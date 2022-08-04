В течение 3 августа на Южном направлении уничтожен 31 оккупант, 1 танк, 2 гаубицы, 2 миномета, 1 беспилотник, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию об оперативной обстановке на юге Украины 3 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.

В сообщении говорится: "Обстановка в нашей операционной зоне сложная и напряженная".

Враг продолжает ведение боевых действий на занимаемом рубеже обороны. В целях недопущения наступления наших войск и восстановления утраченного положения наращивает состав группировки на Криворожском направлении за счет опрокидывания подразделений 35-й армии Восточного военного округа.

Мобилизовав силы в роты с применением бронированной техники, пытался вести штурмовые действия по двум направлениям: Белогорка - Андреевка и Сухой Пруд - Белая Криница. В попытке восстановить утраченное положение успеха не имел, ретировался.

Вместо этого активизировалась вражеская авиация. Дважды парами самолетов штурмовой авиации Су-25 атакованы населенные пункты Бериславского района. Вертолетными парами враг пять раз атаковал наши позиции. Потерь нет.

В течение дня южная окраина Костромки была обстреляна реактивной системой залпового огня "Град". Один человек погиб, один ранен, повреждены 3 частных дома и линии электропередач.

Нашей армейской авиацией нанесены два удара по опорным пунктам врага в районах Благодатного и Правдиного.

По результатам выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями обеспечены потери врага в размере: 31 рашист, танк Т-72, гаубицы "Гвоздика" и "Мста-Б", 2 миномета, 3 единицы бронированной и автомобильной техники и 1 беспилотник-разведчик.

Подтверждено, что в Чернобаевке уничтожен пункт управления 22-го армейского корпуса береговых войск черноморского флота рашистов. Полный объем вражеских потерь доразведывается.

В Черном море корабельная группировка вражеского флота перемен не претерпела. Продолжает укрываться в ракетнобезопасных районах и держать наготове 2 ракетоносца с 16 ракетами и 3 вдк.

В рамках контрдиверсионных мероприятий правоохранители задержали участников межрегиональной российской агентурной сети, которая снабжала врага информацией о военных и стратегических объектах. Руководил сетью житель Одесской области. Степень вины и объемы ответственности по каждому участнику сети будет устанавливать следствие.

