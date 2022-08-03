РУС
Следующие корабли с зерном готовы к отправке, надеемся, что РФ не разрушит договоренности, - Кулеба

Следующие корабли уже готовы к отправке из Украины согласно договоренностям, достигнутым в рамках так называемой зерновой инициативы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и выразил надежду, что РФ не сделает никаких шагов, которые бы разрушили договоренности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Следующие корабли уже готовы к отправке, они будут отправляться из портов, участвующих в зерновой инициативе в соответствии с согласованным графиком, и надеемся, что все будет работать и РФ не сделает никаких шагов, которые бы разрушили эти договоренности, которые были так трудно достигнуты при посредничестве. ООН и Турции", - сказал Кулеба на пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в Киеве.

Министр подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день договоренности, достигнутые в рамках так называемой зерновой инициативы, выполняются.

"Я напомню, что Украина стала первой из всех участников этой договоренности, полностью готовой к выполнению всех пунктов. Мы неуклонно и дальше будем выполнять эту договоренность. Она выгодна украинским фермерам, она выгодна украинской экономике, и она выгодна миру. Именно Украина сейчас в буквальном смысле спаситель мира от дальнейшего роста цен на продукты питания и от голода в отдельных странах", - отметил Кулеба.

Після скількох разів "зруйнованих домовленостей", МЗС продовжує сподіватись що саме ці мордор не зруйнує?
Це якийсь Оксюморон
"коригувальника обстрілів Миколаєва відправили в сізо з правом вийти під заставу"..., "підозрюваний свою провину визнав"...-йбані судді.
Важливо тількі те що Путлер знову стал для світу домовоспроможним. Тільки для цього відбуваєься ця операція. Зеля пійде ще много раз на перемовини з Путлером.
Навіть Кулеба не впевнений.
Дмитро Кулеба і висловив сподівання, що РФ не зробить жодних кроків, які б зруйнували домовленості. Джерело:
Будет большой соблазн у бурятов потопить какой-нибудь кораблик побольше, размером с "Москву". Тогда Зеленский еще больше вылупит свои глаза с экрана и скажет "да как же так!" ООН же, там Турция обещали, США радовались....
А співучасть у замаху на вбивство? Чи, навіть пошкодження майна в великих розмірах?
Кулебі-сподіватись що брехун який постійно бреше,виконає свої обіцянки може тільки геть дурне...
Сподівайся, дурню !
Нам би якиись есмінець НАТО під Одесу для порядку -- ніхто не рішаєця
Не наважується .
мабуть Кулеба знає якись домовленності, які кацапія не зруйнувала і не похєріла.
як кажуть: сцють в очі, а нам - то дощ йде
Із Чорноморська не можуть виводити судна вантажені зерном через потоплені дві баржі на фарватері. Зеле про це ніхто не може доповісти, бо втратить посаду, що добре оплачується. Тому балкери продовжують вантажити.
Там ещё +2. У Зели диарея будет. Сейчас решают, как их в сторону оттащить, а не поднять.
Кораблі це плавзасоби які мають на борту озброєння. Скільки можна вчити невігласів?
Grün Idiot.
Звиняйте це не Вам, а Кулебі.
В сенсі?!
А на вплив ООН та Туреччини по підтриманню домовленності сподівань вже нема?!
Тільки рашистська "добра воля" залишилася?
Украина спасает мир... А для Украины - что? Одно большое них#я. Вот так мир видит Украинцев - бесплатное, рабочее скотское быдло, обреченное даром вкалывать за кромешную нищету.
ВАССЕРМАН ЗАЛІЗНИЙ

@WASSERMAN_MOLE

·

https://twitter.com/WASSERMAN_MOLE/status/1554738796243165189 9 ч

Вы ещё помните, что в прошлую пятницу руцкие сожгли барак с украинскими пленными воинами? С живыми? Просто взяли 60 человек и превратили в уголь. Вы ещё помните? Ведь правда?
Не помнят, они видят только бабло, не более.
У граждан Украины нет другого выбора: 7 ноября - PURGE NIGHT.
Вообще то этот договорняк наиболее выгоден скрепной - часть санкций по сельхозпродукции,удобрениям,ремонту самолетов сняли.Отложили запрет на страхование транспортировки нефти морским путем с недоимперии что фактически накрыло 3.14здой эмбарго на нефть. Да и зерно принадлежит не государству а в большинстве своем мутным зернотрейдерам с кучей таких же мутных фирм прокладок - часть налогов конечно же заплатят,остальное в опшор.Теперь всем ссут в глаза преподнося это как большую победу Украины...где тут победа?
Два варіанти:

1. Зруйнує. І звинуватить в цьому Україну.

2. Деякий час не руйнуватиме. Під радісні воплі уміратварітєлєй продавить ще якусь угоду з послабленнями для себе. Після чого зруйнує. І звинуватить Україну
На РАБzzee наступила Черный август...гибель дохлого Сссра ...🦍☠️
Причем без единого выстрела со стороны НАТО и Рональда Рейгана...🤣
