Евросоюз призвал Армению и Азербайджан прекратить огонь в Нагорном Карабахе и вернуться к переговорам

Власти ЕС призывают стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно положить конец боевым действиям и возобновить переговоры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

"Европейский Союз призывает немедленно прекратить боевые действия, которые вспыхнули между силами Азербайджана и Армении вокруг Лачинского коридора и в других местах вдоль линии соприкосновения. К сожалению, эти столкновения уже привели к гибели людей и к появлению пострадавших", - отмечается в заявлении.

"Необходимо снизить напряженность, полностью соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров с целью найти на их основе пути урегулирования ситуации", - также говорится в документе.

