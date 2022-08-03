РУС
Если бы Россия реально хотела переговоров, то не стягивала бы резервы на украинский юг, - Зеленский

зеленський

Если бы Россия реально хотела прекращения войны и переговоров, она не перебрасывала бы резервы на украинский юг.

Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Чувствуется, что в России начали понимать неизбежность признания ее государством-террористом. После того, что наделала российская армия и якобы частные российские военные компании, ни одна террористическая организация мира не может претендовать на первенство в терроре", - отметил президент.

Он отметил, что "из Москвы пошла новая пропагандистская активность. Они неожиданно решили определить "азовцев" террористами, хотя когда это делает государство-террорист, то это, вероятно, абсурдно".

"Они активируют разных эмиссаров с тезисами о том, что государство-террорист якобы хочет переговоров", - отметил Зеленский. "И вообще, просто стыдно, когда бывшие лидеры значимых государств с европейскими ценностями работают на Россию, которая воюет против этих ценностей", - сказал Зеленский.

"Если бы Россия реально хотела окончания войны, она не стягивала бы сейчас резервы на украинский юг и не плодила бы на территории Украины массовые могилы убитых невинных людей", - подчеркнул глава государства.

Шредер после встречи с Путиным: Кремль хочет переговоров

Автор: 

Зеленский Владимир Шредер Герхард переговоры с Россией
+25
Воно ще сподівається зазирнути ***** вглаз.
03.08.2022 23:18
+25
Зєля, це ти зараз кому пояснював? Єрмаку чи своїм 73%?
03.08.2022 23:20
+24
його можна зрозуміти - це для українців русьня віковий ворог і тому вторгнення не стало для нас шоком, а Зеля ментально сам русьня тому йому так і хріново.

Пам'ятайте його крик розпачу - "Росіяни теж люди, вони не можуть напасти!" і це в той час, коли він вже знав точну дату нападу від західних розвідок.
03.08.2022 23:26
Поправте заголовок, а то когнітивний дисонанс по заголовку і тексту
03.08.2022 23:14
для Зєліних спічів то нормально
03.08.2022 23:17
Для яких зелених? Це поважний сайт. Нормальний заголовок.
03.08.2022 23:21
Як з пам'яттю,згадали свій останній нік?))))
03.08.2022 23:30
і чому до мене ти байдужа і чому ти дивишся з високо? Я, не красивий може із назовні, ну а всередині гарний як завжди.🤣🤣🤣
03.08.2022 23:53
04.08.2022 00:16
Channel НАШІ ГРОШІ https://hypothesise42.rssing.com/chan-20279938/latest-article1-live.php Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
03.08.2022 23:53
його можна зрозуміти - це для українців русьня віковий ворог і тому вторгнення не стало для нас шоком, а Зеля ментально сам русьня тому йому так і хріново.

Пам'ятайте його крик розпачу - "Росіяни теж люди, вони не можуть напасти!" і це в той час, коли він вже знав точну дату нападу від західних розвідок.
03.08.2022 23:26
04.08.2022 00:04
Вони нелюди і здатні на будь що.
Хіба всі забули, що вони творили у Чечні.
Те саме вони зараз роблять в Україні.
Вони звірі. Та й звірі кращі
04.08.2022 12:42
04.08.2022 00:05
З приводу чого переговори? Нахер кацапи з України! Без переговорів.
03.08.2022 23:40
Зєля, це ти зараз кому пояснював? Єрмаку чи своїм 73%?
03.08.2022 23:20
Черговий висєр нижче плінтуса. Ну не може воно по іншому.
03.08.2022 23:42
Як цей хлоп уже всіх заїбав своїми відосиками. Та і взагалі.....
03.08.2022 23:21
"Нова західна зброя: як відсутність довіри заважає на шляху до перемоги"

Петро Порошенко поплатився президенством https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/25/7207677/ за толерування корупції в цьому секторі , бо корупційні схеми Укроборонпрому вилізли назовні в ключовий момент виборчих перегонів.

За президентства Володимира Зеленського в умовах повномасштабної війни в нас є шанс вичистити авгієві стайні оборонних закупівель. На кону стоїть існування країни та життя мільйонів людей. Але цей шанс тане на очах, як і довіра американців та інших західних партнерів до України.

