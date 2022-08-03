РУС
Украина накопила 12 млрд куб. м газа в подземных хранилищах и располагает запасами 1,83 млн тонн угля, - Кабмин

газохранилище

Украина по состоянию на 3 августа накопила в своих подземных хранилищах (ПХГ) немногим более 12 млрд куб. м природного газа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Кабинете Министров.

В ходе селекторного совещания о подготовке к отопительному сезону под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля также озвучено, что на складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 1,83 млн тонн угля из запланированных 2,5 млн тонн.

Плановый показатель готовности объектов к отопительному сезону на 1 августа составляет 60%. "В целом, страна движется в пределах плана (56-58%), некоторым областям поставлена задача ускориться", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, перед "Нафтогазом" поставлена задача накопить в украинских подземках 19 млрд куб. м к началу отопительного сезона 2022/2023 гг. В то же время глава НАК считает, что стране хватит и 15 млрд куб. м газа запасов, поскольку из-за военной агрессии РФ потребление газа Украиной значительно снизилось.

Читайте также: Украина накопила в хранилищах более 10 млрд кубов газа для прохождения отопительного сезона, - Шмыгаль

+9
Для опалення і побутових потреб до війни вистачало 9 млрд. кубів.
03.08.2022 19:42 Ответить
+8
Кабмін мав колосальні відкати з гешефтів (різниця в ціні) на газі продаючи газ населення (дешевший) промисловцям (дорожче) і звинувачуючи населення в "енергонеефективності".
03.08.2022 19:48 Ответить
+6
так є різні потреби. населення і опалення - це одне.
а ферросплавні заводи коломойського - це геть інше. так само фірташ там добрива якісь робить, теж газ треба ну і т.д.
а коломойський захоче преференції, а платити за них будуть хто - дурні українці.
але дійсно, багатьом виробництвам також потрібен газ, і за нормальною ціною. наприклад, жерстяні банки, скляні банки, пляшки - скрізь газ треба. а в нас не влада, а шулери. своїм все, а людям - закон беззаконня.
03.08.2022 20:13 Ответить
Мало 12 млрд куб м газу.
03.08.2022 19:41 Ответить
Для опалення і побутових потреб до війни вистачало 9 млрд. кубів.
03.08.2022 19:42 Ответить
Як Кабмін кричав, що мінімум 15 треба.
03.08.2022 19:45 Ответить
Кабмін мав колосальні відкати з гешефтів (різниця в ціні) на газі продаючи газ населення (дешевший) промисловцям (дорожче) і звинувачуючи населення в "енергонеефективності".
03.08.2022 19:48 Ответить
так є різні потреби. населення і опалення - це одне.
а ферросплавні заводи коломойського - це геть інше. так само фірташ там добрива якісь робить, теж газ треба ну і т.д.
а коломойський захоче преференції, а платити за них будуть хто - дурні українці.
але дійсно, багатьом виробництвам також потрібен газ, і за нормальною ціною. наприклад, жерстяні банки, скляні банки, пляшки - скрізь газ треба. а в нас не влада, а шулери. своїм все, а людям - закон беззаконня.
03.08.2022 20:13 Ответить
откуда гадишь ********* ?

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:03.08.2022
03.08.2022 19:45 Ответить
Ну, ну. Я, не злопам'ятний. Коли я на цензорі був, ти напевне ще горшок нюхав.
03.08.2022 19:51 Ответить
А чому тоді такий свіженький?))))
03.08.2022 20:13 Ответить
********** гадять свино-собачою, буряте
03.08.2022 23:53 Ответить
Запасів газу уже маємо значно більше ніж потрібно населенню.
03.08.2022 19:41 Ответить
Звідки?
03.08.2022 19:44 Ответить
Скоро деактив,пиши больше и быстрее)))
03.08.2022 19:49 Ответить
ты не местный под прокси?

в Украине всегда было ********* газа для бытового потребления!

