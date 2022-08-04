РУС
Новости
5 125 12

Имущество "архитектора Путина" Чирилло, который возвел "дворец" под Геленджиком, арестовали в Италии

чірілло

Под арестом оказались роскошные дома, вертолет и банковские счета. Мужчину подозревают в финансовых преступлениях и мошенничестве.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Ланфранко Чирилло 63 года. Он активно работал в России с начала 1990-х до середины 2010-х годов. Указом президента Владимира Путина мужчине предоставили гражданство РФ. Чирилло считают архитектором "дворца Путина" под Геленджиком.

Теперь его подозревают в налоговых преступлениях, отмывании денег и мошеннической передаче ценностей на общую сумму более 141 миллиона евро.

Финансовая служба Италии заинтересовалась Чирилло, когда оказалось, что он не внес в декларацию вертолет, зарегистрированный в России. Затем выяснилось, что архитектор не задекларировал доходы в десятки миллионов евро с 2013 по 2019 годы.

Суд решил арестовать имущество мужчины. В список изъятого попали роскошные дома, вертолет, банковские счета, средства, драгоценности, а также произведения классического и современного искусства, в частности, картины Пикассо, Сезанна, Кандинского и других художников.

+6
Попался, Чиполлино?
04.08.2022 10:08 Ответить
+4
у него еще и гражданство рф.
04.08.2022 10:09 Ответить
+4
Потім з'ясувалося, що архітектор не задекларував доходи в десятки мільйонів євро з 2013 по 2019 роки.
Ага, типу до цього не бачили..
А тут раз і "прозріли"
04.08.2022 10:09 Ответить
чирТилло
Яка сумна новина 😂😂😂😂😂
04.08.2022 10:10 Ответить
якщо б не тільки заарештовували, а ще й реалізовували - то б було для раїсян подсанкційних гірше..а тоо арешт знімуть, так вони через суди ще й з тих країн позбивають кошти за утримання, податки, моральну щкоду і таке інше...еуропейський наївняк..
04.08.2022 10:18 Ответить
А раніше типу не знали, лицеміри кляті! Скільки ще такого кацапського лайна сидить при владі в ООН, Червоному хресті..., але їх поки що не помічають.
04.08.2022 10:24 Ответить
Из Швейцарии выгнали сына РабZeянского миллиарлера...причем забрали все вклбчая счета в банке...авто и прочие прелести забугорной жизни...
04.08.2022 10:50 Ответить
Любий хто мав, має, чи розмірковує мати справи з х*йлом - гнида, паскуда й шахрай!
Ну і 3,14дарас, звісно...
Так що, крутіть цьому гівну яйця, до поки з нього остання копійка не випаде!
04.08.2022 11:05 Ответить
Под санкции ЕС попали 884 крысы путлера...включая Алина Кабаеву которую также выгнали из Швейцарии...
04.08.2022 11:15 Ответить
Чирилло - то величезний чиряк )) як мудилло - величезний мудак ))
04.08.2022 11:25 Ответить
Дарина!
Гарний архітектор - палац три рази перебудовували, а все одно сирість та пліснява по кутках.
Збитків рашці приніс на сотні міліонів долярів
04.08.2022 13:20 Ответить
 
 