Глава облсовета Херсона Самойленко подтвердил, что ночные взрывы связаны с железнодорожным мостом
В Херсоне снова раздавались взрывы возле мостов через Днепр.
Об этом сообщил глава Херсонского областного совета Александр Самойленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.
По его словам, взрывы и пожар в Херсоне в ночь на 4 августа имеют отношение к железнодорожному мосту. Подробностей пока чиновник не предоставил, но высказал оптимистическое мнение по ликвидации еще одного пути для оккупантов, которым они перебрасывали технику и подвозили боеприпасы и продовольствие на правый берег.
Самойленко подчеркнул, что в Херсоне есть два Антоновских моста – автомобильный и железнодорожный. По его мнению, освобождение областного центра от россиян состоится в ближайшее время.
Топ комментарии
+6 Urs
показать весь комментарий04.08.2022 11:25 Ответить Ссылка
+6 IgorYakovlevich
показать весь комментарий04.08.2022 11:26 Ответить Ссылка
+3 IgorYakovlevich
показать весь комментарий04.08.2022 11:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/i/status/1554948368564195329