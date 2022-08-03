РУС
Прощание с погибшим украинским воином Андреем Жованыком состоится 5 августа в 11:00 на Майдане Незалежности

2 августа на Донбассе погиб воин ДУК "Правый Сектор" Андрей Жованык (Татарин).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал Руслан Андрюша.

Он отметил: "Проведите Андрея с большими почестями. Он заслужил..."

Прощание с погибшим украинским воином Андреем Жованыком состоится 5 августа в 11:00 на Майдане Незалежности 01

Слава Герою!
03.08.2022 23:02 Ответить
03.08.2022 23:12 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
03.08.2022 23:33 Ответить
Украіна в жалобі за своїми Героями 😪😪😪
04.08.2022 00:51 Ответить
Шана
04.08.2022 09:18 Ответить
05.08.2022 17:05 Ответить
 
 