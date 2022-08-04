РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11326 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 037 29

В течение 3 августа на Южном направлении уничтожен 31 оккупант, 1 танк, 2 гаубицы, 2 миномета, 1 беспилотник, - ОК "Південь"

південь

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию об оперативной обстановке на юге Украины 3 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.

В сообщении говорится: "Обстановка в нашей операционной зоне сложная и напряженная".

Враг продолжает ведение боевых действий на занимаемом рубеже обороны. В целях недопущения наступления наших войск и восстановления утраченного положения наращивает состав группировки на Криворожском направлении за счет опрокидывания подразделений 35-й армии Восточного военного округа.

Мобилизовав силы в роты с применением бронированной техники, пытался вести штурмовые действия по двум направлениям: Белогорка - Андреевка и Сухой Пруд - Белая Криница. В попытке восстановить утраченное положение успеха не имел, ретировался.

Читайте: На южном направлении в течение 1 августа уничтожены 32 оккупанта, 1 САУ, 1 ЗРК "ТОР" и 4 единицы бронетехники, - ОК "Південь"

Вместо этого активизировалась вражеская авиация. Дважды парами самолетов штурмовой авиации Су-25 атакованы населенные пункты Бериславского района. Вертолетными парами враг пять раз атаковал наши позиции. Потерь нет.

В течение дня южная окраина Костромки была обстреляна реактивной системой залпового огня "Град". Один человек погиб, один ранен, повреждены 3 частных дома и линии электропередач.

Нашей армейской авиацией нанесены два удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдиного.

По результатам выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями обеспечены потери врага в размере: 31 рашист, танк Т-72, гаубицы "Гвоздика" и "Мста-Б", 2 миномета, 3 единицы бронированной и автомобильной техники и 1 беспилотник-разведчик.

Смотрите: За минувшие сутки из-за вражеских обстрелов в Николаевской области вспыхнули шесть пожаров, - ГСЧС. ФОТО

Подтверждено, что в Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота рашистов. Полный объем вражеских потерь доразведывается.

В Черном море корабельная группировка вражеского флота перемен не претерпела. Продолжает укрываться в ракетнобезопасных районах и держать наготове 2 ракетоносца с 16 ракетами и 3 вдк.

В рамках контрдиверсионных мероприятий правоохранители задержали участников межрегиональной российской агентурной сети, которая снабжала врага информацией о военных и стратегических объектах. Руководил сетью житель Одесской области. Степень вины и объемы ответственности по каждому участнику сети будет устанавливать следствие.

Также смотрите: Россияне атаковали Одесщину 2 ракетами типа "Искандер", выпущенными из оккупированного Крыма: по территории района разлетелись тепловые ловушки, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

Николаевская область (2196) Одесская область (3781) Херсонская область (5120)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Гарні "сквазнякі" на південному напрямку.
Коли ви вже затямите:
"протяг" - це "сквазняк" кацапською, а "на протяжении" - це "впродовж" солов'їною.
Писаки срані...
показать весь комментарий
04.08.2022 02:32 Ответить
+1
Маєте бажання користуватись словником "русіфікації" України (Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. - К.: Наукова думка, 1970-1980. - Т. 7. - С. 330.) то користуйтесь на здоров'я.

Є ще більш старе трактування слова "протягом" - протяжно. Але там нічого немає щодо "на пратяжении" (Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. - К., 1907-1909. - Т. 3. - С. 487.)

Висновки робіть самі.
показать весь комментарий
04.08.2022 03:38 Ответить
+1
Кацапня перекидує на південь підсилення не тому що наступ ЗСУ планується, а тому що він вже йде і кацапи втратили деякі села на півночі Херсонщині і взагалі контроль над адміністративними кордонами області.
показать весь комментарий
04.08.2022 06:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарні "сквазнякі" на південному напрямку.
Коли ви вже затямите:
"протяг" - це "сквазняк" кацапською, а "на протяжении" - це "впродовж" солов'їною.
Писаки срані...
показать весь комментарий
04.08.2022 02:32 Ответить
«Кажному»
показать весь комментарий
04.08.2022 03:13 Ответить
вумний як вутка. іди сам словник почитай http://sum.in.ua/s/protjaghom http://sum.in.ua/s/protjaghom
показать весь комментарий
04.08.2022 03:19 Ответить
Маєте бажання користуватись словником "русіфікації" України (Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. - К.: Наукова думка, 1970-1980. - Т. 7. - С. 330.) то користуйтесь на здоров'я.

