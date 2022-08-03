Украина накопила 12 млрд куб. м газа в подземных хранилищах и располагает запасами 1,83 млн тонн угля, - Кабмин
Украина по состоянию на 3 августа накопила в своих подземных хранилищах (ПХГ) немногим более 12 млрд куб. м природного газа.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Кабинете Министров.
В ходе селекторного совещания о подготовке к отопительному сезону под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля также озвучено, что на складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 1,83 млн тонн угля из запланированных 2,5 млн тонн.
Плановый показатель готовности объектов к отопительному сезону на 1 августа составляет 60%. "В целом, страна движется в пределах плана (56-58%), некоторым областям поставлена задача ускориться", - отмечено в сообщении.
Как сообщалось, перед "Нафтогазом" поставлена задача накопить в украинских подземках 19 млрд куб. м к началу отопительного сезона 2022/2023 гг. В то же время глава НАК считает, что стране хватит и 15 млрд куб. м газа запасов, поскольку из-за военной агрессии РФ потребление газа Украиной значительно снизилось.
а ферросплавні заводи коломойського - це геть інше. так само фірташ там добрива якісь робить, теж газ треба ну і т.д.
а коломойський захоче преференції, а платити за них будуть хто - дурні українці.
але дійсно, багатьом виробництвам також потрібен газ, і за нормальною ціною. наприклад, жерстяні банки, скляні банки, пляшки - скрізь газ треба. а в нас не влада, а шулери. своїм все, а людям -
законбеззаконня.
в Украине всегда было ********* газа для бытового потребления!
импортный нужен был только олигархам для их металлургий и коксохимов
З початку 2000-х державні газові розвідані родовища розбазарюються по корупційним карманам у приватну власність. У 2008 був скандал «депутати даруюють коханкам газові свердловини», який показав у чиїх загребущих руках незаконно опинялася народна власність.
https://www.google.com/amp/s/www.obozrevatel.com/news/2008/5/24/195137/amp.htm
Українські корупціонери, їх папєрєдніки, олігархи виявилися новими власниками українських надр.
https://www.google.com/amp/s/www.epravda.com.ua/publications/2018/03/28/635428/index.amp
А на хіба мені тоді держаний апарат, якщо я мушу всі свої проблеми вирішувать самостійно? Кому я плачу податки (між іншим, досить немаленькі) і за які заслуги?
Київ, Дніпровський, район інститута хімії нема води з 14 травня. Годують "завтраками".
Маловато будєт .. . Але ще 2 місяці закачки попереду .
Хоча , дійсно , може й цих вистачить ,, бо ж багато промислових підприємств через війну зупинились .
Як це буде робитись в умовах війни ніхто не знає. Ні Шмигаль ні сам господь Бог.