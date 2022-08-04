РУС
Без китайского рынка РФ была бы в полной экономической изоляции. Это то, что может сделать КНР, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что у Китая есть экономические рычаги давления на Путина с целью прекращения войны России против Украины.

Об этом глава государства заявил в интервью The South China Morning Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это очень сильное государство. Это мощная экономика… Так что (она) может влиять на Россию политически, экономически. А Китай - постоянный член Совета Безопасности ООН. Я уверен, что без китайского рынка для Российской Федерации, Россия чувствовала бы себя в полной экономической изоляции. Это то, что может сделать Китай – ограничить торговлю (с Россией) до окончания войны", – пояснил Зеленский.

Зеленский также призвал Китай использовать свой статус в Совете Безопасности ООН, чтобы "показать" странам, что им необходимо соблюдать международные нормы.

Читайте: Если бы Россия реально хотела переговоров, то не стягивала бы резервы на украинский юг, - Зеленский

Президент подчеркнул, что, как он понимает, Китай хотел сохранить "сбалансированное" отношение к войне, но важно отметить, что это было непровоцированное вторжение России на суверенную территорию Украины.

"Россияне – захватчики… это война на нашей территории, они пришли вторгаться. Китай, как большая и мощная страна, может прийти и как бы поставить Российскую Федерацию в определенное место. Конечно, мне очень хотелось бы, чтобы Китай пересмотрел свое отношение к Российской Федерации", – добавил глава государства.

Также Зеленский заявил о желании провести телефонный разговор с лидером КНР.

"У меня был один разговор с Си Цзиньпинем год назад. С момента начала широкомасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас (не было) никаких разговоров с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно", - сказал президент.

Также смотрите: На Останкинской телебашне в Москве разместили надпись "Китай, Россия с тобой!". ВИДЕО

Зеленский Владимир (21661) Китай (3130) путин владимир (32028)
+15
Эта та КНР куда ты украинские масочки отправил? А потом их украинцы втридорога покупали?
04.08.2022 12:23 Ответить
+11
Так буває, коли на переправі коня міняють на щура.
04.08.2022 12:29 Ответить
+10
Тссс. Неначасі критикувати зрадників. Бо ж війна.
04.08.2022 12:25 Ответить
Та Китай сам любить таким займаться як кацапія, так що важко на Китай сподіватись
04.08.2022 12:22 Ответить
Хто його радники, хто йому цю пургу несе,
країна, що погрожує твоєму головному союзникові, має втихомирити ворога свого ворога?
Чи в нього просто манія пошуку, в черговому шоколадному очку.
04.08.2022 12:50 Ответить
04.08.2022 12:23 Ответить
04.08.2022 12:25 Ответить
Та хєр Китай це зробить. Особливо після того, як Пелосі їх мордою в гімно намакала.
04.08.2022 12:23 Ответить
Так буває, коли на переправі коня міняють на щура.
04.08.2022 12:29 Ответить
Якщо гавкіт співпадає з власною системою цінностей, то і йазик влаштовує. Егеж?
04.08.2022 12:34 Ответить
Вступ: Em G C H7 (8) G C7 На Сході є прикмети і ознаки, G C7 які тут знає кожний чингіcхан: G C7 якщо в аулі гавкають собаки, A D це означає, що проходить караван. Той караван дратує всіх навколо, бо всі сидять - а він кудись іде. Як тільки він дошкандибає до околиць, собача зграя неодмінно нападе. Приспів: Em G C H7 ... Хай гавкають собаки, хай гавкають собаки - на те вони й собаки. (2) Скажені їх атаки (2) нам глибоко байдужі. (2) Вони бояться, друже, (2) хорошої ломаки. (2) У кожного своє уявлення мети. Em Собакам треба гавкати, а каравану - йти. Програш: Em D Не забувай прикмети і ознаки - і, може, втратиш менше, ніж знайдеш. Якщо на тебе гавкають собаки, це означає: ти кудись ідеш. Проблем не обминути стороною, бо хто мандрує, той нервує всіх. Але дорога може здатися нудною, без ораторії собачих голосів. Приспів. Програш: G C7 (3) | (2) A D | Приспів. (2) Програш: A C7 (3) A D Em ... бо кожному своє.
04.08.2022 12:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Yv9W-IM83bY
04.08.2022 20:21 Ответить
Он что дурачок, или вообще новости не смотрит?
04.08.2022 12:27 Ответить
зачем китаю такой гемор? китай любит деньги. в данном случае - кацапские.
04.08.2022 12:28 Ответить
за Андюшу Єрмака - вєртіцца моя рука
04.08.2022 12:28 Ответить
Мьянма будет помогать России создавать инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли.🤣🤣🤣
04.08.2022 12:28 Ответить
Десь там, в паралельному світі і Китай хороший, і війну можна зупинити відосиками. ******* одобряє.
04.08.2022 12:29 Ответить
Знов розпатякування ні про що з розумним виглядом. Майстер балабольного жанру.
04.08.2022 12:31 Ответить
візьми степлера і ще більше звуж косі очі гребаним китайцям
04.08.2022 12:34 Ответить
Цього підОраZа,я вже ненавиджу більше ніж кацапа,того хоч можна пристрелити,а як зупинити цю потвору???
04.08.2022 12:35 Ответить
"а як зупинити цю потвору"