Є ще більш старе трактування слова "протягом" - протяжно. Але там нічого немає щодо "на пратяжении" (Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка. - К., 1907-1909. - Т. 3. - С. 487.)

Висновки робіть самі.
показать весь комментарий
04.08.2022 03:38 Ответить
і де "протягом" це русифікація? морфологічно ця форма не має відповідника в рос. мові.
в значенні "впродовж" це слово зустрічається і задовго до совєцької влади. Пошук по корпусу укр. мови одразу дає більш ніж достатньо результатів:

1906: "Чим же можна пояснити, що Забіла протягом такого довгого часу так мало написав?"
1910: " Більш характерними треба вважати попередні три роки, протягом яких земельні запаси банку все зростали."
показать весь комментарий
04.08.2022 04:56 Ответить
ще один, повчатель впродовж і поперек, всім українцям українець злупився...
показать весь комментарий
04.08.2022 05:06 Ответить
Нічого не вдіємо: нечоловічі пекельні борошна перекладу - моторошна штука.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:55 Ответить
когда солнце садится и на Херсон опускается темень оккупационной ночи, кацапы прячутся по подвалам и убежищам, а в ночь выходят ССО ВСУ:
https://www.youtube.com/watch?v=W-UWoRaIgXA
показать весь комментарий
04.08.2022 02:59 Ответить
Вибачаюсь, вище трохи не те посилання )
https://twitter.com/i/status/1554885114034851840
показать весь комментарий
04.08.2022 03:30 Ответить
и опять очередная тихая херсонская ночь
https://twitter.com/i/status/1554897375168192513
показать весь комментарий
04.08.2022 03:32 Ответить
Це сайт Червоноградської військової адміністрації (Львівщина), він розташований на серверах французької фірми OVH у росії. Зв'язатися з ними я не можу, бо на сайті неробоча пошта. Якщо хтось має їхні контакти, повідомте, що їм треба терміново змінити хостинг і адміна.
показать весь комментарий
04.08.2022 03:55 Ответить
ауеная война
показать весь комментарий
04.08.2022 03:56 Ответить
Ага, с вами, кацапоботами-фотожоперами.
показать весь комментарий
04.08.2022 06:02 Ответить
Пшёл вон, киздун кацапский.

показать весь комментарий
04.08.2022 06:01 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 06:07 Ответить
та остання кацапська собака знає,
шо на півдні України плануеться наступ ЗСУ.
тому кацапня перебросуе на південь і посилює...
зеленими би ротами гімно жерти - не встигнеш за ними....
показать весь комментарий
04.08.2022 06:18 Ответить
Кацапня перекидує на південь підсилення не тому що наступ ЗСУ планується, а тому що він вже йде і кацапи втратили деякі села на півночі Херсонщині і взагалі контроль над адміністративними кордонами області.
показать весь комментарий
04.08.2022 06:30 Ответить
а давайте для кацапні побудуєм шоссю - кацапська ********** і до куда буби нема?
показать весь комментарий
04.08.2022 06:23 Ответить
зернова угода - кацапні дали прохід до Одеси.
і не думайте, шо кацапятські калмикі-енарали над цім не міркують, як скористатися.
дурковня тільки в опі...
показать весь комментарий
04.08.2022 06:34 Ответить
Хай скористаються, гарпуни зачекались вже.
показать весь комментарий
04.08.2022 06:35 Ответить
подивимося, побачимо - зелені шашликі на майскі досі відригаются...
показать весь комментарий
04.08.2022 06:40 Ответить
А не треба в рота тягнути перше, що під руку потрапляє...
показать весь комментарий
04.08.2022 06:53 Ответить
 
 