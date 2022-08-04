РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11326 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
8 992 22

Мощные взрывы прогремели в Николаеве, оккупанты ударили по двум районам города, - Сенкевич

вибух

В Николаеве около 4 утра прогремели мощные взрывы, россияне обстреляли два района города.

Об этом сообщил в телеграм-канале городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Около четырех утра в Николаеве прогремели мощные взрывы. Под обстрелы попали два района города", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, повреждены дома в одном районе, а в другом – возник пожар.

Смотрите: Последствия обстрела Николаева: Повреждены дома, есть "прилет" на территорию конно-спортивной школы. ВИДЕО

взрыв (6878) Николаев (2186) обстрел (29065) Сенкевич Александр (188)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
пока українці будуть вибирати популістів, брехунів, малоросів до влади, яким ця Україна потрібна тільки для пограбування, то ми постійно будемо мати проблеми то від зовнішнього, то від внутрішнього ворога. А стосовно бомбити чи обстрілювати територію московії, то будь ласка, беріть свою мисливську зброю, можете вазяти навіть автомат, іншого в нас просто немає. І це також результат дій українців на виборних дільницях 2019 року, повторюся ще і ще раз, бо вони замість ракет, САУ, ППО вибрали асфальт, асвальтоуклажчики, бульдозери і "какая разница". Дуже шкода бвідних миколаївців, які повірили цим брехунам і кожної носчі, а буває і вдень отримують ракети і снаряди на свою голову.
показать весь комментарий
04.08.2022 08:04 Ответить
+9
Там де і решта обіцянок.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:42 Ответить
+8
Поки Україна не БОМБИТИМЕ територію Московії, по той час Московії безкарно обстрілюватиме українські міста та села!
показать весь комментарий
04.08.2022 07:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову ця попуга...
показать весь комментарий
04.08.2022 06:46 Ответить
Поки Україна не БОМБИТИМЕ територію Московії, по той час Московії безкарно обстрілюватиме українські міста та села!
показать весь комментарий
04.08.2022 07:20 Ответить
пока українці будуть вибирати популістів, брехунів, малоросів до влади, яким ця Україна потрібна тільки для пограбування, то ми постійно будемо мати проблеми то від зовнішнього, то від внутрішнього ворога. А стосовно бомбити чи обстрілювати територію московії, то будь ласка, беріть свою мисливську зброю, можете вазяти навіть автомат, іншого в нас просто немає. І це також результат дій українців на виборних дільницях 2019 року, повторюся ще і ще раз, бо вони замість ракет, САУ, ППО вибрали асфальт, асвальтоуклажчики, бульдозери і "какая разница". Дуже шкода бвідних миколаївців, які повірили цим брехунам і кожної носчі, а буває і вдень отримують ракети і снаряди на свою голову.
показать весь комментарий
04.08.2022 08:04 Ответить
Згоден, що лайно обрали, а з чого вибирати було? порошенка, при якому знищили всі докази щодо вбивства Небесної сотні? та ситуація, коли вибор без вибору - імітація виборів,фікція.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:51 Ответить
Вибирали аби не Порошенко, чудово, дуже відповідальні виборці у нас. А тепер насолоджуйтесь картинкою війни в онлайні чи в живу, головне не забувайте всі обіцянки Зеленського.
А вам казали...
https://twitter.com/pilotmsv/status/1550792884139577344
показать весь комментарий
04.08.2022 12:11 Ответить
А еще он брата убил и озолотился на войне, дебила кусок
показать весь комментарий
04.08.2022 12:37 Ответить

Еще один ***** не признающий в упор свою ошибку, повлекшую тысячи смертей и разрушений. Из двух зол нужно было выбрать НАМНОГО меньшее, или у тебя мозгов нет понять это? Насмотрелся РУССКОЯЗЫЧНОГО дешманского сериала? Вы преступно тупые! Тольканипарашенка, пля.
показать весь комментарий
04.08.2022 12:52 Ответить
Пан, думають, що як набрешуть, то зразу всі повірять і все відразу стане на своє місце. Про знищення Порошенком доказів щодо вбивства Небесної сотні не чув, чув що недавно при Зеленському, його ДБР знищили справи, по яких проводилися операвтивні і літерні заходи і де були таким шляхом добуті докази на віддачу наказів на "вогонь", катування і затримання з фальсифікацями, як були і ким задіяні "антимайданівці" завезені з Донецької, Луганської областей і Криму, хто їм видав автомати і пістолети, хто давав команду викрадати, вивозити в ліс і вбивати евромайданівців....і хто призначив розслідувати ці справи в ДБР тих, хто захищав в судах януковича, а в ОП курірує всі ці процеси в правоохоронних органах і судах бувший начальник слідчого підрозділу, донецький бовдур, який фальшував ці справи і знищував Небесну сотню - татаров. Там він побачив довідки і "СН" і "меморандуми" зі своїм іменем і вирішили все спалити. Не чули про таких? А призначив їх пан Зеленський! І тут Ви набрехали про вибір без вибора, вибор був і це показав час - потрібно було вибирати Порошенко(це на мій погляд), то точно мали б ракети і можливо не мали нападу ворога 24.02.2022 року!
показать весь комментарий
04.08.2022 16:21 Ответить
Так все і буде, літаки летять будем всіх бомбить.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:22 Ответить
🤣🤣🤣👏👏👏👍👍👍Такий собі ЗБ-победун
показать весь комментарий
04.08.2022 15:00 Ответить
А откуда это у него бомбы сыпятся?
показать весь комментарий
04.08.2022 15:45 Ответить
А де ж анансований Янелохом наступ на Херсон?
показать весь комментарий
04.08.2022 10:33 Ответить
Там де і решта обіцянок.
показать весь комментарий
04.08.2022 10:42 Ответить
У всу странное наступление на запод ...
показать весь комментарий
04.08.2022 14:12 Ответить
це було в той день, коли Дерьмака в Конгрессі с гівном мішали. Буба вирішив написати відосік про наступ і відволікти увагу.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:16 Ответить
Всі розповіді, що США заборонили обстрілювати територію кацапстану поширюють путінські агенти в Україні . Для цих агентів - рф і є своя територія, а Україна - ворожа територія.
Ось чому продовжується терор українського населення.
показать весь комментарий
04.08.2022 11:44 Ответить
Где ПВО, плять, для самого обстреливаемого города?
показать весь комментарий
04.08.2022 12:47 Ответить
Де потужні вибухи в Саратові? Ну принаймні в Білгороді?
показать весь комментарий
04.08.2022 15:14 Ответить
30 % українців вибрало президентом УКРАЇНОФОБА, тому маємо те що маємо ...
30 % від всього населення України, це 72 % від 100 % тих хто прийшов на другий
тур виборів президента у 2019 му.
показать весь комментарий
04.08.2022 18:46 Ответить
Здали азовців , діла по обміну полоненими передали агенту буданову (засекретили), А це дало можливість путлеру їх вбити. Так от зразу появилось діло на Порошенка про кражу 30 млн. Це щоб відвернути увагу від зради пацанів.
Навіть жалобу не оголосили , ржали на своєму марафоні. Вірніше не на своєму бо за наші гроші, але це не барижництво і не мародерство для 73%.
показать весь комментарий
05.08.2022 06:28 Ответить
 
 