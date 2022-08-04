РУС
716 3

В оккупированном Мариуполе подтверждено 17 случаев острой кишечной инфекции, половина больных – дети, Андрющенко

маріуполь

В Мариуполе граждане болеют инфекционными заболеваниями, трупы погибших с улиц оккупационные власти не убирают.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 4 августа зафиксированы первые официально подтвержденные 17 случаев острой кишечной инфекции. Половина больных – дети. Оккупанты сообщают, что инфекция распространилась из-за продуктов и подчеркивают, что вроде бы отсутствует эпидемическая угроза.

Перечень зданий, подлежащих сносу до сих пор не составлен. Однако все оккупанты пытаются сносить дома без предупреждения, времени на выезд и замены жилья.

"Людей гонят прямо на улицу, пряча и разворовывая имущество. Сейчас основной район такой зачистки - Левобережный. На пр. Меотиды оккупанты планируют снести все дома, даже уцелевшие. Мотивация от российских подрядчиков - мы не можем оставить два дома, если снесем вокруг 8-10. Оно будет выглядеть некрасиво", – говорит Андрющенко.

Мариуполь (5742) оккупация (10264) Донецкая область (10538) Андрющенко Петр (593)
Для мене Маріуполь це незрозуміло, страшно і дивно. Здати таке місто в окупацію,а потім писати, як там людям.....Погано там, страшно,дико і плачевно.
04.08.2022 10:45 Ответить
Ось це то новина. Що в Пісках?
04.08.2022 10:53 Ответить
це дуже ЦІКАВО та ПОВЧАЛЬНО:

www.youtube.com/watch?v=xozsCOJGN0g
04.08.2022 11:01 Ответить
 
 