Прощание с погибшим украинским воином Андреем Жованыком состоится 5 августа в 11:00 на Майдане Незалежности
2 августа на Донбассе погиб воин ДУК "Правый Сектор" Андрей Жованык (Татарин).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал Руслан Андрюша.
Он отметил: "Проведите Андрея с большими почестями. Он заслужил..."
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!