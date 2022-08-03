РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10788 посетителей онлайн
Новости Война
1 999 32

Прогнозы сбора урожая улучшились с 60 до 65-67 млн тонн, - Шмыгаль

зерно,урожай,пшениця,жнива,врожай,збір,ячмінь

Прогнозы сбора урожая в этом году улучшились.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Прогнозы сбора урожая в этом году улучшились с 60 млн тонн до 65-67 млн тонн. ...Государство продолжает работать над увеличением экспортных возможностей и программами доступного кредитования", - говорится в сообщении.

Во время совещания с руководителями областей Шмыгаль заявил, что была введена грантовая поддержка.

"Уже на этой неделе первые заявители получат гранты на развитие садоводства, теплиц, на развитие переработки и микропредприятий. Более 5 тысяч заявок уже поданы и обработаны. Будем продолжать реализацию этой программы по созданию рабочих мест через предоставление соответствующих грантов", - добавил он.

Читайте также: Объем украинского урожая в этом году может быть вдвое меньше, - Зеленский

Автор: 

урожай (216) Шмыгаль Денис (2817)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
его больше волнует питание негров , чем жизни своих граждан
показать весь комментарий
03.08.2022 17:56 Ответить
+9
Це добре, що так за зерно переживаєш. Ще би про військові заводи так переживав.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:51 Ответить
+6
Рад за детей некоторых стран Африки. На сытый желудок гораздо легче кричать слова в поддержку хрюсии.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це добре, що так за зерно переживаєш. Ще би про військові заводи так переживав.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:51 Ответить
его больше волнует питание негров , чем жизни своих граждан
показать весь комментарий
03.08.2022 17:56 Ответить
Хорошо питаются негры, значит хорошо будут питаться его дети и внуки.
показать весь комментарий
03.08.2022 18:01 Ответить
...возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі (С)
показать весь комментарий
03.08.2022 17:54 Ответить
Рад за детей некоторых стран Африки. На сытый желудок гораздо легче кричать слова в поддержку хрюсии.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:55 Ответить
Хочется комментарий этого ... непосредственно у фермеров, если такие есть на форуме. Из первых рук, так сказать.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:57 Ответить
все дуже просто і без фермерів - прийшлося аграріям показувати реальний врожай , бо лівак нема куди дівати буде ...
показать весь комментарий
03.08.2022 18:02 Ответить
Ти дурень дурнуватий , єдине що можна сказати , іншого на розум навіть не приходить ! Сиди на своєму дивані , сопи у дві дірки , бзди у одну і не роззявляй свою пащу (( Довбойоб ! Продаж за готівку якраз зараз і процвітає , бо з ринку пішли трейдери для яких це було не актуальним , а повернулися купи - продаї із часів бартеру ; те що вони беруть "декларує" хіба той хто їх кришує , а ти баран тіш себе думкою про відсутність лівака , хоч якась тобі розрада після того як за зелупу наголосував ))
показать весь комментарий
04.08.2022 00:07 Ответить
Цікаво це які ж трейдери пішли з ринку?
показать весь комментарий
04.08.2022 10:54 Ответить
Чому ж, можна. Дрібний, маємо з братом 200 га.
*******, як і у інших сферах. Зокрема тут, в Київській-Черкаській області пшениці сильно пригоріли від посухи. Зокрема сусідній магнат взяв по 4 т/га, а у трохи дальшого магната взагалі 2 т/га. Як завжди ї**ть агрономів, типу винуваті... Бо у них зазвичай по 5-6 тон дає.
Кукурудза може й покращить валовий збір, зараз дощі якраз в тєму.
Соя (зокрема у нас тільки вона) хоч і не вигоріла повністю, дощі дещо врятували ситуацію, але торішнього урожаю точно не дасть.
На півдні ситуація ще гірша - кардинально. І це без врахування фактору присутності кацапів. Де кацапи, там взагалі піздєц, думаю всім зрозуміло.
На сході (брат зараз воює під Горлівкою) урожай, як і в нас - не дуже, але кукурудза буде, дощі ідуть. Але ж там рашисти взагалі тупо все випалюють, про які рекордні урожаї взагалі можна говорити.
Наостанок, ці уйобки навіть після 24 лютого не соізволили відмінити ліцензії на зберігання пального з штрафом в 500 тисяч грн. Дозволили лише продовжувати дію ліцензій, уже виданих. Хто без ліценції, отримають після перемоги гарне подспорьє у вигляді штрафів...
До речі, частина дороги, зокрема 2 км, закатаних в листопаді в мороз, уже почала злазити, зато 2-3 км їхніх тротуарчиків з фемки (основні кошти в ремонті у нас якраз вони й з'їли), ну ооочєнь красівих, стоять, *****, об бровки (парєбрік па-рузскі) уже купу колес в машинах побили...