импортный нужен был только олигархам для их металлургий и коксохимов
03.08.2022 20:31 Ответить
Україна добуває 21 млрд. кубів свого газу. Також ми маємо розвіданих запасів (за умови сталого споживання 2020 року) на 600 років. А от чому в умовах війни, коли зросла ціна на газ, вітчизняні "промисловці" стали продавати український газ за кордон при собівартості 80 доларів 1000 куб. за 1200 доларів питання риторичне...
03.08.2022 20:51 Ответить
При чому, державні компанії добувають лише трохи більше 13млрд. куб.
З початку 2000-х державні газові розвідані родовища розбазарюються по корупційним карманам у приватну власність. У 2008 був скандал «депутати даруюють коханкам газові свердловини», який показав у чиїх загребущих руках незаконно опинялася народна власність.
https://www.google.com/amp/s/www.obozrevatel.com/news/2008/5/24/195137/amp.htm
Українські корупціонери, їх папєрєдніки, олігархи виявилися новими власниками українських надр.
https://www.google.com/amp/s/www.epravda.com.ua/publications/2018/03/28/635428/index.amp
03.08.2022 23:15 Ответить
https://youtu.be/RLeOKOAHusw?t=3868 https://youtu.be/RLeOKOAHusw?t=3868

03.08.2022 22:52 Ответить
То може вже включите гарячу воду, а?
03.08.2022 19:43 Ответить
Ставте бойлер або колонку і не партесь.
03.08.2022 19:45 Ответить
Давно колонка і автономне опалення з 2003 року.
03.08.2022 19:53 Ответить
Я з вас угораю, люди.
А на хіба мені тоді держаний апарат, якщо я мушу всі свої проблеми вирішувать самостійно? Кому я плачу податки (між іншим, досить немаленькі) і за які заслуги?

Київ, Дніпровський, район інститута хімії нема води з 14 травня. Годують "завтраками".

03.08.2022 20:50 Ответить
Співчуваю. Квартира (будь яка!) це "колгосп". Продавайте і купуйте приватну садибу. Я собі (подільський район) навіть скважину власну пробив на всяк випадок. У мене "маленька" і вручну на 26 метрів, а у сусідки на 120 метрів, але буровою установкою і дуже дорого. Кожному своє. "Державний апарат" ніколи не буде вирішувати Ваші проблеми, але гроші "за надію" стягне справно.
03.08.2022 20:58 Ответить
Где нет ? Голосеевский р-н есть
03.08.2022 19:46 Ответить
Не афішували б зайвий раз ато ці вдарять по сховищах якимись протибункерними штуками
03.08.2022 19:44 Ответить
це карстові печери, з яких колись видобували газ - а тепер використовують як сховища. їм протимункерні штуки пох...
03.08.2022 20:29 Ответить
Качаите далі
03.08.2022 19:47 Ответить
В теперішніх умовах, багато газу не зашкодить.
03.08.2022 19:54 Ответить
хвати газу ,якщо газосховища не **********
03.08.2022 19:53 Ответить
Надо еще определить территорию Украины, которую оставят за нами зеленые. Эвакуацию объявили с Донецкой области, уже привлекли спеца по сдаче Серегу Гайдая, он уже фоточки постит не своей области (свою-то сдал уже).
03.08.2022 20:06 Ответить
12 , мінус - 7 млрд ( тих що викачати не можливо ) = 5 млрд куб .
Маловато будєт .. . Але ще 2 місяці закачки попереду .
Хоча , дійсно , може й цих вистачить ,, бо ж багато промислових підприємств через війну зупинились .
03.08.2022 20:21 Ответить
ты по гениальности своей считаешь что в запасы учитывается объем, который невозможно использовать?
03.08.2022 20:33 Ответить
Це не я а Нафтогаз так рахує ... І завжди так рахував .
03.08.2022 20:39 Ответить
Запаси газу та вугілля самі по собі нічого не значать. Енергоносії потрібно транспортувати та виробити тепло та електроенергію.
Як це буде робитись в умовах війни ніхто не знає. Ні Шмигаль ні сам господь Бог.
03.08.2022 20:22 Ответить
Ще ******** вирішили газ повітрям розбавляти, ну ви зрозуміли для чого. Якщо не вірете, є інтернет.
03.08.2022 20:40 Ответить
***, тепер чекайте ракети по сховищах, хто курва вас за язик тягне.
03.08.2022 20:55 Ответить
Последствия ничто - пиар всё !!!
03.08.2022 22:58 Ответить
По народным приметам и по метеорологических прогнозам, зима будет крепкая. Шутки в сторону. Сварщики всей страны. клепайте буржуйки с вытяжками в окно для многоэтажек! Иначе капец. Пилы ножовки, точите и топорики клепайте люди. И листы металла под буржуйку, чтоб пожарным было работы меньше. Пусть будет шутка это.
03.08.2022 21:59 Ответить
разрешите наконец отказываться от центрального отопления...сколько еще вы будете издеваться над людьми
04.08.2022 00:03 Ответить
накопичили накопичили а взимку караул лишилось на тиждень
04.08.2022 00:42 Ответить
Режим тотальної економії потрібен вже зараз.
04.08.2022 07:53 Ответить
 
 