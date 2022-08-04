Ночью 4 августа в оккупированном Херсоне прогремели взрывы у железнодорожного моста. ВИДЕО

Ночью 4 июля в оккупированном россиянами Херсоне зафиксированы взрывы в районе железнодорожного моста через Днепр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают пользователи соцсетей.

Сообщается об очередных ракетных ударах ВСУ в районе Антоновского железнодорожного моста (наряду с более известным автомобильным).