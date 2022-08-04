РУС
На оккупированной Луганщине мобилизуют даже шахтеров, в течение суток оккупанты понесли потери и отступили на 14 участках, - Гайдай

рф,орки,окупанти,арміярф,окупант,рашисти,рашист,орк

Российское командование мобилизует всех мужчин из оккупированной Луганской области, потери среди них не считают.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российские подразделения из-за значительных потерь личного состава пополняют ряды пехоты жителями недавно оккупированных городов и сел. Оккупанты каждый день пытаются улучшить тактическое положение за счет мощной работы артиллерии и многочисленных штурмовых действий.

За прошедшие сутки враг выпустил три ракеты, пять раз применял ствольную артиллерию, еще пять – реактивную, штурм сопровождал минометными и танковыми обстрелами. В районах восьми населенных пунктов россияне бомбили украинские позиции по воздуху.

Смотрите: Оккупанты все чаще применяют авиацию, потому что не в состоянии преодолеть оборонные укрепления украинских бойцов, - Гайдай. ВИДЕО

"Они не считают потери, потому что преимущественно гибнут жители оккупированных территорий. Россиянам они не нужны на будущее, потому что уже восемь лет население "ЛНР" является обузой для бюджета РФ. Сейчас эти финансовые потери мужчины и отрабатывают. На оккупированных в 2014 году территориях уже мобилизовали всех, кого можно. Сейчас забирают даже незаменимых шахтеров. Эйфория "асвабаждения" быстро прошла и в недавно захваченных городах и селах. Потому что нужно оправдываться на фронте. Страдают те, кто не успел эвакуироваться в безопасные регионы Украины. Их направляют в военкоматы против воли", – говорит Гайдай.

Как рассказал глава ОВА, только в Старобельске на этой неделе оккупанты мобилизовали и отправили на фронт около 80 мужчин в составе штурмовых групп, которые ВСУ регулярно обезвреживают. 3 августа оккупанты вынуждены были отступить со значительными потерями на 14 участках, где они пытались улучшить тактическое положение.

Также смотрите: "ВСУ уже рядом": на улицах оккупированного Троицкого расклеены листовки против оккупантов, - Гайдай. ФОТО

