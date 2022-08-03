Турецкий балкер плывет в Черноморск за экспортным зерном, это первое судно с начала войны, - Одесская ОВА

В Украину впервые с начала вторжения РФ идет судно за экспортным зерном.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"От пролива Дарданеллы курсом на порт "Черноморск" идет турецкий балкер OSPREY S под флагом Либерии. Судно вышло из турецкого порта Искендерун в последний день июля и должно прибыть в Украину 5 августа.

Это будет первое судно из тех, что не было заблокировано в наших портах с 24 февраля, которое следует за украинским экспортным зерном", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Судно RAZONI с украинской кукурузой прошло проверку в Стамбуле и вскоре отправится в Ливан, - Минобороны Турции. ФОТОрепортаж