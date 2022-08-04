РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11399 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
22 498 38

Ночью 4 августа в оккупированном Херсоне прогремели взрывы у железнодорожного моста. ВИДЕО

Ночью 4 июля в оккупированном россиянами Херсоне зафиксированы взрывы в районе железнодорожного моста через Днепр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Сообщается об очередных ракетных ударах ВСУ в районе Антоновского железнодорожного моста (наряду с более известным автомобильным).

взрыв (6878) мост (1040) Херсон (3019)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
показать весь комментарий
04.08.2022 01:29 Ответить
+23
показать весь комментарий
04.08.2022 01:55 Ответить
+22
Железнодорожный мост в Херсонской области, прилёты, норм. Предположительно М982. Кажись они там чего то ремонтировать собирались?
показать весь комментарий
04.08.2022 01:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це не Хаймарс...
показать весь комментарий
04.08.2022 01:03 Ответить
... перфоратор іншої системи ?
показать весь комментарий
04.08.2022 01:06 Ответить
не цьобкувайтесь - це не Хаймарс..
його там не було...
показать весь комментарий
04.08.2022 01:09 Ответить
та хоч зсуви тектонічні.
показать весь комментарий
04.08.2022 01:12 Ответить
так і не селітра ж ...
показать весь комментарий
04.08.2022 01:18 Ответить
Звичайнісінька бавовна.
показать весь комментарий
04.08.2022 01:40 Ответить
то банки з кацапською тушонкою від спеки рвуться
показать весь комментарий
04.08.2022 10:31 Ответить
Железнодорожный мост в Херсонской области, прилёты, норм. Предположительно М982. Кажись они там чего то ремонтировать собирались?
показать весь комментарий
04.08.2022 01:09 Ответить
кацпаром, на запідячувало, повинен стоять разів 10 в суткі + непередбачуваий удар.
показать весь комментарий
04.08.2022 01:14 Ответить
https://twitter.com/i/status/1554944963707797506 https://twitter.com/i/status/1554944963707797506

показать весь комментарий
04.08.2022 01:25 Ответить
Подохшим кацапам міцного здоров'я
показать весь комментарий
04.08.2022 01:16 Ответить
вот как раз их жизни меня не интересуют. Лишь бы мост взорвали.
А что до кацапов - хай валят с Украины в любом виде.
показать весь комментарий
04.08.2022 09:33 Ответить
Заява від Зеленського "Росія стягує війська на південь України", слова Арестовича " РФ планує велику операцію на півдні в сторону Запоріжжя, Миколаєва і Кривого". Вже місяць - другий українська влада просуває про контрнаступ України на півдні. Щось мені здається, що хтось когось най.... вже місяць - другий. Або не потрібно розказувати про свої дії.
показать весь комментарий
04.08.2022 01:17 Ответить
Коли орли мовчать, базікають папуги

Уїнстон Черчілль
показать весь комментарий
04.08.2022 01:23 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 01:55 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 01:29 Ответить
молодець путінський бот
показать весь комментарий
04.08.2022 03:46 Ответить
а я вам, мудакам, казав ще у 2019 -му
показать весь комментарий
04.08.2022 10:18 Ответить
не думаєш що це була інформаційна пастка? поживемо і побачимо
показать весь комментарий
04.08.2022 01:32 Ответить
"в сторону Кривого" це мається на увазі "в сторону півночі Херсонської, яку вже звільнили від кацапів".
показать весь комментарий
04.08.2022 05:54 Ответить
Так дії не такі як розказували.
Така вона війна п"здіти також потрібно.
показать весь комментарий
04.08.2022 01:59 Ответить
Чи вперше? О ні не вперше.

Є звичайно надія що вимусили рф перекинути війська і при цьому у нас є засоби щоб їх ізолювати. Тобто що ми заставляємо рф свідомо лізти в пастку, але згадуючи те як нас всіх заставили мовчати за Азов бо типу все вже домовились і бачачи як всі заявили що ніяких гарантій не було і Зе в черговий раз збрехав, то є дуже великі сумніви...
показать весь комментарий
04.08.2022 03:33 Ответить
Наприклад, щодо Криворізького напрямку можлива велика операція по захопленню Іванівки. Хз, що там по Запорізькому і Миколаївському, але коли кажуть про Криворізький напрямок, це мається на увазі села на півночі Херсонської області, які ми вже звільнили.
показать весь комментарий
04.08.2022 05:46 Ответить
хлопок, вздимленіє - проводка *** заєла...
показать весь комментарий
04.08.2022 01:18 Ответить
Мабуть наші підірвали понтонний міст орків 😠
показать весь комментарий
04.08.2022 01:20 Ответить
Там не було ніякого понтонного мосту, там був буксир, який тягав плот. Але може і його.
показать весь комментарий
04.08.2022 05:52 Ответить
Всім українцям на добраніч від Хімер !

показать весь комментарий
04.08.2022 01:22 Ответить
По присутствию вражеских БТГр в Украине Можно утверждать, что на Херсонском плацдарме российские оккупационные войска уже сконцентрировали до 28 БТГр. Причём это не полный состав сил и средств привлекаемых на Херсонщину.

В целом, на территории Украины сейчас принимают участие в боевых действиях 98 БТГр, а 18 выведено для восстановления боеспособности в связи с потерями.

@zloy_odessit

·

https://twitter.com/zloy_odessit/status/1554769201704964099 12h

29 июля я писал о том, что на территории Украины в боевых действиях участвует 91 БТГр, а всего несколько дней их уже 98, то есть довольно резкий прирост +7 БТГр настораживает.
показать весь комментарий
04.08.2022 01:34 Ответить
остается вопрошать а когда же будет обещанное зэ-буратиной освобождение Херсонщины?
показать весь комментарий
04.08.2022 01:36 Ответить
Когда будет, тогда узнаешь!
показать весь комментарий
04.08.2022 01:46 Ответить
Ти шо, головний по Буратінам?
показать весь комментарий
04.08.2022 01:56 Ответить
Север Херсонщины уже под ВСУ.🦾🇺🇦
показать весь комментарий
04.08.2022 05:51 Ответить
Буратіно багато чого обіцяв, багато виконав?
показать весь комментарий
04.08.2022 06:44 Ответить
а давайте криворогатих ще раз виберемо?
ну дайте тим клованам ще разів 100 по 100 днів?
показать весь комментарий
04.08.2022 01:45 Ответить
А шо має сумнів що їх не оберуть на другий термін? Подивиться на молодь, що цілими днями по тіктоках та чат рулетках, сидять регочуть з відосіків то обдристовича то самого голобородька, а тим часом літні жінки свічки за боневтіка по церквах ставлять - вони не веліковні...
показать весь комментарий
04.08.2022 04:37 Ответить
Свічки - це добрий знак.
показать весь комментарий
04.08.2022 07:32 Ответить
Може тобі всі плани генштабу опублікувати? А про наступ повідомляти в соцмережах?
показать весь комментарий
04.08.2022 07:08 Ответить
 
 