В оккупированном Мариуполе подтверждено 17 случаев острой кишечной инфекции, половина больных – дети, Андрющенко

В Мариуполе граждане болеют инфекционными заболеваниями, трупы погибших с улиц оккупационные власти не убирают.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 4 августа зафиксированы первые официально подтвержденные 17 случаев острой кишечной инфекции. Половина больных – дети. Оккупанты сообщают, что инфекция распространилась из-за продуктов и подчеркивают, что вроде бы отсутствует эпидемическая угроза.

Смотрите: За сутки россияне убили 3 мирных жителей Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Перечень зданий, подлежащих сносу до сих пор не составлен. Однако все оккупанты пытаются сносить дома без предупреждения, времени на выезд и замены жилья.

"Людей гонят прямо на улицу, пряча и разворовывая имущество. Сейчас основной район такой зачистки - Левобережный. На пр. Меотиды оккупанты планируют снести все дома, даже уцелевшие. Мотивация от российских подрядчиков - мы не можем оставить два дома, если снесем вокруг 8-10. Оно будет выглядеть некрасиво", – говорит Андрющенко.

Также смотрите: Около 50-100 человек ежедневно эвакуируются из Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО