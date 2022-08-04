На оккупированной Луганщине мобилизуют даже шахтеров, в течение суток оккупанты понесли потери и отступили на 14 участках, - Гайдай

Российское командование мобилизует всех мужчин из оккупированной Луганской области, потери среди них не считают.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российские подразделения из-за значительных потерь личного состава пополняют ряды пехоты жителями недавно оккупированных городов и сел. Оккупанты каждый день пытаются улучшить тактическое положение за счет мощной работы артиллерии и многочисленных штурмовых действий.

За прошедшие сутки враг выпустил три ракеты, пять раз применял ствольную артиллерию, еще пять – реактивную, штурм сопровождал минометными и танковыми обстрелами. В районах восьми населенных пунктов россияне бомбили украинские позиции по воздуху.

"Они не считают потери, потому что преимущественно гибнут жители оккупированных территорий. Россиянам они не нужны на будущее, потому что уже восемь лет население "ЛНР" является обузой для бюджета РФ. Сейчас эти финансовые потери мужчины и отрабатывают. На оккупированных в 2014 году территориях уже мобилизовали всех, кого можно. Сейчас забирают даже незаменимых шахтеров. Эйфория "асвабаждения" быстро прошла и в недавно захваченных городах и селах. Потому что нужно оправдываться на фронте. Страдают те, кто не успел эвакуироваться в безопасные регионы Украины. Их направляют в военкоматы против воли", – говорит Гайдай.

Как рассказал глава ОВА, только в Старобельске на этой неделе оккупанты мобилизовали и отправили на фронт около 80 мужчин в составе штурмовых групп, которые ВСУ регулярно обезвреживают. 3 августа оккупанты вынуждены были отступить со значительными потерями на 14 участках, где они пытались улучшить тактическое положение.

