Оккупанты выпустили 60 снарядов из "Градов" по Никополю, "Ураганами" накрыли две громады на Днепропетровщине, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Российские войска обстреляли Днепропетровщину, Никополь дважды.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Напряженная ночь тревог и обстрелов. Под вражеский удар попали два района области – Никопольский и Криворожский.
Российские войска дважды обстреляли Никополь. На жилые кварталы прилетели 60 снарядов из "Градов".
Предварительно люди не пострадали.
Один дом уничтожен, почти 50 - повреждено, задело и три десятка хозяйственных сооружений. В двух частных дворах произошло возгорание. Пламя спасатели укротили.
Обстрелом изуродованы здания и техника трех местных предприятий, а еще более 100 солнечных панелей.
В городе перебиты две линии электропередачи. Без света более 3000 никопольцев.
На месте работают аварийные бригады электриков.
В Криворожском районе враг накрыл "Ураганами" Карповскую и Широковскую громады.
В Широком есть разрушение жилья. Ранена 44-летняя женщина. Ей оказали помощь – лечится дома.
мы по мирному населению не стреляем... ага!!! суки конченные, брехливые