательство, физическое унижение, психологическую деморализацию с целью излома морально-психологических качеств украинских воинов.

В случае реализации указанного плана представители ФСБ планировали привлечь украинских пленников к съемке в пророссийских репортажах. Цель эфира заключалась в освещении признания пленными "совершаемых ими преступлений, зверств против местного населения, отречение бойцов от своих взглядов, а также осуждение действий руководства Украины".

Допросы проводились конвейерно на регулярной основе, однако не имели успеха. Украинские пленные проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли.

Читайте: Убийство украинских военнопленных в оккупированной Оленовке совершили "вагнеровцы" по указанию Пригожина, - ГУР

В ГУР подчеркивают, что российская сторона не собиралась осуществлять обмен военнопленными и с целью утаивания ненадлежащих условий и форм допроса украинских военнослужащих (что могли бы служить доказательной базой в Гаагском суде) умышленно уничтожила пленных.

"По имеющимся данным, минирование места содержания украинских бойцов было осуществлено боевиками ППК "Вагнер" с использованием легковоспламеняющегося вещества, что привело к быстрому распространению пожара в помещении", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Оленовке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Минобороны РФ обвинили в этом ВСУ.

Также читайте: ЧВК "Вагнер" набирает заключенных на войну в Украине: вербуют по меньшей мере в 15 колониях по всей России

В Генштабе заявили, что ВСУ не наносили ударов по оккупированной Оленовке, а российские захватчики таким образом хотят скрыть пытки и расстрелы пленных.

В СБУ опубликовали перехваты, подтверждающие, что оленевскую колонию "обстреляли" российские оккупанты. По информации украинской разведки, убийство украинских пленных во временно оккупированной Оленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер".

Украина потребовала провести международное расследование и ждет от РФ список жертв теракта в Оленовке. Известно о гибели не менее 50 украинских военнопленных.

Также стало известно, что ООН готова направить своих экспертов для расследования.

Власти Украины призвали западных партнеров признать Россию "террористическим государством".

На международные организации сетуют и родственники бойцов полка "Азов".

Це ті яких клоуняра віддав *****.
03.08.2022 17:48 Ответить
+49
іронія долі - мінували, мабуть, ці ж самі вагнерівці, яких дЄрьмак і Зейло врятували від затримання
03.08.2022 17:49 Ответить
+32
Ой,а хто ж це врятував той "Вагнер"?
Уявляєте,скільки життів врятовано було б, якщо операція по " Вагннрівцям"була б не зірвана. ОСКАР В СТУДІЮ!!.
03.08.2022 17:51 Ответить
Це ті яких клоуняра віддав *****.
03.08.2022 17:48 Ответить
Евакуював...
03.08.2022 17:58 Ответить
Маніпуляція, словоблуддя, вазеленське фсЬо.
03.08.2022 18:00 Ответить
Так я не зрозумів, хто вбивця? Вагнерівці чи Зе?
03.08.2022 18:07 Ответить
Ти тупий, ілі гдє?
03.08.2022 18:50 Ответить
Під гарантії і під наглядом ГУР. Ми і без розвідки знали усе сьогодні заявлене. Згадайте відео з захисником, гідність, незламний і спокійний. 15 км до фронту, можна було щось і зробити для Героїв
03.08.2022 19:01 Ответить
А хтось ще мав сумніви що це зробили кацапські вбивці???
03.08.2022 17:49 Ответить
03.08.2022 17:51 Ответить
За логікою комента слідує, що ГУР, яке мало слідкувати за всіма діями рашистів по відношенню до полонених захисників Мапіуполя і повинно було попередити їх вбивство, спеціально вичікувало поки їх підірвуть і спалять, щоби Америка надала Україні ракети Атаксм?
03.08.2022 19:06 Ответить
іронія долі - мінували, мабуть, ці ж самі вагнерівці, яких дЄрьмак і Зейло врятували від затримання
03.08.2022 17:49 Ответить
Хороша ирония доли. Ермак свои 30 сребреников отрабатывал, а наших парней эти пи...сы тупо казнили.
03.08.2022 17:56 Ответить
30 срібняків? Ага. СчаС.

