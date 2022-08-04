РУС
Украинские десантники уничтожили группу рашистов в Донецкой области, - ДШВ ВСУ. ФОТО 18+

Десантниками 81-й бригады ДШУ уничтожена группа российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВС Украины в Telegram.

Украинские десантники уничтожили группу рашистов в Донецкой области, - ДШВ ВСУ 01

"В Донецкой области, десантники 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили группу российских оккупантов. На снимках представлены "демилитаризованные" захватчики, их личные вещи и шестимесячные контракты, позволяющие им "правильно" вернуться домой и подарить родным новую "Ладу", говорится в сообщении.

Украинские десантники уничтожили группу рашистов в Донецкой области, - ДШВ ВСУ 02
Украинские десантники уничтожили группу рашистов в Донецкой области, - ДШВ ВСУ 03

Украинские десантники уничтожили группу рашистов в Донецкой области, - ДШВ ВСУ 04

армия РФ (20346) уничтожение (7691) 81 отдельная аэромобильная бригада (72) Десантно-штурмовые войска (231)
04.08.2022 08:25 Ответить
04.08.2022 08:44 Ответить
Чергові дохлі кацапські свині...ДШВ України-респект...
04.08.2022 08:26 Ответить
04.08.2022 08:25 Ответить
син наркоман - горе в сім'ї
04.08.2022 08:38 Ответить
04.08.2022 08:44 Ответить
Летят на "Ладе", будто-бы в карете,
На свежие могилы сыновей,
И с завистью глядят на них соседи,
Родившие когда-то дочерей
- автор ? -
04.08.2022 09:01 Ответить
Автор? "Український народ"!Хіба не видно - вірш написаний без помилок - "літературною формою расейського нарєчія"
04.08.2022 09:52 Ответить
***
Растут сынки сопливы и курносы,
а в доме нужно проводить ремонт.
И пишут, пишут матери доносы,
чтоб сыновей отправили на фронт.

Не то, что б было их совсем не жалко,
что бéз толку умрут в чужой стране,
но в доме нужен холодильник и стиралка..
а будет - фото в чёрной рамке на столе!
04.08.2022 10:19 Ответить
Чергові дохлі кацапські свині...ДШВ України-респект...
04.08.2022 08:26 Ответить
Слава нації!
Смерть ворогам!
04.08.2022 08:29 Ответить
Хорошие кацапы. Жалко только, шо валяются везде и природу портят
04.08.2022 08:29 Ответить
Животные покушают.
04.08.2022 09:14 Ответить
Та ну фу, ще отруяться цією мразотою.
04.08.2022 16:08 Ответить
красавцы.
04.08.2022 08:30 Ответить
по сути это те же вагнеры - оно краткосрочно нанялось в террористы к Шойгу, точно зная куда и зачем.
правда все боятся сказать что рашка-срана террористкесса.
04.08.2022 08:31 Ответить
Потрібно вагнеровців і "добровольців" паРаші оголосити терористами.
Вони не підпадають під Конвенцію правил ведення війни, тому їх можна не брати в полон, а знищувати на місці бою.
04.08.2022 08:39 Ответить
З травня в Раді обговорюють взагалі введеня у законодавство визначення, що таке терористична організація, та створення реєстру терористичних організацій. 19.07 повернуто на повторне перше читання(

