Если бы Россия реально хотела переговоров, то не стягивала бы резервы на украинский юг, - Зеленский

Если бы Россия реально хотела прекращения войны и переговоров, она не перебрасывала бы резервы на украинский юг.

Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Чувствуется, что в России начали понимать неизбежность признания ее государством-террористом. После того, что наделала российская армия и якобы частные российские военные компании, ни одна террористическая организация мира не может претендовать на первенство в терроре", - отметил президент.

Он отметил, что "из Москвы пошла новая пропагандистская активность. Они неожиданно решили определить "азовцев" террористами, хотя когда это делает государство-террорист, то это, вероятно, абсурдно".

"Они активируют разных эмиссаров с тезисами о том, что государство-террорист якобы хочет переговоров", - отметил Зеленский. "И вообще, просто стыдно, когда бывшие лидеры значимых государств с европейскими ценностями работают на Россию, которая воюет против этих ценностей", - сказал Зеленский.

"Если бы Россия реально хотела окончания войны, она не стягивала бы сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на территории Украины массовые могилы убитых невинных людей", - подчеркнул глава государства.