Минулого четверга міністр оборони Олексій Резніков був вимушений відбиватись від звинувачень у тому, що створює збройну монополію під друга керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Причиною стала низка матеріалів у ЗМІ, які написали про таємного куратора, а також черговий лист конгресвумен Вікторії Спартц до президента США Джо Байдена.
Джерело:
03.08.2022 18:02 Ответить
Не мабудь, а именно эти отморозки. Таким образом вагнеогейт перерастает в статью о казни своих граждан верховным руководством Украины под президентством кремлевского агента Дерьмака. Зеля не причем по причине умственной неполноценности, но сидеть будет.
03.08.2022 17:57 Ответить
Секта ХАББАД керує одним пальчиком в Україні (такі собі таваріщі ЗЕ і ЄР) а другим пальчиком в Росії(Таваріщ Пу чи то Епштейн). Згадайте хто і за чиї гроші розпочав і 1СВ і 2СВ
03.08.2022 22:58 Ответить
Ой,а хто ж це врятував той "Вагнер"?
Уявляєте,скільки життів врятовано було б, якщо операція по " Вагннрівцям"була б не зірвана. ОСКАР В СТУДІЮ!!.
03.08.2022 17:51 Ответить
бойовики Вагнер - це часом не ті пацанчики, яких Зеленський врятував, зателефонувавши Лукашенку, а потім цілий рік морозився, що операції не було, поки не сказав що "була, але ми не могли їх арештувати атопутіннападьот"?
03.08.2022 17:57 Ответить
Ми це й так знаємо! Так сам ми знаємо хто туди їх відправив (здав!)!
03.08.2022 18:03 Ответить
подонок зеЛя их отдал *****!
03.08.2022 18:04 Ответить
Треба не брати злочинців з ПВК "Вагнер" в полон. І вони мають про це знати.
03.08.2022 18:04 Ответить
перестаньте писати "росія" з великої букви -вони не люди, пишіть "рашисти" або "вбивці"...
03.08.2022 18:08 Ответить
Курвы зеленые,когда вы уже сгинете как трава на солнце,ничтожества презренные.
03.08.2022 18:09 Ответить
Не для того вони приходили до влади, щоб згинути. Лучше запитати у грьобаних зєлєбоб, коли вони своє зелене сміття з України приберуть разом з собою.
03.08.2022 19:48 Ответить
На скільки я пам'ятаю, "евакуація" в полон проводилася ,в тому числі, і під керівництвом ГУР!... Кричали:" Повна тиша, нічого ніхто не говорить, щоб не зірвати обмін!..."
От і мовчали, а ГУР взагалі " не прічьом"!... Як і влада, і міжнародні гниди ( ООН, МЧХ)!...
03.08.2022 18:12 Ответить
Роль ГУР і чому прибрали омбудсмена перед здачею Азовців в полон:

https://youtu.be/sh32GwR3Jfw
03.08.2022 18:20 Ответить
Я вам ничего не должен...
Войны не будет...готовим шашлыки на 9 мая..а летом снимать будем очередное дерьмо Сватов...
Весело живём в 95 говноквартала..
03.08.2022 18:12 Ответить
Буданов відмазує своїх кремлівських друзів. Це все вагнер, а пуйло- хороше.

Спитайте чому Буданов- єдиний хто вижив із учасників провального рейду в Крим в 2016.
І хто здав росіянам той рейд...
03.08.2022 18:15 Ответить
Та ні, тут якраз все вже зрозуміло вимальовується. Це чудове підгрунтя для визнання угруповання "Вагнер" терористичним, а Росії - країною спонсором тероризму.
03.08.2022 19:01 Ответить
Ну звичайно ПВК "Вагнер" кака - а ЗС РФ білі та пухнасті знущаються, катують і убивають полонених виключно згідно женевської конвенції.

Після Оленівки, публічних закликів посольства РФ в Англії та відео знущань і страти українських полонених Збройні сили РФ мають бути визнані терористичною організацією!
03.08.2022 19:39 Ответить
Все це вчергове доводить,що кацапи не люди,а біологічне сміття.
03.08.2022 18:18 Ответить
Кацапье должно сдохнуть!
03.08.2022 18:20 Ответить
Земразь их сдала для уничтожения хозяивами-кацапами. Не отбелите.
03.08.2022 18:24 Ответить
А могла не сдать?
03.08.2022 19:02 Ответить
передивіться відео вище у посиланні в коменті
03.08.2022 19:45 Ответить
Все це якось смердить .... і сморід цей специфічний...
03.08.2022 19:03 Ответить
https://www.youtube.com/c/AnneksiyaNet ANNEKSIYA NET

..Ложь Зеленского.. Роль Буданова.. Им очень НЕ хотелось говорить об Оленивке - Тарас Чорновил

https://www.youtube.com/watch?v=sh32GwR3Jfw%D1%97 https://www.youtube.com/watch?v=sh32GwR3Jfwї
03.08.2022 19:09 Ответить
Чому ГУР мовчало весь час поки не трапився останній акт цієї трагедії?!

Що ГУР не було відомо про те що відбувається в Оленівській колонії.

На ГУР були покладені обов'язки обміну, а тепер вони нам повідомляють те що там давно вже відбуваються тортури і ніхто не збирається обмінювати полонених.

Нах... така розвідка і в чому сенс секретності, щоби нам по-факту подавати такі "сенсації"!?
03.08.2022 19:15 Ответить
Про це всі казали в перший день вбивства, розвідка ахерєть як працює,клоуняки
03.08.2022 20:57 Ответить
Вы знаете, я не представляю, что нужно сделать с Зе, ермаком, верещук, с откормленным на убой 95 кварталом, чтобы поднять глаза от земли и посмотреть в глаза родным казнённых пленных.
Все проклятья кажутся такими мелкими. Им, сволочам, до конца своих паскудных дней не отмыть руки от крови народа. Я пишу, а перед глазами их откормленные опухшие морды, упивающиеся собственной безнаказанностью, рассчитываающие, что никто их не тронет. Они ещё планируют
второй срок, но не думаю, что переживут первый. Они страшнее орков, которые убивают наш народ, ОНИ УБИВАЮТ СВОЙ! они убивают цвет украинской нации своим дебильным правлением, своим коварным предательством, наживаются и богатеют на всём, что придётся. Вот же мерзота!
03.08.2022 21:17 Ответить
знак Z на москальских бмп - це карикатура на "Зе !".
вся їхня стратегія побудована на тому, що Зеленський нездатний Президент.
03.08.2022 21:34 Ответить
А чому так педалюють саме вагнерівців, мов це знімає з когось провину? Невже ще комусь кортить заглянути в очі кремлядському нелюду?
І хто ж таки у свій час злив операцію по затриманню вагнерівців?
03.08.2022 21:41 Ответить
Буданов знав,що таке готується!?
04.08.2022 06:41 Ответить
 
 