Мощные взрывы прогремели в Николаеве, оккупанты ударили по двум районам города, - Сенкевич

В Николаеве около 4 утра прогремели мощные взрывы, россияне обстреляли два района города.

Об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Около четырех утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, повреждены дома в одном районе, а в другом – возник пожар.