дуже просто. будуєш машину часу, летиш в 2018 рік і розказуєш всім знайомим шоб не голосували за дебіла
04.08.2022 12:39 Ответить
Не смішно,та й серед моїх знайомих таких немає.
04.08.2022 12:46 Ответить
Странное заявление. С Индией у рэфии большой товарооборот, с Аргентиной, с Бразилией, Казахстаном, узбекистаном и еще кучей стран. Не кетаем единым кормится кремль. Так что Китай и полная экономическая изоляция чутка преувеличено
04.08.2022 12:35 Ответить
Ще одному хоче в очко заглянути?
04.08.2022 12:44 Ответить
вова - ти дурак?
04.08.2022 12:46 Ответить
Ніт,він ворог,та агент *****.
04.08.2022 12:47 Ответить
Дурак не понимает, что он дурак, потому что он дурак
04.08.2022 13:53 Ответить
от цікаво, дєрьмак справді зеленому дурнику каже, що комуняцькі мавпи кнр можуть допомогти нам чи це просто риторика така?
ps запитання "вова, ти дурак?", яке шановне товариство інколи ставить, вважаю риторичним
04.08.2022 12:54 Ответить
Цікаво, Зеля газети читає?))) Або йому все сниться, або під коксом мариться?)))
04.08.2022 13:04 Ответить
А навіщо Кітаю це робити?
04.08.2022 13:08 Ответить
Ага, Китай може перестати відправляти їм посилки з АліЕкспрес.
04.08.2022 13:11 Ответить
кнр це аналоги кндр та русні, трохи багатший, але все ж, зелє дурники якщо намагається шось від них добитись
04.08.2022 13:12 Ответить
На фоне противостояния США - Китай очень своевременная заявка от президента страны, полностью зависимой от США. Просто идиотизм высшей пробы.
04.08.2022 13:19 Ответить
Це не ідіотизм. Це єрмак його надоумив так ляпати і саме зараз.
04.08.2022 13:24 Ответить
Я думаю, що треба постаратись напомнити китайській владі, що Китай є одним із гарантів незалежності і територіальної цілісності України по Будапештському меморандуму. І це має бути зараз головним в наших відносинах, як би вони не відносились до країн, які нам допомагають. Ми не вимагаємо щоб вони нам активно допомагали, але хотілось би щоб вони не забували про існування цього меморандуму.

Не знаю, може китайська влада думає, що московія хоче нам владу поміняти, то треба якось донести, що вони хочуть знищити нашу державу. А це якраз відноситься до Будапештського меморанжуму.

Якщо китайці не хочуть зустрічатись, то це важливе може через посольство донести, чи поштою.
04.08.2022 13:24 Ответить
Узкоглазые эту бумажку давно забыли...
04.08.2022 13:42 Ответить
Напомнить аккуратно.
04.08.2022 14:00 Ответить
И еще. Нужно вести дипломатию, объяснять иностранным властям. Московиты работают активно в этом направлении.
04.08.2022 14:15 Ответить
Зеленский, проваливай с Украины! Бери дерьмака, свою простипому и валите отсюда нахрен! ********** подстилка, Азовцев, просраный юг и саботаж эвакуации тебе боком станет
04.08.2022 13:26 Ответить
Вообще не понимает, как надо говорить с китайцами...
Хочешь, чтобы они помогли - спроси, что они хотят за свою помощь - предложи им это или часть этого и тогда будет толк. А это всё "помогите обижают" Китаю до одного места.
04.08.2022 13:32 Ответить
Після піндоського демаршу китайози тепер навпаки - намагатимуться допомогти оркам і шкодити піндосам.
04.08.2022 13:33 Ответить
А про Мотор Сич президент забыл? Узкоглазые миллиарды баксов туда вложили, а мы их кинули. Китаезы злопамятные, обид не прощают. Ну конечно, и дураку ясно американцев нужно слушать...
04.08.2022 13:40 Ответить
Кому що, а дурень думає про припинення.... Ідіоте припиниш, а не переможеш і вже твої діти дурню сидітимуть в окопах яким зараз по 7-8 рочків... *** яке ж воно *******....
04.08.2022 13:48 Ответить
Тоталітарні їблани всіх країн єднайтеся. Так бачу.

04.08.2022 14:03 Ответить
Знову айкосів перебрав, стратег квартальний.
04.08.2022 15:36 Ответить
04.08.2022 16:35 Ответить
А якже заяви Арахамчика, що нам треба наслідувати і дружити з Китаєм? Китай дає гроші без питань, а "клятий" Захід вимагає якихось рехворм і ще й видивляється, чі нема в кредиті корупційної складової... Ну що, Зеля, допомогли тобі твої китайці?
04.08.2022 16:53 Ответить
Зеленський також закликав Китай використати свій статус у Раді Безпеки ООН, щоб "показати" країнам, що їм необхідно дотримуватись міжнародних норм

Маю підозру, що відповідь китайською буде "Жуй ***!"
04.08.2022 17:54 Ответить
 
 