В Васильевке оккупанты требуют до 500 долларов за быстрый проезд, в очереди стоят 1200 авто, - Федоров

Рккупанты сформировали три очереди для проезда блокпостов, первыми пропускают тех, кто платит.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире "Единых новостей", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с временно оккупированных территорий люди массово выезжают через Васильевку. Это ведь единственный пункт выезда для Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. В очереди на выезд на 4 августа остается более 1200 авто и 6000 человек.

Также смотрите: Около 50-100 человек ежедневно эвакуируются из Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО

Оккупанты сформировали три очереди: платная (от 100 до 500 долларов за авто), льготная и обычная. Преимущество – тем, кто платит. Остальные ожидают до 7 дней.

В последние дни из-за непогоды грунтовую "дорогу жизни" размыло. За последние 4 суток сотрудники ГСЧС отбуксировали около 500 автомобилей, среди которых 100 грузовых.

армия РФ (20346) Мелитополь (619) оккупация (10264) эвакуация (2158) Запорожская область (3440) Федоров Иван (471)
свинособачі ділоаари які підприємливі
показать весь комментарий
04.08.2022 11:39 Ответить
вот гніди, у нашого ЗЕміністра Малюскі навчились гроші на тюрмі робити
показать весь комментарий
04.08.2022 11:43 Ответить
Так кто же все таки разминировал Чонгар и Перекоп?
показать весь комментарий
04.08.2022 12:04 Ответить
Дед пихто в ЗЕ-льоном пальто!

Що за дурні питання?
показать весь комментарий
04.08.2022 12:36 Ответить
 
 