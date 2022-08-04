РУС
Враг обстрелял два района Николаева, одна из ракет попала в проезжую часть, - ОВА. ФОТОрепортаж

Оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Николаеву.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, около 4 утра 4 августа в Николаеве зафиксированы обстрелы двух районов города. Предварительно нет жертв и пострадавших.

Как сообщили в ОВА, в результате обстрелов повреждены жилые дома, выбиты окна и повреждена крыша. На одном из мест обстрелов в результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар.

Одна из российских ракет попала в проезжую часть, другая – в тротуар. Подробная информация о последствиях утренних обстрелов города уточняется.

Принудительную эвакуацию из Николаевской области не планируем, - Ким

В Николаевском районе в течение суток враг обстрелял Очаков и села. В результате утренних обстрелов оккупантами Очакова повреждена электроподстанция, в результате чего часть города осталась без электроснабжения. Проведены ремонтные работы, пострадавших нет.

Вечером 3 августа под обстрел попало садоводческое общество в с. Лупарево Галицыновской громады. Повреждены жилые и нежилые здания, электросеть. Части абонентов электроснабжения восстановлены, работы продолжаются. Пострадавших посреди людей нет.

Также 3 августа под обстрел попали села Шевченковской громады. В результате ранения получили два человека в селе Заря, загорелся жилой дом в селе Шевченково.

За минувшие сутки из-за вражеских обстрелов в Николаевской области вспыхнули шесть пожаров, - ГСЧС. ФОТО

В результате обстрелов территорий Баштанского района пострадавших нет.

На территории и близлежащих населенных пунктах Березнеговатской громады продолжаются обстрелы. Под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения. Так, за прошедшие сутки обстрелам подверглась территория возле с. Кавказ. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

І де ж анансований Янелохом наступ на Херсон?
04.08.2022 10:21 Ответить
Ой як не подобається зебілам правда щодо Сенкевича та Кима. Що вони як попуги кожного ранку "в Миколаєві чути вибухи" І жодної користі
04.08.2022 10:34 Ответить
Гарно Смерч встряг у дорогу

04.08.2022 19:03 Ответить
 
 