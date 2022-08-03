РУС
Новости
Турецкий балкер плывет в Черноморск за экспортным зерном, это первое судно с начала войны, - Одесская ОВА

зерно,порт

В Украину впервые с начала вторжения РФ идет судно за экспортным зерном.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"От пролива Дарданеллы курсом на порт "Черноморск" идет турецкий балкер OSPREY S под флагом Либерии. Судно вышло из турецкого порта Искендерун в последний день июля и должно прибыть в Украину 5 августа.

Это будет первое судно из тех, что не было заблокировано в наших портах с 24 февраля, которое следует за украинским экспортным зерном", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Судно RAZONI с украинской кукурузой прошло проверку в Стамбуле и вскоре отправится в Ливан, - Минобороны Турции. ФОТОрепортаж

зерно (1076) порт (745) Братчук Сергей (108) Черноморское (23)
за спіджене і вивезене кацапнею зерно заплатить хто?
за спалене зерно в Україні заплатить хто?
04.08.2022 00:00 Ответить
у турецького балкера - два компаси.
один працює на Туреччину і другий на Туреччіну теж.
04.08.2022 00:05 Ответить
Хто там і за чим пливе? Турецький балкер за українським зерном. Землеробам України треба виручка. Це, правильно.
04.08.2022 00:13 Ответить
Відстежувати за цим балкером можна онлайн тут

https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:463844/zoom:10
04.08.2022 00:15 Ответить
Дякую. Знаем.
04.08.2022 00:16 Ответить
Руський викідиш-жертва аборту! Та поверни де взяв, українську баржу херсонську-кавунянську! Що вона тобі зробила, нелюдь, ти ж лишень гній на болотах, як та свиня хрюкальна, й чавкаєшь, нащо ж тобі наші кавуни?
04.08.2022 00:17 Ответить
Плаває гівно, а кораблі ходять!
Російський теж пішов
04.08.2022 07:41 Ответить
Без крыс путлера закольцованных на санкциях США и ЕС тяжко будет мировой экономике...полтора процента...это катастрофа... всем кирдык...
04.08.2022 08:35 Ответить
 
 