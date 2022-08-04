РУС
Глава облсовета Херсона Самойленко подтвердил, что ночные взрывы связаны с железнодорожным мостом

В Херсоне снова раздавались взрывы возле мостов через Днепр.

Об этом сообщил глава Херсонского областного совета Александр Самойленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

По его словам, взрывы и пожар в Херсоне в ночь на 4 августа имеют отношение к железнодорожному мосту. Подробностей пока чиновник не предоставил, но высказал оптимистическое мнение по ликвидации еще одного пути для оккупантов, которым они перебрасывали технику и подвозили боеприпасы и продовольствие на правый берег.

Самойленко подчеркнул, что в Херсоне есть два Антоновских моста – автомобильный и железнодорожный. По его мнению, освобождение областного центра от россиян состоится в ближайшее время.

+6
та да, сегодня будет рыбный день - утром возле моста рыбу собирали...
https://twitter.com/i/status/1554948368564195329
04.08.2022 11:25 Ответить
+6
Я читал, что в 1943 освобождение Киева приурочили к годовщине Октябрьской революции, что привело к большим потерям, особенно при форсировании Днепра. Не хотел бы, чтобы освобождение Херсона в этой войне тоже "подстраивали" под дату. Дучше всего не давить на наших военных - пусть они, а не политики, выбирают оптимальное время.
04.08.2022 11:26 Ответить
+3
Так ведь четверг.
04.08.2022 11:27 Ответить
Облрада Херсона?)
04.08.2022 11:24 Ответить
Так ведь четверг.
04.08.2022 11:27 Ответить
всё по расписанию, заготовка провианта совмещена с утренней побудкой.
04.08.2022 11:32 Ответить
Я читал, что в 1943 освобождение Киева приурочили к годовщине Октябрьской революции, что привело к большим потерям, особенно при форсировании Днепра. Не хотел бы, чтобы освобождение Херсона в этой войне тоже "подстраивали" под дату. Дучше всего не давить на наших военных - пусть они, а не политики, выбирают оптимальное время.
04.08.2022 11:26 Ответить
А Янелоху потрібен піар. Це головне.
04.08.2022 11:28 Ответить
В каком месте это ты увидел?
04.08.2022 11:50 Ответить
Поддерживаю вас, бо главзеб уже и сам вкурил, шо гетьманская булава - тока на период ВП.
04.08.2022 11:53 Ответить
форсирования не будет, заходить будем пешком.
04.08.2022 11:34 Ответить
Это да. Форсировать будет враг, когда убегать будет. Наверное, потому мосты не до конца разрушили, чтобы без техники смогли по-тихому слинять - такой себе жест доброй воли с нашей стороны
04.08.2022 12:18 Ответить
не до конца разрушили, для того, что бы передовые подразделения могли пешком зайти для захвата плацдарма на левом берегу. А как кацапы будут линять - на надувных лодках, или на дирижаблях - нам похер.
04.08.2022 12:25 Ответить
Думаете, наши надеются этими мостами воспользоваться - неужели орки при отступлении их не взорвут? Как говорил один киногерой - это азбука, а азбуку они знают.
04.08.2022 13:22 Ответить
А "наху*" нам той "плацдарм"? Вони ж оточені з трьох сторін і притиснуті до берега Дніпра І їм діться нікуди! Хай кидають техніку на західному березі і "пішечки" по мосту на схід А ми "підганять" будемо - мінометами!
04.08.2022 14:37 Ответить
Йшлось про наш подальший наступ - на Херсоні Україна не закінчується.
05.08.2022 11:44 Ответить
Ну и чудненько,, бо я наванговал окончание этой недели.
04.08.2022 11:50 Ответить
 
 