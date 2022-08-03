Следующие корабли с зерном готовы к отправке, надеемся, что РФ не разрушит договоренности, - Кулеба

Следующие корабли уже готовы к отправке из Украины согласно договоренностям, достигнутым в рамках так называемой зерновой инициативы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и выразил надежду, что РФ не сделает никаких шагов, которые бы разрушили договоренности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Следующие корабли уже готовы к отправке, они будут отправляться из портов, участвующих в зерновой инициативе в соответствии с согласованным графиком, и надеемся, что все будет работать и РФ не сделает никаких шагов, которые бы разрушили эти договоренности, которые были так трудно достигнуты при посредничестве. ООН и Турции", - сказал Кулеба на пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в Киеве.

Министр подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день договоренности, достигнутые в рамках так называемой зерновой инициативы, выполняются.

"Я напомню, что Украина стала первой из всех участников этой договоренности, полностью готовой к выполнению всех пунктов. Мы неуклонно и дальше будем выполнять эту договоренность. Она выгодна украинским фермерам, она выгодна украинской экономике, и она выгодна миру. Именно Украина сейчас в буквальном смысле спаситель мира от дальнейшего роста цен на продукты питания и от голода в отдельных странах", - отметил Кулеба.

Читайте: Мы разорвем дипотношения с Беларусью, если ее армия зайдет на территорию Украины, - Кулеба