армия РФ (20346) оккупация (10262) мобилизация (2881) Гайдай ЛОГА (724) Луганская область (6539)
+17
Шахтарі по 1000 євро і більше при Україні заробляли і по Європі каталися на Лігу чемпіонів. Як зараз пам'ятаю зустрів їх студентом у Франції на матчі Шахтаря десь в році 2011, грошима кидалися направо й наліво, віскарь, їжу, сувеніри гребли не глядачи... Поспілкувався, працювали майстрами в забої на глибині на Ріната, зарплатня тоді була в них 15-18 тис. гривень при курсі 10 гр/євро!
Досі не в силах зрозуміти донбаську дурість... Ну що ж, карма сильна штука, тепер треба помирати ні за що...
04.08.2022 09:16 Ответить
+10
"Україною" вони були лише формально! Більшість сиділи і "гундосили" : "Нам похер какая власть - лишь-бы деньги вовремя платили!" От і "догундосилися" - бо розумні повтікали вчасно! А тепер дурні за свою дурість власним здоров"ям і життями розплачуються!
04.08.2022 09:41 Ответить
+8
Це вам не при Україні шоломами по асфатьту стукати, зарплати, пільги, пенсії, курорти і щасливе життя. Добре що без бендерівців і па-рускі.
04.08.2022 09:44 Ответить
такими темпами наворосия останется без наваросов
04.08.2022 09:04 Ответить
Так а навіщо шахтарі када уже нєту шахт...
04.08.2022 09:06 Ответить
Какая карма? В посту написано, что уже мобилизируют мужиков с новоокупированной территории, которые до 24.02 были Украиной..
04.08.2022 09:30 Ответить
"Україною" вони були лише формально! Більшість сиділи і "гундосили" : "Нам похер какая власть - лишь-бы деньги вовремя платили!" От і "догундосилися" - бо розумні повтікали вчасно! А тепер дурні за свою дурість власним здоров"ям і життями розплачуються!
04.08.2022 09:41 Ответить
украинцев выселили, а на их места завезли кацапов, вот им в Украине все мало было и все им обязаны
04.08.2022 10:04 Ответить
Так їм же з дитинства втовкмачували, що вони годують всю Україну! От як від'єднаємося а ще краще увійдемо у склад роССії то взагалі заживемо краще всіх! А подивитися як живуть шахтарі в роССії меньше ніж за 100километрів від них, розуму не вистачало....
04.08.2022 10:46 Ответить
А хто ж буде викопувати в шахтах танки, гради та іншу техніку?
04.08.2022 09:22 Ответить
Разница в том, что их заставляют воевать против нас
04.08.2022 09:28 Ответить
А хто їм забороняє здатися, при першій можливості, чи вони навіть на це нездатні,
тоді кому це сміття потрібне....
04.08.2022 10:16 Ответить
Скоро в ход пойдут мужики из оккупированного юга Украины....
04.08.2022 09:26 Ответить
Чим більше вас свинорусов подохне, тим краще.
04.08.2022 11:30 Ответить
кроти здихають.. ну і куй з ними..
04.08.2022 09:29 Ответить
Так биндеровцы заставляли найти в зарплатной ведомости свою фамилию на украинском языке. Издевались!!!
А сейчас хорошо - повестка в армию на русском, всё понятно...
Да, шахтёры?
04.08.2022 09:40 Ответить
Еще со времен ссср известно, что воевать за империю они заставляют, в первую очередь, национальные меньшинства. Как известно, большинство воюющих в Афганистане были этническими украинцами из Украины и Кубани. Таких им не жалко и чем останется меньше тем лучше.

Вот и сейчас, в первую очередь заставляют воевать меньшинства из рф и этнических украинцев из "лднр" и из вновь оккупированных территорий.

Наверняка все войны и царская московия проводила на таком принципе.
04.08.2022 09:41 Ответить
Я так розумію нам підготовлюють територію. мокші самі вичищають території від своєї бидло маси. Єдине дуже погано те що ми втрачаємо найкращих, а вони бидло. Дуже хер...й обмін і по дуже паршивому курсу.
04.08.2022 10:10 Ответить
Пам'ятаю, як ще в 90-х шахтарі ходили пішки до Києва і там стукали касками по асфальту, агітували за їх підтримку. Бабусі виносили їм хто що міг з харчів. Бабусі просили, щоб і за них замовили слово. Та де там! Собі "урвали с общего пирора", про бабусь забули. Я ще тоді казав, ло шахтарі - то є не гегемон, а люмпен, який думає тільки про свій живіт. Всі ці роки це завжди підтверджувалось, особливо після 2014 і особливо на окупованих територіях
04.08.2022 10:16 Ответить
Если взял оружил и стал воевать против своей Родины Украины и украинского народа - значит ты преступник, какие-бы мотивы у тебя для этого не были. Другое дело, что надо все-таки пытаться убеждать мобилизованных лугандонов массово сдаваться ВСУ, чтобы искупить свою вину перед Родиной и сделать весомый шаг к досрочному освобождению.
04.08.2022 10:20 Ответить
Відколи це Україна та українці стали вам свинорусам рідними? Не захотіли звалити нахрін на свою сосію ,,чтокать,, да ,,какать,, тепер здихайте тварюки.
04.08.2022 11:34 Ответить
Это наверняка те шахтеры которые там ждали русский мир
04.08.2022 10:40 Ответить
Тепер все співпадає, згідно рашиській пропаганді) "в рукі взяли аружиє мєстниє житєлі:шахтьори, рабочіі, алкаґоліки і тунєядци"))
04.08.2022 11:01 Ответить
А чего они не сдаются в плен?
04.08.2022 13:02 Ответить
 
 