розмовників УП в оборонній сфері розповіли, що відповідальним за роботу цієї агенції є заступник міністра оборони, колишній бізнес-партнер https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/12/7240284/ Андрія Єрмака Денис Шарапов.

За інформацією видання https://nashigroshi.org/2022/07/26/chy-maie-ukraina-zapobizhnyky-vid-sabotazhu-u-zbroyniy-monopolii-yermaka/ "Наші гроші" , Шарапов має репутацію торговця зброєю з корупційних часів експрезидента Віктора Януковича.

Безумовно, до біографії та дій Шарапова та загалом новоствореного ДП найближчим часом буде прикуто увагу й американських, і російських спецслужб. Росіянам треба роздобути фактаж для інформаційно-психологічних операцій під час осінньої виборчої кампанії в США. Американцям же - розуміти, наскільки Україна серйозно налаштована змінюватися та вибудовувати довіру до себе в дуже чутливому та грошовому секторі оборонних закупівель.

***

Американських партнерів і досі вражає ефективність Збройних сил України в тому, як вони відбивають напади росіян попри вогневу перевагу агресора.

За перші п'ять місяців війни до української армії вибудувалася довіра та повага західних партнерів. Саме тому з кінця квітня розпочалися поставки серйозного ********* натівського обладнання в Україну.

Проте поки цього обладнання недостатньо для перемоги. Як і немає, на жаль, повної довіри наших західних партнерів до всього сектору оборони України.

Завданням кожного, хто дотичний до ухвалення рішень у державі, має бути розбудова такої довіри. В умовах війни це - актив, який забезпечить нашій армії високотехнологічну зброю для звільнення окупованих територій, гарантуватиме безпеку нашим громадянам та пришвидшить розгром Росії.

Дар'я Каленюк, виконавча директорка Центру протидії корупції

Також у статті про те, як за відсутністю довіри кожна гаубиця йде без супроводу технічних документів для ремонту й везеться у Польщу для ремонтування
03.08.2022 23:21
Де ви накопуєте це лайно?
ааа.. правда.ком.уа...
"Чєрпайтє двумя рукамі!" (С)
03.08.2022 23:29
Відрийте сайт МО України й подивіться на замісників Рєзнікова. Погугліть хтотакий Денис Шарапов
03.08.2022 23:58
Рашка и война- это аксиома. Рашка никогда не может хотеть мира. Потому что вся суть Рашки это пить кровь других народов, ради ее же выживания. Если копнуть всю суть Московии, то она живет и существует только грабя и експлуатируя другие народы которые она завоевала. Да если посмотреть то рашисты как и Орда 400 лет назад даже детей наших воруют чтобы сделать их рабами.
03.08.2022 23:21
400 лет назад Орды уже не было.
03.08.2022 23:27
Історики стверджують,що 515 років назад кримські татари остаточно знищили орду...
Орда проіснувала 300 років.
Тому,кацапи нас гвалтують та обкрадають набагато довше,ніж 400 років,нажаль.
Або ми зараз їх знищимо,або вже ніколи...
04.08.2022 03:00
а як би ти хотів виграти війну то не займався б піаром а будував економіку перемоги
03.08.2022 23:22
Обещали Херсон за 2 тижня візволити , но решили перечекати . Доки Ермак зерно продасть? . А росіяни поповнили резерви
03.08.2022 23:29
Это изначально был блеф. Контрнаступление конечно будет, но до этого мы потеряем ещё много городов и переживём тяжёлую зиму.
03.08.2022 23:31
Питання тепер в тому,чим цей блеф нам вилізе.Схоже,що дійсно контрнаступ обміняли на продаж зерна.
03.08.2022 23:50
Херсонщина це вода на Крим і московити триматимуться за неї зубами.
03.08.2022 23:30
а ви б, зеленороті, побільше ******* про наступ в Антарктиці,
а не на Півдні,
кацапня б в Антарктику бтг перебрасувала...
палікмахтерши і кловани на марші!
03.08.2022 23:31
Невтікач викинь зі свого лексикону слово ''переговори''.
03.08.2022 23:35
"славні внуки діда Васі" так і мандрують по Україні- були в Гостомелі, пішли до Ізюму, з Ізюма під Білогорівку, а звідки кружним шляхом через Волноваху аж у Херсон. А киїівський режим ну ніяк неможе вламати пукіна на переговори, он вже Ромчика Абрамовича хохлом зробили і все ніяк.
03.08.2022 23:40
Якби ти тільки знав як уже набридло твоє базікання!
03.08.2022 23:41
почему? Хйло всегда готов по переговорам к сдаче, а потом готов устроить массовую "Оленівку" под присмотром ООН и Красного креста. только название другое будет, а-ля "Освенцим".
03.08.2022 23:42
Смерть маскалям.
03.08.2022 23:45
Воно дурне або зрадник-а не пацифіст...Не відомо що гірше...Хоча швидше за все там все в комплекті...
04.08.2022 00:03
з нашою зрадою і зеленою опою плюс скумбрія - ніякого кацапського шпигунятства непотрібно - зеленеі самі здадуть все і обвинуватять в цому захід...
03.08.2022 23:48
А в глазки ***** заглядывал?
03.08.2022 23:53
А может кто-то бизнес на крови делает, сватов в рф продаёт?
03.08.2022 23:55
Ну добре. Завтра орда відведе резерви. І що, ти підеш на переговори?
Про що?
03.08.2022 23:57
Чому такі думки? Є підґрунтя? Чи тільки домисли? Росія почала відчувати? Що, Що визнають і почала перекидувати війська? Щось тут не те. Відоси на домислах? Чи на фактах? Якщо на фактах, то чого не знищують. Якщо все знаєте?
04.08.2022 00:00
хватить, думаю вам тюльку травити - пора іти на війну і вбивати кацапів вернетесь і підете вбивати тих кацапів що при владі остануться
04.08.2022 00:12
А може потрібно навпаки?
04.08.2022 09:10
Якби росія хотіла миру, то вона б не розпочинала війну.
04.08.2022 00:22
то і Україна хоче переговорів,
тому і працюють хімарси
04.08.2022 00:34
Для того щоб ********* захотів зупинення війни та перемов, ще їб.шити і їб.шити, бо судячи з розмов з запоребриковими, то поки що не змінилися думки, та бажання - скоро будєм жить в адной странє.
04.08.2022 00:58
Наш ********** дурень, на жаль і на біду для України. До нього не доходить очевидне, що ніяких перемовин не буде, якщо він не має намірів підписати капітуляцію. Війна буде продовжуватися і тільки від ЗСУ залежить подальша доля України. Твій "мир в очах" Ху*ла вже всі громадяни побачили, тому краще заткнися.
04.08.2022 01:21
Педалирует тему почему-то Юга, как до этого - Херсона. Наверное потому, что ему пообещали Юг отдать взамен на Донбасс, но кинули опять лошару.
04.08.2022 06:21
Вова навіть не розмірковуй ні про які перемовини якщо небажаешь телепатися на каштан
04.08.2022 06:24
Якби ти (це я до зезідента) не пи$дів багато про плани ЗСУ звільняти Херсон - вони б не стягували резерви.

Я так думаю.
04.08.2022 07:04
Было ясно сказано-денацификация.Т.е.уничтожение нации. По моему все ясно.Слаып Уераине! Тримайтеся хлопци
04.08.2022 08:24
Если вы без устали предупреждаете противника о подготавливаемом вами наступлении, называете место и дату его начала, то упрекать его за подтягивание резервов в это место попросту глупо, во всех войнах такая информация была тайной, вы либо блефовали, и получили желаемый результат, либо у вас что-то с головой не в порядке.
04.08.2022 08:27
Потрібно щоб орки з піндосами домовлялись. Адже які можуть бути домовленості з клоуном якого ніхто не сприймає серйозно?
04.08.2022 09:08
Та заткнись ти вже з цими перемовинами(найсцикливіший)... бо таке враження, що вони потрібніші дерьмаку і тобі дурне....
04.08.2022 09:14
Якби ти **** був справжнім президентом своє держави, то був би готовий до війни краще , ане жебрав по світу зброю, яку наші оборонні заводи спроможні були зробити від початку двого президенства... Але пріоритет дороги і корупція...А люди?? ***** ті люди....
04.08.2022 09:30
Порошенко не договороспособен...,казав Труплер путлер...будем ждать нового президента Украины...
Дождались...
04.08.2022 10:02
росіянам повірити - себе обманути..

