Государство имеет возможность повысить уровень оплаты за "зеленую" электроэнергию до 70-80%, - инвестор
Уровень расчетов перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников к концу 2022 года может возрасти до уровня 70-80%, за счет доходов НЭК "Укрэнерго" по передаче электрической энергии и от аукционов по распределению пропускной способности.
Об этом заявил операционный директор Elementun Energy Александр Подпругин, передает Цензор.НЕТ.
"Действительно, в НЭК "Укрэнерго" говорят об увеличении расчетов с "зелеными" производителями. По нашим оценкам, до конца года уровень расчетов может выйти на 70-80%", - сказал Подпругин.
По его словам, средства для этого могут поступать и из первичного источника – тарифа на передачу, а также из дополнительных источников – доходов от распределения пропускной способности межгосударственных пересечений. "Также небольшая доля в ресурсе для погашения задолженности - это кредитные средства "Укрэнерго", от МФО и т.д.", - добавил инвестор.
Подпругин оценивает, что до конца года можно аккумулировать 3-4 млрд грн для выплат производителям из ВИЭ за счет доходов от пересечения, при условии роста экспортных возможностей и активности на аукционах.
Как сообщалось ранее, Верховная Рада проголосовала за законопроект, согласно которому "Укрэнерго" сможет направлять доход от аукционов по распределению пропускной способности на другие цели, кроме развития межгосударственных сетей. По данным ГП "Гарантированный покупатель", уровень расчетов перед "зелеными" производителями за 20 дней июля достиг 31%. Задолженность системного оператора "Укрэнерго" перед госпредприятием составляет 13,4 млрд. грн.
Такої ціни яку Ви написали ніколи в Україні не було. Виплати по Зеленому тарифу під військового стану будуть здійснюватись, але змінилась сама модель оплати за продаж згенерованої електроенергії сонячними електростанціями. Ціна за проданий 1 кВт тепер буде в кожній області свій і він складатиме в середньому 1.68 грн - 1 кВт електроенергії.Кількість встановлених сонячних станцій в Україні зростала кожного року. За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України тільки у 2021 їх стало майже 45 тисяч. Але з початком війни постачальники тимчасово припинили здійснювати оплату домогосподарствам за надану альтернативним джерелами електроенергію. Міненерго видало наказ «Про розрахунки на ринку електричної енергії»: на час воєнного стану виплати генерації з відновлюваних джерел енергії обмежуються. 26 квітня Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг прийняла на засіданні постанову та ухвалила порядок виплат за "зеленим тарифом". Він діє на час воєнного стану в Україні та 2 місяці після його завершення. Такі постанови зумовлені необхідністю сталого функціонування системи енергопостачання та суттєвим зменшенням надходжень коштів за енергетичні послуги.Постачальники універсальних послуг (ПУП) мають купувати електроенергію СЕС на "довоєнних" умовах. Ніяких санкцій за договорами купівлі-продажу електроенергії щодо СЕС не може бути. Вони встановлюють мінімальний гарантований розмір оплати та повинні провести часткову виплату виробникам. Вартість згенерованої СЕС енергії визначатиметься відповідно до звичного тарифу для населення - 1,68 грн/кВт*год, але помножений на відсоток оплати від споживачів у певній області в певний місяць генерації.
Німеччина Дахи, до 10 кВт € 0,12 20 років
Німеччина Дахи, 10 - 40 кВт € 0,11 20 років
Німеччина Дахи, 40 - 500 кВт € 0,10 20 років
Німеччина На землі, до 10 МВт € 0,08 20 років
Таким чином, проведення будь-яких виплат з бюджету на ці цілі має кваліфікуватись як розтрата бюджетних коштів.
це засмучує...
сподіваюсь там все висаджене вже і навіть попиляне.
Почему Илон Маск делает так, что и людям выгодно, и государству ?
Держава має можливість.
Ця енергія купляється державою дорожче ніж продається, а вони мають можливість...
Було по 5 грн зелена олігархам, атомщикам(державні підприємства) по 50коп(образно).
Зараз буде по 9грн.