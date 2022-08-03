РУС
Новости
1 132 7

Оккупанты до сих пор не возобновили электроснабжение Мариупольского порта, но вывозят металл и зерно в Россию, - депутат

порт,маріуполь

Оккупанты частично возобновили работу мариупольского порта и установили сообщение с Россией. Они используют его, чтобы вывозить украденный украинский металл и зерно.

Об этом пишет в своем материале Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Депутат Мариупольского городского совета Максим Бородин рассказал, что, по данным из российских источников, местный порт, вероятно, используют не только для вывоза украинского металла, но и зерна. В настоящее время они создали рейсы из Мариуполя в Россию", - отмечает издание.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что российские оккупационные силы пытаются возобновить работу морского порта в Мариуполе, чтобы установить сообщение с российским Ростовом-на-Дону для вывоза украинского металла. Впрочем, существенной проблемой остается несостоятельность россиян обеспечить поставки электротока для работы порта.

"Они (российские силы – ред.) периодически показывают, что используют порт для перевозки металла, который они фактически грабят. Плюс они используют порт частично для вывоза зерна", – добавил Бородин.

Читайте: Россия готовится к мародерству украинского металла в "промышленных масштабах", - СМИ

Ранее группа американских чиновников и аналитиков ISPR, занимающаяся документированием ограблений России на нашей территории, опубликовала отчет, где собраны доказательства по минимуму 50 случаев ограбления Россией украинского металла и зерна. Согласно данным группы, это мародерство нарушает сразу три статьи Женевской конвенции. Однако возможность привлечь агрессора к ответственности сохраняется: сейчас группа прорабатывает юридические механизмы, которые позволят Украине получить в качестве репарации замороженные активы РФ в США.

Как известно, Россия уже украла и вывезла в Ростов минимум три корабля металла, произведенного на комбинатах "Азовсталь" и "ММКИ" группы Метинвест. В свою очередь, компания призвала международных партнеров не покупать металл сомнительного происхождения, который продает Россия, и сразу сообщать о фактах такой продажи.

Также читайте: Оккупанты обчистили депозитные ячейки в отделении ПУМБ в Мариуполе

зерно (1076) Мариуполь (5741) порт (745) металл (79)
А з російських портів- куди захоче, бо згідно доповнення до секретного Стамбульського договорняка, пшеницю з портів рф вони будуть вільно вивозити на експорт без перевірок
показать весь комментарий
03.08.2022 18:11 Ответить
интересно, откуда это вам известны детали секретных дополнений к Стамбульским договоренностям? Или так, ляпнули лишь бы ляпнуть
показать весь комментарий
05.08.2022 14:30 Ответить
Цап-царап для мавзолейного быдла Шариковых закончитсЯ полной катастрофой...похлеще чем распад КацаКрысиной империи 2 марта 1917 г..🦍☠️🦍
показать весь комментарий
03.08.2022 18:24 Ответить
Вчіться. Саме так треба буде діяти з гоблінами коли прийдеться брати з них репарації бо самі вони не віддадуть.
показать весь комментарий
04.08.2022 03:37 Ответить
Так и будет, но в правовом поле. Уже готовятся иски в суды. И что-то мне подсказывает, что дела будут на 100% выигрышные)
показать весь комментарий
04.08.2022 23:40 Ответить
Так это и была изначальная цель - вывезти всё, что осталось. А теперь кормят сказками про создание рабочих мест, хотя ясно как белый день, что после вывоза всего ценного, ничего не будет
показать весь комментарий
04.08.2022 23:37 Ответить
А кто-то еще сомневался в целях и задачах их "операции"? Все до банального сводится к простому грабежу и мародерству. Рашисты просто хотят нас экономически задавить и поставить на колени, но они крупно просчитались в своих амбициозных планах.
показать весь комментарий
05.08.2022 19:05 Ответить
 
 