Оккупанты выпустили 60 снарядов из "Градов" по Никополю, "Ураганами" накрыли две громады на Днепропетровщине, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Российские войска обстреляли Днепропетровщину, Никополь дважды.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Напряженная ночь тревог и обстрелов. Под вражеский удар попали два района области – Никопольский и Криворожский.

Российские войска дважды обстреляли Никополь. На жилые кварталы прилетели 60 снарядов из "Градов".

Предварительно люди не пострадали.

Один дом уничтожен, почти 50 - повреждено, задело и три десятка хозяйственных сооружений. В двух частных дворах произошло возгорание. Пламя спасатели укротили.

Обстрелом изуродованы здания и техника трех местных предприятий, а еще более 100 солнечных панелей.

В городе перебиты две линии электропередачи. Без света более 3000 никопольцев.

На месте работают аварийные бригады электриков.

В Криворожском районе враг накрыл "Ураганами" Карповскую и Широковскую громады.

В Широком есть разрушение жилья. Ранена 44-летняя женщина. Ей оказали помощь – лечится дома.

