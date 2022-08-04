В оккупированном Мариуполе подтверждено 17 случаев острой кишечной инфекции, половина больных – дети, Андрющенко
В Мариуполе граждане болеют инфекционными заболеваниями, трупы погибших с улиц оккупационные власти не убирают.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на 4 августа зафиксированы первые официально подтвержденные 17 случаев острой кишечной инфекции. Половина больных – дети. Оккупанты сообщают, что инфекция распространилась из-за продуктов и подчеркивают, что вроде бы отсутствует эпидемическая угроза.
Перечень зданий, подлежащих сносу до сих пор не составлен. Однако все оккупанты пытаются сносить дома без предупреждения, времени на выезд и замены жилья.
"Людей гонят прямо на улицу, пряча и разворовывая имущество. Сейчас основной район такой зачистки - Левобережный. На пр. Меотиды оккупанты планируют снести все дома, даже уцелевшие. Мотивация от российских подрядчиков - мы не можем оставить два дома, если снесем вокруг 8-10. Оно будет выглядеть некрасиво", – говорит Андрющенко.
