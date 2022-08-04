В Васильевке оккупанты требуют до 500 долларов за быстрый проезд, в очереди стоят 1200 авто, - Федоров

Рккупанты сформировали три очереди для проезда блокпостов, первыми пропускают тех, кто платит.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире "Единых новостей", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с временно оккупированных территорий люди массово выезжают через Васильевку. Это ведь единственный пункт выезда для Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. В очереди на выезд на 4 августа остается более 1200 авто и 6000 человек.

Оккупанты сформировали три очереди: платная (от 100 до 500 долларов за авто), льготная и обычная. Преимущество – тем, кто платит. Остальные ожидают до 7 дней.

В последние дни из-за непогоды грунтовую "дорогу жизни" размыло. За последние 4 суток сотрудники ГСЧС отбуксировали около 500 автомобилей, среди которых 100 грузовых.