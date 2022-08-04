Ночью 4 августа в оккупированном Херсоне прогремели взрывы у железнодорожного моста. ВИДЕО
Ночью 4 июля в оккупированном россиянами Херсоне зафиксированы взрывы в районе железнодорожного моста через Днепр.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.
Сообщается об очередных ракетных ударах ВСУ в районе Антоновского железнодорожного моста (наряду с более известным автомобильным).
його там не було...
А что до кацапов - хай валят с Украины в любом виде.
Уїнстон Черчілль
Така вона війна п"здіти також потрібно.
Є звичайно надія що вимусили рф перекинути війська і при цьому у нас є засоби щоб їх ізолювати. Тобто що ми заставляємо рф свідомо лізти в пастку, але згадуючи те як нас всіх заставили мовчати за Азов бо типу все вже домовились і бачачи як всі заявили що ніяких гарантій не було і Зе в черговий раз збрехав, то є дуже великі сумніви...
В целом, на территории Украины сейчас принимают участие в боевых действиях 98 БТГр, а 18 выведено для восстановления боеспособности в связи с потерями.
@zloy_odessit
·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1554769201704964099 12h
29 июля я писал о том, что на территории Украины в боевых действиях участвует 91 БТГр, а всего несколько дней их уже 98, то есть довольно резкий прирост +7 БТГр настораживает.
ну дайте тим клованам ще разів 100 по 100 днів?