думають одне, кажуть інше, а роблять геть казна що..

крім того, якщо ми закликаємо країни признати раїсю країною терористом, то які до біса перемовини з терористами??
04.08.2022 10:14
Як Зеля не намагається гарно виглядати, а здача азовців зіпсувало йому імідж назавжди. Найкраще для нього піти у відставку. але цього звичайно не станеться - триматиметься за крісло до посиніння.
04.08.2022 10:18
Чому ? Він гарно виглядить перед Путлером.
04.08.2022 11:06
Ти рейльно й.бнутий, які перемовини з гопниками? Вони каструють хлопців і гвалтують жінок та дітей. Їх треба знищувати безжально як тарганів, допоки вони або самі не капітулюють, або не завалять Хла у бункері!
04.08.2022 10:49
Який грізний вигляд у нашого верховного, запорожці возили з собою руку Сірка, кажуть помогла в битвах.....
04.08.2022 11:58
Что такое наше СБУ и его руководители: коррупция, Измена, Предательство, Работа на личное обогащение, Сотрудничество с криминалом.

«Экс-глава управления СБУ скрыл данные об атаке оккупантов из Крыма

Экс-глава управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича подозревают в том, что он умышленно скрыл информацию о вторжении оккупантов из Крыма.

Из материалов уголовного производства № 62022080020000039 экс-главу СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича

До марта 2022 года офицер возглавлял одно из региональных управлений службы. Его задержали при попытке сбежать на территорию Крыма. Следствие выяснило, что офицер работал на врага. В частности, речь шла о сотрудничестве с начальником 9-го («украинского») управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ рф для шпионажа. В частности, Кулинич с июня 2019 года , дал согласие на участие в преступной организации, а также согласился использовать служебное положение для сбора секретных сведений. Офицер договорился также влиять на принятие кадровых, управленческих и других решений в СБУ, необходимых россиянам, в изменении внешнеполитического курса Украины, в сокрытии информации от руководства СБУ и руководства государства о планах и намерениях вооруженных сил российской федерации по нападению из Крыма на материковую часть страны.

В канун вторжения агрессора около часа ночи 24 февраля Кулинич через служебный текстовый чат получил информацию о планах нападения из Крыма. Офицер дал текстовое указание посчитать количество техники врага. Таким образом, он ознакомился с содержанием сообщения о планах и намерениях нападения вооруженных сил рф . В дальнейшем, в целях своевременного информирования руководства СБУ о полученных сведениях разведывательного характера было подготовлено шифрованное информационное сообщение с полученными сведениями о враждебных планах и намерениях врага, которую, после подписи Кулинича должны были направить через защищенные средства связи в адрес Центрального аппарата для принятия соответствующих мер реагирования. Однако глава управления скрыл информацию от начальства и никакого шифрованного сообщения не составил и не подписал. Таким образом, он скрыл от руководства информацию о вторжении из Крыма, лишил возможности Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования своевременно принять соответствующие меры реагирования по противодействию вооруженной агрессии, что помимо прочего стало основанием для оккупации значительной части территории.

Уже после вторжения врага Кулинич пытался сбежать в Крым, где его и задержали. Кулиничу предъявили подозрение по ч. 1 ст.111 и ч.3 ст.255 УК. Печерский райсуд арестовал предателя до 13 сентября. Ему грозит до 15 лет тюрьмы»
04.08.2022 12:13
"Чувствуется, что в России ..." "Если бы Россия реально хотела переговоров, то не стягивала бы резервы на украинский юг..." Всё это -понос дилетанта, набор фраз абсолютного неадеквата в вопросах , приписанных ему Конституцией.
Ты уже чувствовал мир в глазах путина... чувствовал, что русские не смогут воевать с УКраиной (это на 9-м году войны было сказано... ПЕреговоры ? Опять полная херня..Любая из воюющих сторон ведёт перговоры с позиции силы... так что стягивание войск на ЮГ, как раз о подготовке именно таких переговоров и говорит...
Беда, коль сапоги начнёт тачать пирожник...
04.08.2022 12:42
Философф
04.08.2022 12:58
 
 