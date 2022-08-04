Российские восьмиклассники "сдали" учительницу, которая против войны. Педагог получила 5 лет условно

Суд в Пензе присудил 45-летней учительнице английского языка Ирине Ген 5 лет условно по статье за "фейки" о русской армии. Сказанные ею на уроке слова восьмиклассники записали на диктофон.

Учительнице также запретили заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет.

Дело по статье о "фейках" о российской армии против преподавательницы Ирины Ген возбудили за разговор с восьмиклассницей, в котором она осудила российскую агрессию в Украине.

Последние 10 лет Ирина преподавала английский язык в училище олимпийского резерва в Пензе. 18 марта, отвечая на вопрос учеников, почему они не поедут на международные соревнования в Европу, Ген рассказала им о войне в Украине.

"Многие дети стали интересоваться, почему мы превратились в страну-изгоя, [почему] весь мир от нас отвернулся, в чем дело, ведь мы, спортсмены, не поедем на международные соревнования, на которые мы так долго и упорно отбирались. Я стала им объяснять, в чем причины", - рассказала Ирина

Речь преподавательницы записали на диктофон. Аудиозапись диалога опубликовали СМИ, после чего – спустя 10 дней – против Ген возбудили уголовное дело.

"Я попыталась донести до них другую точку зрения. Может быть, я это сделала зря. Может быть, действительно, восьмиклассницы – это не та публика, с которой нужно разговаривать на эти темы, но я все-таки доходчиво, популярно, может быть, эмоционально пыталась доказать, что не все так просто – что мы слышим с экранов телевизоров", – отметила учительница.

