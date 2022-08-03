Украина накопила 12 млрд куб. м газа в подземных хранилищах и располагает запасами 1,83 млн тонн угля, - Кабмин

Украина по состоянию на 3 августа накопила в своих подземных хранилищах (ПХГ) немногим более 12 млрд куб. м природного газа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Кабинете Министров.

В ходе селекторного совещания о подготовке к отопительному сезону под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля также озвучено, что на складах ТЭС и ТЭЦ накоплено 1,83 млн тонн угля из запланированных 2,5 млн тонн.

Плановый показатель готовности объектов к отопительному сезону на 1 августа составляет 60%. "В целом, страна движется в пределах плана (56-58%), некоторым областям поставлена задача ускориться", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, перед "Нафтогазом" поставлена задача накопить в украинских подземках 19 млрд куб. м к началу отопительного сезона 2022/2023 гг. В то же время глава НАК считает, что стране хватит и 15 млрд куб. м газа запасов, поскольку из-за военной агрессии РФ потребление газа Украиной значительно снизилось.