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39558
04.08.2022 08:47 Ответить
сегодня боятся, а завтра перестанут и скажут. всё течет, всё меняется.
04.08.2022 08:40 Ответить
можёт быть да, а можэт быт - нёт. боятся все таки дикарей то. зная что террористы мира тупо имеют связи с парашей
04.08.2022 09:17 Ответить
Ну террористы мира так-то кончаются потихоньку. Израиль хамасовских лидеров на днях закончил, США алькаидовских. Террористы мечтают, чтоб их боялись, но их просто гасят.
08.08.2022 10:14 Ответить
04.08.2022 08:35 Ответить
Сыны ваевали!
04.08.2022 09:04 Ответить
Кліщі покусали? )))
04.08.2022 08:35 Ответить
В біокотел , зима на носі , опалювальний первод і все таке
04.08.2022 08:35 Ответить
Потрібно 150 000 смажених орків зарити в чорнозем України.
04.08.2022 08:35 Ответить
А жены и мамки то как обрадуются
04.08.2022 08:36 Ответить
Опять пиз*оглазые татаро-монголы?
04.08.2022 08:37 Ответить
Плевать вообще, главное, что русские.
04.08.2022 09:01 Ответить
Та какие они русские?! Колонии кацапские
04.08.2022 09:22 Ответить
Руские єто не єтнос, єто принадлежность к банде, мафии
06.08.2022 02:06 Ответить
Саме так. Як "арійці" або "юхаслави".
08.08.2022 10:04 Ответить
- а хочеш кацапе щоб нова лада була у папьі..... зажмур очі...... ти в Україні зажмурився.......
04.08.2022 08:37 Ответить
Земля им бетоном!
04.08.2022 08:40 Ответить
правильно повернутись, в целофанових тільки. контракти спаліть. шоб лади батькам алкашам не було.
04.08.2022 08:43 Ответить
Правильное замечание,никаких личных данных, документы уничтожить..пропал без вести,это самое большое горе у кацапских мамок остаться без компенсации за своего алкаша
04.08.2022 09:00 Ответить
Нє, не по державному ви мислите! Треба щоб ***** з бюджету гроші батькам віддав, хай біднішає. А кацапи ті гроші на бояришнік спустять та й сгорять к хєрам...
04.08.2022 09:55 Ответить
ні-ні, хай як раз буде їм компенсація. Більше компенсацій - більше навантаження на бюджет кацапстана, а замість лади все одно все пробухають (може через це і швидше здохнуть)
04.08.2022 17:47 Ответить
Колись з дохлого ссср солдати їхали в Афганістан, інтернаціональний долг віддавати. В Україні в них інша мета, кому пощастить, каліками залишитись, щоб водій маршрутки палкою по голові настукав.
04.08.2022 08:49 Ответить
160.000 украинцев прошли через Афганистан, из них 3000 погибло, тогда был выбор у солдат, или тюрьма, или Афганистан,никто не ехал в афган по контракту убивать, страну рождения человек не вибирает, такая была страна, где был закон о всеобщей, воинской обязанности.
04.08.2022 16:08 Ответить
Спасибо сыну за машину!
04.08.2022 09:00 Ответить
Приходит военком в дом к каждому раzzийанину с конвертом и радостно, вы выиграли ааавтооомобииииль!!!
04.08.2022 09:06 Ответить
Просили ж з самого початку - покладіть насіння в кишені, нє, приперлися з китайськими гівнофонами.
04.08.2022 09:12 Ответить
Этим повезло - руки-ноги целые, в маршрутках их бить не будут.
04.08.2022 09:25 Ответить
с ними понятно, а куда телефоны?
04.08.2022 09:27 Ответить
ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно выкладывать в сеть ВСЕ их документы!
Пусть их родители имеют основания требовать денег из бюджета Расии!
Ну и поднимают шум с доставкой тела.
04.08.2022 09:50 Ответить
Нічого не викладати, а тіла знищувати щоб і сліду не осталось на цій землі.
Тоді батьки не зможуть получати відшкодування. І тоді це дійсно стане для них горем і інші не будуть посилати своїх ублюдків і Україну на заробітки.
04.08.2022 16:02 Ответить
Навпаки: викладати, і хай вимагають, хай витягують гроші з бюджету кацапстана. А мішок з лайном набагато більше демотивує, ніж "пропав без вісті", бо "пропав без вісті" ще надію дає.
04.08.2022 17:49 Ответить
Молодці ЗСУ !Знищуйте кацапів!
04.08.2022 10:12 Ответить
Слава Україні!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
04.08.2022 10:27 Ответить
Нотюрморт!
Подобається...
04.08.2022 10:56 Ответить
Що ж вони їм сталінського фільму "олександр невський" перед відправкою в Україну не показують про "...кто к нам с мечом придёт тот от меча...". Ну самі ж мечем прийшли. То чого ж чекали?
04.08.2022 11:26 Ответить
Наврят він таке казав, бо був посіпакаю ординським. То в фільмі вже домалювали
06.08.2022 02:09 Ответить
На третьем фото лужа под башкой - контрольный?
04.08.2022 11:50 Ответить
Ніт, просто був не в шоломі. Знехтував безпекою - хто ж йому винен?
04.08.2022 12:53 Ответить
Контракти у кацапів нікчемні.... Без реєстраційного номера, без уповнваженої особи зі сторони мінвійни, заповнено ручкою на коліні.... Тупо галімий папірець... Папірець який невартий НІХ#Я
04.08.2022 12:06 Ответить
Подяка нашим славним та мужнім бійцям , які так завзято знищують
орків на нашій землі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
04.08.2022 12:19 Ответить
"КРАСІВОЄ!!"
04.08.2022 12:50 Ответить
Глядел бы и глядел
04.08.2022 13:00 Ответить
To the people of russia: " Fight and Show your Opposition to your Fucking Shitty DICTATOR across your country, don't just be Cowardly, Drunken Spectators. To putin: "GO TO HELL. AMEN." 🖕 "Glory to Ukraine" -💛💙 " Слава Україні " ! 💛💙

https://youtu.be/TONvyvjQNnM
---------------------------------------------------------
Народу России: «Борись и показывай свою оппозицию своему гребаному дерьмовому ДИКТАТОРУ по всей стране, а не будь Трусливым, Пьяным Зрителем. Путину: «Иди К черту. АМИНЬ." 🖕
"Glory to Ukraine" -💛💙 " Слава Україні " ! 💛💙

https://youtu.be/TONvyvjQNnM
04.08.2022 17:03 Ответить
Картіна Рєпіна "Красіво лєжат"
04.08.2022 18:50 Ответить
Какое загляденье Как наши котики ****** каZZапсин 😍
04.08.2022 20:01 Ответить
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
В могилах братских не были зарыты,
И превратились в белых ЖИГУЛЕЙ
04.08.2022 20:15 Ответить
Утомившись немного, я минутку посплю...
04.08.2022 20:54 Ответить
Ergo кстати мобильный украинский бренд, или отжат или лугандоновский.
05.08.2022 01:00 Ответить
Подзаработали, и домой.
05.08.2022 01:37 Ответить
Мобильники ихние, или у наших сограждан отобранные? Как думаете?
08.08.2022 10:10 Ответить
 
 