Следующие корабли с зерном готовы к отправке, надеемся, что РФ не разрушит договоренности, - Кулеба
Следующие корабли уже готовы к отправке из Украины согласно договоренностям, достигнутым в рамках так называемой зерновой инициативы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и выразил надежду, что РФ не сделает никаких шагов, которые бы разрушили договоренности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Следующие корабли уже готовы к отправке, они будут отправляться из портов, участвующих в зерновой инициативе в соответствии с согласованным графиком, и надеемся, что все будет работать и РФ не сделает никаких шагов, которые бы разрушили эти договоренности, которые были так трудно достигнуты при посредничестве. ООН и Турции", - сказал Кулеба на пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в Киеве.
Министр подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день договоренности, достигнутые в рамках так называемой зерновой инициативы, выполняются.
"Я напомню, что Украина стала первой из всех участников этой договоренности, полностью готовой к выполнению всех пунктов. Мы неуклонно и дальше будем выполнять эту договоренность. Она выгодна украинским фермерам, она выгодна украинской экономике, и она выгодна миру. Именно Украина сейчас в буквальном смысле спаситель мира от дальнейшего роста цен на продукты питания и от голода в отдельных странах", - отметил Кулеба.
Це якийсь Оксюморон
Дмитро Кулеба і висловив сподівання, що РФ не зробить жодних кроків, які б зруйнували домовленості. Джерело:
А на вплив ООН та Туреччини по підтриманню домовленності сподівань вже нема?!
Тільки рашистська "добра воля" залишилася?
Вы ещё помните, что в прошлую пятницу руцкие сожгли барак с украинскими пленными воинами? С живыми? Просто взяли 60 человек и превратили в уголь. Вы ещё помните? Ведь правда?
У граждан Украины нет другого выбора: 7 ноября - PURGE NIGHT.
1. Зруйнує. І звинуватить в цьому Україну.
2. Деякий час не руйнуватиме. Під радісні воплі уміратварітєлєй продавить ще якусь угоду з послабленнями для себе. Після чого зруйнує. І звинуватить Україну
Причем без единого выстрела со стороны НАТО и Рональда Рейгана...🤣