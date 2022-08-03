Если бы Россия реально хотела переговоров, то не стягивала бы резервы на украинский юг, - Зеленский
Если бы Россия реально хотела прекращения войны и переговоров, она не перебрасывала бы резервы на украинский юг.
Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Чувствуется, что в России начали понимать неизбежность признания ее государством-террористом. После того, что наделала российская армия и якобы частные российские военные компании, ни одна террористическая организация мира не может претендовать на первенство в терроре", - отметил президент.
Он отметил, что "из Москвы пошла новая пропагандистская активность. Они неожиданно решили определить "азовцев" террористами, хотя когда это делает государство-террорист, то это, вероятно, абсурдно".
"Они активируют разных эмиссаров с тезисами о том, что государство-террорист якобы хочет переговоров", - отметил Зеленский. "И вообще, просто стыдно, когда бывшие лидеры значимых государств с европейскими ценностями работают на Россию, которая воюет против этих ценностей", - сказал Зеленский.
"Если бы Россия реально хотела окончания войны, она не стягивала бы сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на территории Украины массовые могилы убитых невинных людей", - подчеркнул глава государства.
Пам'ятайте його крик розпачу - "Росіяни теж люди, вони не можуть напасти!" і це в той час, коли він вже знав точну дату нападу від західних розвідок.
Хіба всі забули, що вони творили у Чечні.
Те саме вони зараз роблять в Україні.
Вони звірі. Та й звірі кращі
Петро Порошенко поплатився президенством https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/25/7207677/ за толерування корупції в цьому секторі , бо корупційні схеми Укроборонпрому вилізли назовні в ключовий момент виборчих перегонів.
За президентства Володимира Зеленського в умовах повномасштабної війни в нас є шанс вичистити авгієві стайні оборонних закупівель. На кону стоїть існування країни та життя мільйонів людей. Але цей шанс тане на очах, як і довіра американців та інших західних партнерів до України.
розмовників УП в оборонній сфері розповіли, що відповідальним за роботу цієї агенції є заступник міністра оборони, колишній бізнес-партнер https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240284/ Андрія Єрмака Денис Шарапов.
За інформацією видання https://nashigroshi.org/2022/07/26/chy-maie-ukraina-zapobizhnyky-vid-sabotazhu-u-zbroyniy-monopolii-yermaka/ "Наші гроші" , Шарапов має репутацію торговця зброєю з корупційних часів експрезидента Віктора Януковича.
Безумовно, до біографії та дій Шарапова та загалом новоствореного ДП найближчим часом буде прикуто увагу й американських, і російських спецслужб. Росіянам треба роздобути фактаж для інформаційно-психологічних операцій під час осінньої виборчої кампанії в США. Американцям же - розуміти, наскільки Україна серйозно налаштована змінюватися та вибудовувати довіру до себе в дуже чутливому та грошовому секторі оборонних закупівель.
Американських партнерів і досі вражає ефективність Збройних сил України в тому, як вони відбивають напади росіян попри вогневу перевагу агресора.
За перші п'ять місяців війни до української армії вибудувалася довіра та повага західних партнерів. Саме тому з кінця квітня розпочалися поставки серйозного ********* натівського обладнання в Україну.
Проте поки цього обладнання недостатньо для перемоги. Як і немає, на жаль, повної довіри наших західних партнерів до всього сектору оборони України.
Завданням кожного, хто дотичний до ухвалення рішень у державі, має бути розбудова такої довіри. В умовах війни це - актив, який забезпечить нашій армії високотехнологічну зброю для звільнення окупованих територій, гарантуватиме безпеку нашим громадянам та пришвидшить розгром Росії.
Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції
Також у статті про те, як за відсутністю довіри кожна гаубиця йде без супроводу технічних документів для ремонту й везеться у Польщу для ремонтування
Орда проіснувала 300 років.
Тому,кацапи нас гвалтують та обкрадають набагато довше,ніж 400 років,нажаль.
Або ми зараз їх знищимо,або вже ніколи...
Про що?
крім того, якщо ми закликаємо країни признати раїсю країною терористом, то які до біса перемовини з терористами??
«Экс-глава управления СБУ скрыл данные об атаке оккупантов из Крыма
Экс-глава управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича подозревают в том, что он умышленно скрыл информацию о вторжении оккупантов из Крыма.
Из материалов уголовного производства № 62022080020000039 экс-главу СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича
До марта 2022 года офицер возглавлял одно из региональных управлений службы. Его задержали при попытке сбежать на территорию Крыма. Следствие выяснило, что офицер работал на врага. В частности, речь шла о сотрудничестве с начальником 9-го («украинского») управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ рф для шпионажа. В частности, Кулинич с июня 2019 года , дал согласие на участие в преступной организации, а также согласился использовать служебное положение для сбора секретных сведений. Офицер договорился также влиять на принятие кадровых, управленческих и других решений в СБУ, необходимых россиянам, в изменении внешнеполитического курса Украины, в сокрытии информации от руководства СБУ и руководства государства о планах и намерениях вооруженных сил российской федерации по нападению из Крыма на материковую часть страны.
В канун вторжения агрессора около часа ночи 24 февраля Кулинич через служебный текстовый чат получил информацию о планах нападения из Крыма. Офицер дал текстовое указание посчитать количество техники врага. Таким образом, он ознакомился с содержанием сообщения о планах и намерениях нападения вооруженных сил рф . В дальнейшем, в целях своевременного информирования руководства СБУ о полученных сведениях разведывательного характера было подготовлено шифрованное информационное сообщение с полученными сведениями о враждебных планах и намерениях врага, которую, после подписи Кулинича должны были направить через защищенные средства связи в адрес Центрального аппарата для принятия соответствующих мер реагирования. Однако глава управления скрыл информацию от начальства и никакого шифрованного сообщения не составил и не подписал. Таким образом, он скрыл от руководства информацию о вторжении из Крыма, лишил возможности Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования своевременно принять соответствующие меры реагирования по противодействию вооруженной агрессии, что помимо прочего стало основанием для оккупации значительной части территории.
Уже после вторжения врага Кулинич пытался сбежать в Крым, где его и задержали. Кулиничу предъявили подозрение по ч. 1 ст.111 и ч.3 ст.255 УК. Печерский райсуд арестовал предателя до 13 сентября. Ему грозит до 15 лет тюрьмы»
Ты уже чувствовал мир в глазах путина... чувствовал, что русские не смогут воевать с УКраиной (это на 9-м году войны было сказано... ПЕреговоры ? Опять полная херня..Любая из воюющих сторон ведёт перговоры с позиции силы... так что стягивание войск на ЮГ, как раз о подготовке именно таких переговоров и говорит...
