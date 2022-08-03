Украина благодарна Эстонии за реальную поддержку, - Зеленский провел встречу с руководителем эстонского МИД Рейнсалу

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новоназначенным министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу, который находится в нашей стране с первым зарубежным визитом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава государства поблагодарил министра за этот сигнал солидарности с Украиной. В то же время он отметил, что поддержку со стороны Эстонии доказывать не нужно, украинцы знают о ней и ценят ее".

"Благодарны за поддержку нашего суверенитета, территориальной целостности. Реальную поддержку, а не на словах. Поддержку реальными шагами", – сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что во время визита Урмаса Рейнсалу в приграничном городе Овруче Житомирской области была заложена капсула по случаю начала строительства первого детского сада в рамках Fast Recovery plan. Это первый из 15 объектов общей инфраструктуры, которые Житомирская ОГА передала на рассмотрение правительству Эстонии для помощи в восстановлении области.

"Все восстановление – мы понимаем, что это большая сумма, большая работа и длительное время, и основные работы будут после того, как закончится война. Но есть экстренная помощь, которая нужна сейчас, перед началом учебного года, образовательного процесса. Это строительство, восстановление школ и детских садов, университетов, а также жилья для вынужденно перемещенных лиц", – отметил президент.

Он констатировал, что Украина получила подтверждение относительно участия в реализации плана восстановления от многих государств, но Эстония первой приступила к воплощению проекта.

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы положили начало этому процессу. Для нас это первая ласточка. Мы благодарны за то, что работа началась именно с вашего государства. Благодарю правительство Эстонии и эстонцев", – добавил Владимир Зеленский.

Президент особо напомнил, что это не единственный случай, когда Эстония первой оказывает поддержку Украине. Она была одним из первых государств, которые поддержали Украину в вопросе предоставления оружия.

"Это важнейший приоритет сегодня на поле боя. Особенно это ощущалось в самом начале войны, когда мир еще не был объединен своей помощью. Но было несколько стран, которые помогали с первого дня", – сказал он.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил важность для Украины последовательной поддержки со стороны Эстонии санкционной политики против страны-агрессора, а также евроинтеграционного курса нашего государства.

