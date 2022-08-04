РУС
Российские восьмиклассники "сдали" учительницу, которая против войны. Педагог получила 5 лет условно

ірина,ген

Суд в Пензе присудил 45-летней учительнице английского языка Ирине Ген 5 лет условно по статье за "фейки" о русской армии. Сказанные ею на уроке слова восьмиклассники записали на диктофон.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Учительнице также запретили заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет.

Дело по статье о "фейках" о российской армии против преподавательницы Ирины Ген возбудили за разговор с восьмиклассницей, в котором она осудила российскую агрессию в Украине.

Последние 10 лет Ирина преподавала английский язык в училище олимпийского резерва в Пензе. 18 марта, отвечая на вопрос учеников, почему они не поедут на международные соревнования в Европу, Ген рассказала им о войне в Украине.

"Многие дети стали интересоваться, почему мы превратились в страну-изгоя, [почему] весь мир от нас отвернулся, в чем дело, ведь мы, спортсмены, не поедем на международные соревнования, на которые мы так долго и упорно отбирались. Я стала им объяснять, в чем причины", - рассказала Ирина

Речь преподавательницы записали на диктофон. Аудиозапись диалога опубликовали СМИ, после чего – спустя 10 дней – против Ген возбудили уголовное дело.

"Я попыталась донести до них другую точку зрения. Может быть, я это сделала зря. Может быть, действительно, восьмиклассницы – это не та публика, с которой нужно разговаривать на эти темы, но я все-таки доходчиво, популярно, может быть, эмоционально пыталась доказать, что не все так просто – что мы слышим с экранов телевизоров", – отметила учительница.

Надіюсь, брат цієї восьмикласниці приїде додому в мішку.
04.08.2022 12:11 Ответить
Теперь будут учить бурятский.
04.08.2022 12:10 Ответить
Привіт Павлики Морозови.🤣🤣🤣
04.08.2022 12:12 Ответить
"Ссучена хромосома" - генетичний феномен орків
04.08.2022 12:20 Ответить
Абсолютно точно, "Павлик Морозов" - ментальний, національний герой, можна сказати, скрепний гівнокірпічик фундаменту основи смердючого рузького міра рашапоїдної срані.
04.08.2022 13:59 Ответить
Однозначно в копилку! 👍💯😎
04.08.2022 14:23 Ответить
Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу. Публий Корнелий Тацит
04.08.2022 13:35 Ответить
Желаете временного финансового благополучия молодой свиноматке?
04.08.2022 12:17 Ответить
Нарасєє путлерюгенд.
04.08.2022 12:12 Ответить
ну кацапы во всех соцсетях визжат - враги вокруг, сталин вставай !
04.08.2022 12:17 Ответить
Сралин встанет-кацапы лягут))) по ГУЛАГам
04.08.2022 12:52 Ответить
Идиоты...Не понимают, что главный враг у них, они сами...😏🤫
04.08.2022 14:25 Ответить
конченая страна павликов морозовых.
04.08.2022 12:13 Ответить
"Большой подлец этот Павлик, но наградить надо!"- написал Сталин на представлении о награждении Морозова.
04.08.2022 13:02 Ответить
растет целое поколение уродов. и это наши соседи, которых в конце придется убивать уже здесь.
04.08.2022 12:14 Ответить
у нас уже своё в дыныры выросло, наловленных Золкин уже показывал.
04.08.2022 12:33 Ответить
та має бути пох.. що там на кацапії... (жуки в банці, суки, позїдайте один одного)
04.08.2022 12:14 Ответить
Ще й учілка англійської... напевне ще й бібісі по ночах під ковдрою слухала!
04.08.2022 12:15 Ответить
😁👍😂
04.08.2022 14:27 Ответить
Покоління,які не знали, що таке 30-і роки сталінізму, ГУЛАгу, мають відчути це на власній шкурі.
04.08.2022 12:15 Ответить
Країна мразоти. Син сатани ***** й його попередники вивели цілу країну моральних уродів.
04.08.2022 12:16 Ответить
Специально для верующих в "друге хрюске". В свинарнике не может быть другого взгляда, кроме как людоедского хловского, сралинского и тд. Сама система будет пожирать тех отщипенцев, у которых появляется намек на инакомыслие. На хороших хрюске финтесбраслет не работает. Это аксиома.
04.08.2022 12:16 Ответить
Значит здесь на сайте полно кацапов.
04.08.2022 13:00 Ответить
Ще одне, зайвохромосомне вилізло
04.08.2022 13:15 Ответить
Два дня на форумі, а тебе вже образили нехороші дяді? Напевно підозрюють в тебе проблеми з набором хромосом...
04.08.2022 13:12 Ответить
Зачем рашистам английский? Теперь актуально на Раzzии учить язык братского народа Китая
04.08.2022 12:17 Ответить
китайський вони не осилять, головне щоб жести розуміли - встать, сидеть, лежать, работать...
04.08.2022 13:21 Ответить
алімпіській рєзєрв сексотов
04.08.2022 12:19 Ответить
в них цього резерву, як в матроскіна гуталіну
04.08.2022 13:23 Ответить
но сексоту - пєрвий кнут

Жителя Пинска задержали за то, что он 16 февраля оставил комментарий под постом одного из «экстремистских» каналов.

