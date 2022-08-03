Оккупанты до сих пор не возобновили электроснабжение Мариупольского порта, но вывозят металл и зерно в Россию, - депутат

Оккупанты частично возобновили работу мариупольского порта и установили сообщение с Россией. Они используют его, чтобы вывозить украденный украинский металл и зерно.

Об этом пишет в своем материале Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Депутат Мариупольского городского совета Максим Бородин рассказал, что, по данным из российских источников, местный порт, вероятно, используют не только для вывоза украинского металла, но и зерна. В настоящее время они создали рейсы из Мариуполя в Россию", - отмечает издание.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что российские оккупационные силы пытаются возобновить работу морского порта в Мариуполе, чтобы установить сообщение с российским Ростовом-на-Дону для вывоза украинского металла. Впрочем, существенной проблемой остается несостоятельность россиян обеспечить поставки электротока для работы порта.

"Они (российские силы – ред.) периодически показывают, что используют порт для перевозки металла, который они фактически грабят. Плюс они используют порт частично для вывоза зерна", – добавил Бородин.

Ранее группа американских чиновников и аналитиков ISPR, занимающаяся документированием ограблений России на нашей территории, опубликовала отчет, где собраны доказательства по минимуму 50 случаев ограбления Россией украинского металла и зерна. Согласно данным группы, это мародерство нарушает сразу три статьи Женевской конвенции. Однако возможность привлечь агрессора к ответственности сохраняется: сейчас группа прорабатывает юридические механизмы, которые позволят Украине получить в качестве репарации замороженные активы РФ в США.

Как известно, Россия уже украла и вывезла в Ростов минимум три корабля металла, произведенного на комбинатах "Азовсталь" и "ММКИ" группы Метинвест. В свою очередь, компания призвала международных партнеров не покупать металл сомнительного происхождения, который продает Россия, и сразу сообщать о фактах такой продажи.

