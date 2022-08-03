До конца недели в Раде зарегистрируют законопроект о конкурсном отборе судей Конституционного Суда, - Стефанчук

Законопроект о конкурсном отборе судей Конституционного Суда (КС) может быть зарегистрирован в Верховной Раде до конца недели.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом глава парламента Руслан Стефанчук заявил в эфире национального телемарафона.

"Я очень надеюсь, что до конца этой недели этот законопроект будет зарегистрирован в Раде. По крайней мере, мы ориентируемся на это… Я думаю, что у него будет поддержка (народных депутатов во время рассмотрения и голосования в зале пленарных заседаний парламента)", – сказал спикер.

Ранее он отметил, что вопрос реформирования КС по отбору судей на конкурсных основаниях является "первой задачей, поставленной перед Украиной" (среди семи блоков реформ, выполнение которых определено условием сохранения Украине статуса кандидата в члены Евросоюза).

Стефанчук рассчитывает, что на одном из ближайших пленарных заседаний Рада сможет принять соответствующий законопроект в первом чтении.

Читайте также: В Верховном Суде убеждены, что Украина успеет до декабря выполнить рекомендации Европейской комиссии по судебной реформе