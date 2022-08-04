Имущество "архитектора Путина" Чирилло, который возвел "дворец" под Геленджиком, арестовали в Италии
Под арестом оказались роскошные дома, вертолет и банковские счета. Мужчину подозревают в финансовых преступлениях и мошенничестве.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Ланфранко Чирилло 63 года. Он активно работал в России с начала 1990-х до середины 2010-х годов. Указом президента Владимира Путина мужчине предоставили гражданство РФ. Чирилло считают архитектором "дворца Путина" под Геленджиком.
Теперь его подозревают в налоговых преступлениях, отмывании денег и мошеннической передаче ценностей на общую сумму более 141 миллиона евро.
Финансовая служба Италии заинтересовалась Чирилло, когда оказалось, что он не внес в декларацию вертолет, зарегистрированный в России. Затем выяснилось, что архитектор не задекларировал доходы в десятки миллионов евро с 2013 по 2019 годы.
Суд решил арестовать имущество мужчины. В список изъятого попали роскошные дома, вертолет, банковские счета, средства, драгоценности, а также произведения классического и современного искусства, в частности, картины Пикассо, Сезанна, Кандинского и других художников.
Ага, типу до цього не бачили..
А тут раз і "прозріли"
Ну і 3,14дарас, звісно...
Так що, крутіть цьому гівну яйця, до поки з нього остання копійка не випаде!
Гарний архітектор - палац три рази перебудовували, а все одно сирість та пліснява по кутках.
Збитків рашці приніс на сотні міліонів долярів