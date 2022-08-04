Украинские десантники уничтожили группу рашистов в Донецкой области, - ДШВ ВСУ. ФОТО 18+

Десантниками 81-й бригады ДШУ уничтожена группа российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВС Украины в Telegram.

"В Донецкой области, десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили группу российских оккупантов. На снимках представлены "демилитаризованные" захватчики, их личные вещи и шестимесячные контракты, позволяющие им "правильно" вернуться домой и подарить родным новую "Ладу", говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантники с помощью беспилотника уничтожили БТР-82 оккупантов. ВИДЕО