В суде мужчина полностью признал свою вину, но заявил, что «является внештатным сотрудником КГБ, поэтому вся его деятельность в экстремистских телеграм-каналах связана с задачами куратора из КГБ».

От ареста «внештатника» это не спасло. Ему присудили 10 суток.
https://a4f938-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/a4f938.c97.org/ru/news/2022/8/4/509813/
04.08.2022 13:32 Ответить
Ага "Павліки Морозови" у спідницях! Папку тепер не уб"ють в Україні і їй не куплять новий ноутбук!
04.08.2022 13:49 Ответить
Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов?- https://socratify.net/quotes/sergei-dovlatov Сергей Довлатов
04.08.2022 12:21 Ответить
Та тут багато розумного написано !
https://socratify.net/quotes/sergei-dovlatov
04.08.2022 15:05 Ответить
Основные черты фашизма

4. Неприятие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC скептицизма : сомнение трактуется как предательство.
9. Жизнь понимается как непрерывная война, а https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC пацифизм - как сотрудничество с врагом.
(С) Педивикия
04.08.2022 12:22 Ответить
Нация генетических *********! Не путать с геями!
04.08.2022 12:23 Ответить
У *********, все ********* гейрои! Не следует забывать, кого ********* выбрали главным! Не зря все носят гитлеровские гей'оргия'вские бантики! =)
04.08.2022 12:38 Ответить
Вы имеете ввиду ********-педофила путина? Я Вас правильно понял?)
04.08.2022 12:45 Ответить
На кацапстані чи вчителям не щастить з учнями,чи учням з вчителями.
04.08.2022 12:23 Ответить
Навпаки, і тим і тим дуже пощастило! Взаємообразно!)))
04.08.2022 12:49 Ответить
Если рашисты считают что они правы, почему они скрывают про войну в Украине даже для своих? Видать даже в кремле где то осознают что они преступники и убивают невиновных людей.
04.08.2022 12:23 Ответить
Розчарую вас, не усвідомлюють.

04.08.2022 13:35 Ответить
Очень жаль учительницу. Она за правду поплатилась. Гнилое холуйское общество его осудило..
04.08.2022 12:24 Ответить
не общєство а кацапське стадо
04.08.2022 12:27 Ответить
думаю есть для нее плюс - попросит политическое убежище в нормальной стране, тем более учитель английского
04.08.2022 14:16 Ответить
Страна рашистского стада, с которой украинцы соединились много веков назад. И даже после развала СССР вместо того, чтобы разом с Польшей идти в Европу, побежали целоваться с рашистами и беларашистами. Вот теперь и пожинаете плоды своих ошибок. Сами виноваты, а не все вокруг, которых постоянно обвиняете, что одни нападают, а другие медленно оружие дают. Нападают на тех, кто позволяет это, а бысто и много дают тому, кто внушает доверие.
04.08.2022 12:25 Ответить
тих кацапських вилупків нікуди і ніколи впускати в цивілізованний світ не можна((
кацапи самі обрали для себе африку і азію і ще антарктиду
04.08.2022 12:26 Ответить
краще на Марс...
04.08.2022 13:37 Ответить
Вчителька не була русофобом, як зайвехромосоми...
04.08.2022 12:26 Ответить
бідолага. Дитинство і діти - це зло
04.08.2022 12:27 Ответить
04.08.2022 12:28 Ответить
Павлики Морозови зробили свою брудну справу , здали вчительку
з потрохами , ужас 🤬
04.08.2022 12:28 Ответить
ха! это еще школьников не начинали награждать китайскими электросамокатами за сдачу врагов народа.
04.08.2022 12:37 Ответить
Тсссс... не підказуйте, а то подумаємо що ви за Павліків
04.08.2022 13:40 Ответить
Нема там дна. Дарма шукаєте...
04.08.2022 12:33 Ответить
Гниди фашистські в росії ростуть з пеленок. Мало того, що в Україну заселили їх впродовж 1919-1991 р.р., а їхні нащадки постійно невдоволені українською мовою, культурою та побутом і кличуть божевільного путіна, з яким став весь божевільний рашистський народ, то ще й там в росії ростуть фашисти-виродки. Щоб вся росія згинула зі своїми поганцями.
04.08.2022 12:38 Ответить
04.08.2022 12:44 Ответить
Ростуть наступні добрива для українських черноземів.
04.08.2022 12:46 Ответить
Просто поражаюсь, как паРаше удалось воплотить в жизнь 1984 Оруэлла, вплоть до малейших подробностей.
04.08.2022 12:49 Ответить
Можуть якщо захочуть, а ми про них - рукожопі алкаші, лишньохромосомні ...
04.08.2022 13:46 Ответить
Оруелл у свій час просто описав тодішню дійсність - без прикрас та іншими словами
04.08.2022 14:20 Ответить
04.08.2022 12:51 Ответить
«В России появятся аналоги советских магазинов «Березка» - магазины беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и сотрудников международных организаций. Соответствующее постановление правительства опубликовано 27 июля на портале нормативных правовых актов Правительства и вступит в силу 27 августа.

