Из-за возможной эскалации ситуации в Чугуеве жителей призывают ограничить передвижение по улицам и держаться поближе к укрытиям.
В связи с возможной эскалацией ситуации в Чугуеве жителей города призывают максимально ограничить передвижение по улицам и держаться поближе к укрытиям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram мэра города Галины Минаевой.
Она отметила, что в последние дни ситуация с обстрелами города заметно обострилась. К сожалению, не обошлось и без жертв среди горожан.
"Руководство Харьковской областной военной администрации, опираясь на данные из компетентных источников, предупреждает нас о возможной дальнейшей эскалации ситуации. Вот почему я хочу обратиться к вам, уважаемые земляки, с настойчивой просьбой максимально ограничить передвижение по улицам в ближайшие дни и держаться поближе к укрытиям", – сообщила она.
