Украинские десантники уничтожили группу рашистов в Донецкой области, - ДШВ ВСУ. ФОТО 18+
Десантниками 81-й бригады ДШУ уничтожена группа российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВС Украины в Telegram.
"В Донецкой области, десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили группу российских оккупантов. На снимках представлены "демилитаризованные" захватчики, их личные вещи и шестимесячные контракты, позволяющие им "правильно" вернуться домой и подарить родным новую "Ладу", говорится в сообщении.
Топ комментарии
+108 YU ST
показать весь комментарий04.08.2022 08:25 Ответить Ссылка
+84 Олєкса Москаленко #430423
показать весь комментарий04.08.2022 08:44 Ответить Ссылка
+79 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий04.08.2022 08:26 Ответить Ссылка
На свежие могилы сыновей,
И с завистью глядят на них соседи,
Родившие когда-то дочерей
- автор ? -
Растут сынки сопливы и курносы,
а в доме нужно проводить ремонт.
И пишут, пишут матери доносы,
чтоб сыновей отправили на фронт.
Не то, что б было их совсем не жалко,
что бéз толку умрут в чужой стране,
но в доме нужен холодильник и стиралка..
а будет - фото в чёрной рамке на столе!
Смерть ворогам!
правда все боятся сказать что рашка-срана террористкесса.
Вони не підпадають під Конвенцію правил ведення війни, тому їх можна не брати в полон, а знищувати на місці бою.
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39558
Пусть их родители имеют основания требовать денег из бюджета Расии!
Ну и поднимают шум с доставкой тела.
Тоді батьки не зможуть получати відшкодування. І тоді це дійсно стане для них горем і інші не будуть посилати своїх ублюдків і Україну на заробітки.
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Подобається...
орків на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
https://youtu.be/TONvyvjQNnM
---------------------------------------------------------
Народу России: «Борись и показывай свою оппозицию своему гребаному дерьмовому ДИКТАТОРУ по всей стране, а не будь Трусливым, Пьяным Зрителем. Путину: «Иди К черту. АМИНЬ." 🖕
"Glory to Ukraine" -💛💙 " Слава Україні " ! 💛💙
https://youtu.be/TONvyvjQNnM
С кровавых не пришедшие полей,
В могилах братских не были зарыты,
И превратились в белых ЖИГУЛЕЙ