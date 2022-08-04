Мощные взрывы прогремели в Николаеве, оккупанты ударили по двум районам города, - Сенкевич
В Николаеве около 4 утра прогремели мощные взрывы, россияне обстреляли два района города.
Об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Около четырех утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, повреждены дома в одном районе, а в другом – возник пожар.
А вам казали...
https://twitter.com/pilotmsv/status/1550792884139577344
Еще один ***** не признающий в упор свою ошибку, повлекшую тысячи смертей и разрушений. Из двух зол нужно было выбрать НАМНОГО меньшее, или у тебя мозгов нет понять это? Насмотрелся РУССКОЯЗЫЧНОГО дешманского сериала? Вы преступно тупые! Тольканипарашенка, пля.
Ось чому продовжується терор українського населення.
30 % від всього населення України, це 72 % від 100 % тих хто прийшов на другий
тур виборів президента у 2019 му.
Навіть жалобу не оголосили , ржали на своєму марафоні. Вірніше не на своєму бо за наші гроші, але це не барижництво і не мародерство для 73%.