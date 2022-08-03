Прогнозы сбора урожая улучшились с 60 до 65-67 млн тонн, - Шмыгаль
Прогнозы сбора урожая в этом году улучшились.
Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Прогнозы сбора урожая в этом году улучшились с 60 млн тонн до 65-67 млн тонн. ...Государство продолжает работать над увеличением экспортных возможностей и программами доступного кредитования", - говорится в сообщении.
Во время совещания с руководителями областей Шмыгаль заявил, что была введена грантовая поддержка.
"Уже на этой неделе первые заявители получат гранты на развитие садоводства, теплиц, на развитие переработки и микропредприятий. Более 5 тысяч заявок уже поданы и обработаны. Будем продолжать реализацию этой программы по созданию рабочих мест через предоставление соответствующих грантов", - добавил он.
*******, як і у інших сферах. Зокрема тут, в Київській-Черкаській області пшениці сильно пригоріли від посухи. Зокрема сусідній магнат взяв по 4 т/га, а у трохи дальшого магната взагалі 2 т/га. Як завжди ї**ть агрономів, типу винуваті... Бо у них зазвичай по 5-6 тон дає.
Кукурудза може й покращить валовий збір, зараз дощі якраз в тєму.
Соя (зокрема у нас тільки вона) хоч і не вигоріла повністю, дощі дещо врятували ситуацію, але торішнього урожаю точно не дасть.
На півдні ситуація ще гірша - кардинально. І це без врахування фактору присутності кацапів. Де кацапи, там взагалі піздєц, думаю всім зрозуміло.
На сході (брат зараз воює під Горлівкою) урожай, як і в нас - не дуже, але кукурудза буде, дощі ідуть. Але ж там рашисти взагалі тупо все випалюють, про які рекордні урожаї взагалі можна говорити.
Наостанок, ці уйобки навіть після 24 лютого не соізволили відмінити ліцензії на зберігання пального з штрафом в 500 тисяч грн. Дозволили лише продовжувати дію ліцензій, уже виданих. Хто без ліценції, отримають після перемоги гарне подспорьє у вигляді штрафів...
До речі, частина дороги, зокрема 2 км, закатаних в листопаді в мороз, уже почала злазити, зато 2-3 км їхніх тротуарчиків з фемки (основні кошти в ремонті у нас якраз вони й з'їли), ну ооочєнь красівих, стоять, *****, об бровки (парєбрік па-рузскі) уже купу колес в машинах побили...
Здуру всю тоді не продали, тепер і 5000 не дають (і це з ПДВ)... В долярах взагалі получається жопа
РабZeя круче всяких там американских и канадских фермеров...
