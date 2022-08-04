В течение 3 августа на Южном направлении уничтожен 31 оккупант, 1 танк, 2 гаубицы, 2 миномета, 1 беспилотник, - ОК "Південь"
Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию об оперативной обстановке на юге Украины 3 августа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.
В сообщении говорится: "Обстановка в нашей операционной зоне сложная и напряженная".
Враг продолжает ведение боевых действий на занимаемом рубеже обороны. В целях недопущения наступления наших войск и восстановления утраченного положения наращивает состав группировки на Криворожском направлении за счет опрокидывания подразделений 35-й армии Восточного военного округа.
Мобилизовав силы в роты с применением бронированной техники, пытался вести штурмовые действия по двум направлениям: Белогорка - Андреевка и Сухой Пруд - Белая Криница. В попытке восстановить утраченное положение успеха не имел, ретировался.
Вместо этого активизировалась вражеская авиация. Дважды парами самолетов штурмовой авиации Су-25 атакованы населенные пункты Бериславского района. Вертолетными парами враг пять раз атаковал наши позиции. Потерь нет.
В течение дня южная окраина Костромки была обстреляна реактивной системой залпового огня "Град". Один человек погиб, один ранен, повреждены 3 частных дома и линии электропередач.
Нашей армейской авиацией нанесены два удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдиного.
По результатам выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями обеспечены потери врага в размере: 31 рашист, танк Т-72, гаубицы "Гвоздика" и "Мста-Б", 2 миномета, 3 единицы бронированной и автомобильной техники и 1 беспилотник-разведчик.
Подтверждено, что в Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота рашистов. Полный объем вражеских потерь доразведывается.
В Черном море корабельная группировка вражеского флота перемен не претерпела. Продолжает укрываться в ракетнобезопасных районах и держать наготове 2 ракетоносца с 16 ракетами и 3 вдк.
В рамках контрдиверсионных мероприятий правоохранители задержали участников межрегиональной российской агентурной сети, которая снабжала врага информацией о военных и стратегических объектах. Руководил сетью житель Одесской области. Степень вины и объемы ответственности по каждому участнику сети будет устанавливать следствие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коли ви вже затямите:
"протяг" - це "сквазняк" кацапською, а "на протяжении" - це "впродовж" солов'їною.
Писаки срані...
Є ще більш старе трактування слова "протягом" - протяжно. Але там нічого немає щодо "на пратяжении" (Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. - К., 1907-1909. - Т. 3. - С. 487.)
Висновки робіть самі.
в значенні "впродовж" це слово зустрічається і задовго до совєцької влади. Пошук по корпусу укр. мови одразу дає більш ніж достатньо результатів:
1906: "Чим же можна пояснити, що Забіла протягом такого довгого часу так мало написав?"
1910: " Більш характерними треба вважати попередні три роки, протягом яких земельні запаси банку все зростали."
https://www.youtube.com/watch?v=W-UWoRaIgXA
https://twitter.com/i/status/1554885114034851840
https://twitter.com/i/status/1554897375168192513
шо на півдні України плануеться наступ ЗСУ.
тому кацапня перебросуе на південь і посилює...
зеленими би ротами гімно жерти - не встигнеш за ними....
і не думайте, шо кацапятські калмикі-енарали над цім не міркують, як скористатися.
дурковня тільки в опі...