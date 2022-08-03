РУС
Украина благодарна Эстонии за реальную поддержку, - Зеленский провел встречу с руководителем эстонского МИД Рейнсалу

рейнсалу

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новоназначенным министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу, который находится в нашей стране с первым зарубежным визитом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава государства поблагодарил министра за этот сигнал солидарности с Украиной. В то же время он отметил, что поддержку со стороны Эстонии доказывать не нужно, украинцы знают о ней и ценят ее".

"Благодарны за поддержку нашего суверенитета, территориальной целостности. Реальную поддержку, а не на словах. Поддержку реальными шагами", – сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что во время визита Урмаса Рейнсалу в приграничном городе Овруче Житомирской области была заложена капсула по случаю начала строительства первого детского сада в рамках Fast Recovery plan. Это первый из 15 объектов общей инфраструктуры, которые Житомирская ОГА передала на рассмотрение правительству Эстонии для помощи в восстановлении области.

"Все восстановление – мы понимаем, что это большая сумма, большая работа и длительное время, и основные работы будут после того, как закончится война. Но есть экстренная помощь, которая нужна сейчас, перед началом учебного года, образовательного процесса. Это строительство, восстановление школ и детских садов, университетов, а также жилья для вынужденно перемещенных лиц", – отметил президент.

Он констатировал, что Украина получила подтверждение относительно участия в реализации плана восстановления от многих государств, но Эстония первой приступила к воплощению проекта.

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы положили начало этому процессу. Для нас это первая ласточка. Мы благодарны за то, что работа началась именно с вашего государства. Благодарю правительство Эстонии и эстонцев", – добавил Владимир Зеленский.

Президент особо напомнил, что это не единственный случай, когда Эстония первой оказывает поддержку Украине. Она была одним из первых государств, которые поддержали Украину в вопросе предоставления оружия.

"Это важнейший приоритет сегодня на поле боя. Особенно это ощущалось в самом начале войны, когда мир еще не был объединен своей помощью. Но было несколько стран, которые помогали с первого дня", – сказал он.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил важность для Украины последовательной поддержки со стороны Эстонии санкционной политики против страны-агрессора, а также евроинтеграционного курса нашего государства.

Зеленский Владимир (21647) Эстония (1493)
дякую естоніі а вагнерів я відпустив-вони вбили азовців.. ***** ти зелена
показать весь комментарий
03.08.2022 20:26 Ответить
Хвилиною мовчання вшанувати азовців, так ні, відосики.
показать весь комментарий
03.08.2022 20:38 Ответить
ви вже заманали, азовців вбили росіяне. Того вагнера декілька тисяч, відпустили тоді 20 чи 30 рил. Так, не треба було, треба розслідувати хто то зробив (дєрьмак чи дємченко, чи щє хтось) і вжарити, але приплітати саме тих 20 - маячня.
показать весь комментарий
04.08.2022 08:37 Ответить
По плече.
показать весь комментарий
03.08.2022 20:28 Ответить
нам він по х...ю.
показать весь комментарий
03.08.2022 20:33 Ответить
Україна вдячна всім, хто допомагає, крім наших жмотів, які мають до фіга, а віддають 0
показать весь комментарий
03.08.2022 20:37 Ответить
привіт передавай)
показать весь комментарий
03.08.2022 20:59 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2022 20:48 Ответить
 
 