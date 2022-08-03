Прощание с погибшим украинским воином Андреем Жованыком состоится 5 августа в 11:00 на Майдане Незалежности

2 августа на Донбассе погиб воин ДУК "Правый Сектор" Андрей Жованык (Татарин).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал Руслан Андрюша.

Он отметил: "Проведите Андрея с большими почестями. Он заслужил..."