Первые такие магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, расплачиваться в них можно будет рублями, долларами и евро. В ассортимент попадет продукция, помещенная под таможенную процедуру беспошлинной торговли (duty free): спиртное, табачные изделия, парфюмерия и косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы. В магазине придется показать документы, подтверждающие должность и аккредитацию при МИД».

Глядя на эту картину, почему-то невольно возникает образ другой картины, кисти художника Репина «Приплыли». Просто на минуточку, эти магазинчики создаются в «энергетической сверхдержаве», обладающей «второй армией мира» и которая еще недавно претендовала на то, чтобы ее валюты была признана международным резервным средством. Это та страна, которая вроде бы всех обогнала во всем и имеет столько миллиардеров на душу населения, что такое соотношение еще поискать нужно. И вот восстанавливаются Березки, в которых надо показывать аккредитацию МИДа. Без нее на порог тоже не пустят. И это значит, что черни пора забывать о таких прилавках и товарах, даже очерчен круг лиц, кто будет «удостоен». Делать покупки смогут:

-дипломатические представительства, дипломатический персонал (послы, посланники, советники, торговые представители, секретари, атташе) и члены их семей;

-консульские учреждения, консульские должностные лица (генеральный консул, консул, вице-консул, консульский агент) и проживающие с ними родственники;

-представительства государств при международных организациях и их сотрудники;

-международные организации или их представительства, расположенные в россии, и их персонал.

Лихо, не правда ли? Но чтобы все было без дураков, там будет соответствующий учет покупок. Видимо, инициатор этой реанимации Березок хорошо помнит, как продавали эти самые чеки, по которым в магазин все же могли попасть простые смертные, которые знали у кого их можно купить. Поэтому в этот раз и чеки будут несколько другими. В чеке будут содержаться сведения о покупателе. Эта информация, а также перечень купленного ежемесячно будут поступать в МИД.

Шойгу не зря говорил, что они строят совок, и похоже на то, что сначала Березки восстановят, а потом будут кормить население крысятиной и крахмалом, как это было в те времена. Ну что же, дурдом вернулся, а нам надо от этой дряни отгородиться так, чтобы даже вонь оттуда не долетала никогда.
anti-colorados
04.08.2022 12:56 Ответить
Павлік Морозов у них завжди герой!
04.08.2022 12:56 Ответить
Піонери в дєйствіі. Уродський біомусор на планеті. До кожного кацапа не повинно бути ніякого жалю. Їх треба нищити змалку, від лічинок і вилуплених, до самок і старих і сформованих пердунів. Так, як ми нищемо колорадського жука на городах в себе, ми їх жаліємо, ні не жаліємо.
04.08.2022 13:03 Ответить
Выдать плохишам ящик варенья и бочку печенья.
04.08.2022 13:22 Ответить
Мертва краiна...
04.08.2022 13:39 Ответить
Рабсеяне, даже при совке, в который вы якобы стремитесь, был лозунг Нет войне, но вы пошли дальше - в путинский фашистский рейх.
04.08.2022 14:05 Ответить
********* полезнее съедать с кожурой, яблоки и киви тоже. Верхние, крайние листочки капусты и салата - самые витаминные. Потроха, легкие и головы содержат больше усваиваемых протеинов, чем красное мясо. Зеленый чай полезнее заваривать несколько раз, а вода из крана содержит больше минералов, чем покупная. Соевые сыры усваивается лучше, чем кисломолочные. Макароны и другие мучные изделия - полезнее заменить перловыми, ячменными или ржаными продуктами. Эти и другие советы от Правительства России с заботой о здоровье населения скоро по всем телеканалам. Добро пожаловать в процветающее будущее!
Россияне, а помните, вы, когда-то, просили "Умчи меня олень, в свою страну оленью"? Оглянитесь вокруг. Вам не кажется, что он вас домчал?
04.08.2022 14:25 Ответить
04.08.2022 14:26 Ответить
Растет смена!
04.08.2022 15:00 Ответить
То то падлик морозов в гробике яблочко сбацал и с припевом! Не отнять--- подхватили сквозь века дело верное юнармейцы. Была ещё такая припевочка во времена падлика----"сегодня праздник у ребят, ликует пионерия--- сегодня в гости к ним зайдет Лаврентий Палыч Берия".
04.08.2022 15:45 Ответить
Ото баби наражалі! ФУ, спалити тих вилупків малих. Країна доносчиків і стукачів.
04.08.2022 17:57 Ответить
 
 