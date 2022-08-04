РУС
Оккупанты выпустили 60 снарядов из "Градов" по Никополю, "Ураганами" накрыли две громады на Днепропетровщине, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российские войска обстреляли Днепропетровщину, Никополь дважды.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Напряженная ночь тревог и обстрелов. Под вражеский удар попали два района области – Никопольский и Криворожский.

Российские войска дважды обстреляли Никополь. На жилые кварталы прилетели 60 снарядов из "Градов".
Предварительно люди не пострадали.

Один дом уничтожен, почти 50 - повреждено, задело и три десятка хозяйственных сооружений. В двух частных дворах произошло возгорание. Пламя спасатели укротили.

Обстрелом изуродованы здания и техника трех местных предприятий, а еще более 100 солнечных панелей.

В городе перебиты две линии электропередачи. Без света более 3000 никопольцев.

На месте работают аварийные бригады электриков.

В Криворожском районе враг накрыл "Ураганами" Карповскую и Широковскую громады.

В Широком есть разрушение жилья. Ранена 44-летняя женщина. Ей оказали помощь – лечится дома.

+9
ВСУ взяли в плен 24 кадыровца Хороший подарок академику в честь присвоения ему Героя ДНР
04.08.2022 08:20 Ответить
+7
твари... только полная безнаказанность (ибо невозможно ответить по АЄС, на которой они укрепились) позволяет так безжалостно утюжить мирный Никополь...
мы по мирному населению не стреляем... ага!!! суки конченные, брехливые
04.08.2022 09:53 Ответить
+5
Почему 24 можно 48 но отдельно от кадыровцев. Как говорится мухи отдельно яйца отдельно.
04.08.2022 09:14 Ответить
ВСУ взяли в плен 24 кадыровца Хороший подарок академику в честь присвоения ему Героя ДНР
04.08.2022 08:20 Ответить
На 24 кадыровца,должно остаться 24 яйца
04.08.2022 08:38 Ответить
Почему 24 можно 48 но отдельно от кадыровцев. Как говорится мухи отдельно яйца отдельно.
04.08.2022 09:14 Ответить
Зачем им яйца?
04.08.2022 09:10 Ответить
Люди, виєзжайте із Нікополя. Бо буде горе..
04.08.2022 09:50 Ответить
А куда? В спортзал где-нибудь в Виннице мыться раз в неделю и спать на полу как собаки?
04.08.2022 14:20 Ответить
Подписываем петицию https://petition.president.gov.ua/petition/152992?fbclid=IwAR1Bc4X2F2x6bYWoyu3gN_VhZy4jYxCWgYX_TRAiM8LYHMoBW2FejNJriU4 Врятуйте беззахисне місто Нікополь!
04.08.2022 18:42 Ответить
твари... только полная безнаказанность (ибо невозможно ответить по АЄС, на которой они укрепились) позволяет так безжалостно утюжить мирный Никополь...
мы по мирному населению не стреляем... ага!!! суки конченные, брехливые
04.08.2022 09:53 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
04.08.2022 14:52 Ответить
Неравнодушные,подписываем петицию для защиты Никополя. https://petition.president.gov.ua/petition/152992?fbclid=IwAR1Bc4X2F2x6bYWoyu3gN_VhZy4jYxCWgYX_TRAiM8LYHMoBW2FejNJriU4 Врятуйте беззахисне місто Нікополь!
04.08.2022 18:44 Ответить
 
 