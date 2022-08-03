Прогнозы сбора урожая улучшились с 60 до 65-67 млн тонн, - Шмыгаль

Прогнозы сбора урожая в этом году улучшились.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Прогнозы сбора урожая в этом году улучшились с 60 млн тонн до 65-67 млн тонн. ...Государство продолжает работать над увеличением экспортных возможностей и программами доступного кредитования", - говорится в сообщении.

Во время совещания с руководителями областей Шмыгаль заявил, что была введена грантовая поддержка.

"Уже на этой неделе первые заявители получат гранты на развитие садоводства, теплиц, на развитие переработки и микропредприятий. Более 5 тысяч заявок уже поданы и обработаны. Будем продолжать реализацию этой программы по созданию рабочих мест через предоставление соответствующих грантов", - добавил он.