показать весь комментарий
03.08.2022 18:31 Ответить
От имени фермеров не буду, а вот у мышей жизнь опять удалась.
показать весь комментарий
03.08.2022 18:31 Ответить
а то як ще порахувати. Ми останню машину пшениці в кінці січня по 8520 грн/т продали. Тож 1600 млн, а якщо по портових цінах, то майже 2 млрд получається. Гарні миші
Здуру всю тоді не продали, тепер і 5000 не дають (і це з ПДВ)... В долярах взагалі получається жопа
показать весь комментарий
03.08.2022 18:40 Ответить
Хочеш коментар - отримуй ! Із сьогоднішніми цінами на збіжжя - чорт тому врожаю радий , зберігати проблема і дорого , продавати якщо вийде за копійки , за отримане навіть на посів нового не вистачить (( а іще податки , орендна плата за землю у 14% НГО яку ніхто не скасовував , зерном брати ніхто не хоче , грошима виходить потрібно продати півтора врожаї щоб розрахуватися , де іще взяти половину до того що вродило ніхто не розказував (( Ось такий коментар ! Ще рік такого стану речей і про фермерів ( у розумінні саме фермерів а не аграрних магнатів ) можеш забути , так , хтось для свого поросяти гектар засіватиме (( На горизонті вже виглядає повтор історії із зникненням колишніх колективних господарств , правда тепер уже у формі приватних ((
показать весь комментарий
04.08.2022 00:01 Ответить
Алан Чумак уже премьер
показать весь комментарий
03.08.2022 18:00 Ответить
шо може князьків совість загризла чи лівак нема куди штовхнути ...(
показать весь комментарий
03.08.2022 18:00 Ответить
буде що вивозити
показать весь комментарий
03.08.2022 18:15 Ответить
Наскільки я пам'ятаю минулого року був найкращий урожай за усю нашу незалежність це 50 млн.тонн це коли південь і підконтрольні регіони луганської і донецької області ще були. Математика проста якщо ви розумієте про що я.
показать весь комментарий
03.08.2022 18:47 Ответить
Пам"ять у тебе дірява (( минулого року урожай був оприлюднений попередньо 86 млн тн а потім за результатами року збільшений щось за 90 чи аж до ста (( , хрумкай фрукти і овочі , кажуть допомагають пам"ять відновити ))
показать весь комментарий
04.08.2022 00:13 Ответить
Цап-Царап КГБшный Мавзолейный все экспроприирует...товаристч чЛенин-Шариков все подсказал в далёком 1917 году...
РабZeя круче всяких там американских и канадских фермеров...
показать весь комментарий
03.08.2022 18:55 Ответить
Шмырь..тебе лучше прогноз погоды сочинять вместо Руслана Пысанки...
показать весь комментарий
03.08.2022 18:59 Ответить
Руслана недавно померла в Германии от тяжелой болезни
показать весь комментарий
04.08.2022 10:59 Ответить
А 65 млн.тон чого? Чи знову сумують все, щоб було більше: яблука, картоплю, пшеницю, кукурудзу, соняшник...? В минулому році таким чином отримали "рекордний врожай", бо тільки зеленим прийшло в голову все змішати. Ще потрібно додати м'ясо, молоко, птицю- і знову буде РЕКОРД.
показать весь комментарий
03.08.2022 19:37 Ответить
Поміряй температуру бо схоже що у тебе марення (( Пи си : минулого року врожай був таки чималий , це можна було побачити по проблемах із складуванням урожаю пізніх зернових , ну але ж ти вирішив що своїм коментом про яблука і корів будеш оригінальним (( буває , можеш пишатися своїм IQ ((
показать весь комментарий
04.08.2022 00:18 Ответить
Ціна хліба, яку платить Україна в цьому році - найвища в світі!
https://twitter.com/i/status/1554211817437667328
показать весь комментарий
03.08.2022 19:47 Ответить
У цьому році Україна платить за вибори 2019 , це їхня ціна ! А ціну хліба узнаєш через пару років , звісно якщо матимеш змогу його пожувати (( всього тобі доброго !
показать весь комментарий
04.08.2022 00:19 Ответить
Статистика це сила - без неї можна було б певно скоротити держслужбовців на 50%
показать весь комментарий
03.08.2022 22:05 Ответить
Судячи з того чим ті держслужбовці займаються , їх і без статистики можна в десять разів скоротити а не на 50 % і нічого поганого не станеться , просто грошей на них менше витрачати будемо . Але такого нам не світить - держслужбовці в Україні як гідра - там де їх одного "зарубали " вони через місяць п"ятеро у іншому місті столи позаймали і зарплату собі збільшили ((
показать весь комментарий
04.08.2022 00:23 Ответить
Опять чтоб не зглазили утырки по урожаю теперь знатоки агрономы! Дожди затяжные под уборку пошли по всей почти стране! Абы ляпнуть доложить.
показать весь комментарий
03.08.2022 22:27 Ответить
Спец ! "Затяжні дощі " це якщо днів на двадцять , а три дні гроз - це так собі , через два дні менше пилюки на обмолоті летітиме ((
показать весь комментарий
04.08.2022 00:25 Ответить
В інтернеті давати врожай це не сіяти і не збирати
показать весь комментарий
03.08.2022 22:46 Ответить
 
 