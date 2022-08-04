В частях сил специальных операций ВС Беларуси проводится проверка боевой готовности, - Генштаб ВСУ

В частях сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь Генеральный штаб ВСУ отмечает проведение проверки боевой готовности.

Так, начались сто шестьдесят вторые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Медведевки Черниговской области и Краснополье и Мирополья Сумской области.

На Харьковском направлении противник произвел огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Лебяже, Борщевая, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Питомник, Цуповка.

Совершил попытку наступления в направлении Байрак – Гусаровка, боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Богородичного, Дибривного, Мазановки, Карнауховки, Чепиля и Гусаровки. Оккупанты пытались продвинуться в направлении Довгенькое – Богородичное. Получили отпор и отошли.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы возле Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григорьевки, Серебрянки, Райгородка и Калеников. Нанес авиационный удар неподалеку от Спорного.

Вел наступательный бой в направлении Яремовка - Долина, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении противник задействовал ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Яковлевка, Майское, Кодема, Покровское, Раздолевка, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут и Соледарь. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Соледара и Кодемы.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение на направлениях Стряповка – Соледар, Доломитное – Майское, Возрождение – Вершина, Покровское – Бахмут, Васильевка – Яковлевка, Семигорье – Вершина. Во всех указанных направлениях враг успеха не имел и отошел. Ведет наступательные действия в направлении Новолуганска – Кодема, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении противник обстрелял районы Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Вел штурмовые действия в направлениях Лозовое – Пески и Веселое – Пески, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из артиллерии и танков возле Железнодорожного, Варваровки, Марьинки, Гуляйполя, Новоселки, Гуляйпольского и Темировки. Враг нанес авиаудару недалеко от Новополья. Продолжаются боевые действия в направлении Александровка – Марьинка.

На Южнобугском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Николаева, Прибугского и еще 25 населенных пунктов. Враг продолжает ведение воздушной разведки БПЛА.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

Российские оккупанты понесут потери, деморализованы и выискивают любую возможность получить легкое ранение. Чтобы попасть назад, на территорию России, прибегают к самоисчислениям и разнообразным симуляциям плохого здоровья.

Наша истребительная авиация продолжает патрулирование воздушного пространства Украины, а ударная – небезуспешно оказывает огневую поддержку подразделениям в определенных операционных районах.