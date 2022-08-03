Государство имеет возможность повысить уровень оплаты за "зеленую" электроэнергию до 70-80%, - инвестор

Уровень расчетов перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников к концу 2022 года может возрасти до уровня 70-80%, за счет доходов НЭК "Укрэнерго" по передаче электрической энергии и от аукционов по распределению пропускной способности.

Об этом заявил операционный директор Elementun Energy Александр Подпругин, передает Цензор.НЕТ.

"Действительно, в НЭК "Укрэнерго" говорят об увеличении расчетов с "зелеными" производителями. По нашим оценкам, до конца года уровень расчетов может выйти на 70-80%", - сказал Подпругин.

По его словам, средства для этого могут поступать и из первичного источника – тарифа на передачу, а также из дополнительных источников – доходов от распределения пропускной способности межгосударственных пересечений. "Также небольшая доля в ресурсе для погашения задолженности - это кредитные средства "Укрэнерго", от МФО и т.д.", - добавил инвестор.

Подпругин оценивает, что до конца года можно аккумулировать 3-4 млрд грн для выплат производителям из ВИЭ за счет доходов от пересечения, при условии роста экспортных возможностей и активности на аукционах.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада проголосовала за законопроект, согласно которому "Укрэнерго" сможет направлять доход от аукционов по распределению пропускной способности на другие цели, кроме развития межгосударственных сетей. По данным ГП "Гарантированный покупатель", уровень расчетов перед "зелеными" производителями за 20 дней июля достиг 31%. Задолженность системного оператора "Укрэнерго" перед госпредприятием составляет 13,4 млрд. грн.