Без китайского рынка РФ была бы в полной экономической изоляции. Это то, что может сделать КНР, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что у Китая есть экономические рычаги давления на Путина с целью прекращения войны России против Украины.
Об этом глава государства заявил в интервью The South China Morning Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это очень сильное государство. Это мощная экономика… Так что (она) может влиять на Россию политически, экономически. А Китай - постоянный член Совета Безопасности ООН. Я уверен, что без китайского рынка для Российской Федерации, Россия чувствовала бы себя в полной экономической изоляции. Это то, что может сделать Китай – ограничить торговлю (с Россией) до окончания войны", – пояснил Зеленский.
Зеленский также призвал Китай использовать свой статус в Совете Безопасности ООН, чтобы "показать" странам, что им необходимо соблюдать международные нормы.
Президент подчеркнул, что, как он понимает, Китай хотел сохранить "сбалансированное" отношение к войне, но важно отметить, что это было непровоцированное вторжение России на суверенную территорию Украины.
"Россияне – захватчики… это война на нашей территории, они пришли вторгаться. Китай, как большая и мощная страна, может прийти и как бы поставить Российскую Федерацию в определенное место. Конечно, мне очень хотелось бы, чтобы Китай пересмотрел свое отношение к Российской Федерации", – добавил глава государства.
Также Зеленский заявил о желании провести телефонный разговор с лидером КНР.
"У меня был один разговор с Си Цзиньпинем год назад. С момента начала широкомасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас (не было) никаких разговоров с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно", - сказал президент.
країна, що погрожує твоєму головному союзникові, має втихомирити ворога свого ворога?
Чи в нього просто манія пошуку, в черговому шоколадному очку.
дуже просто. будуєш машину часу, летиш в 2018 рік і розказуєш всім знайомим шоб не голосували за дебіла
ps запитання "вова, ти дурак?", яке шановне товариство інколи ставить, вважаю риторичним
Не знаю, може китайська влада думає, що московія хоче нам владу поміняти, то треба якось донести, що вони хочуть знищити нашу державу. А це якраз відноситься до Будапештського меморанжуму.
Якщо китайці не хочуть зустрічатись, то це важливе може через посольство донести, чи поштою.
Хочешь, чтобы они помогли - спроси, что они хотят за свою помощь - предложи им это или часть этого и тогда будет толк. А это всё "помогите обижают" Китаю до одного места.
Маю підозру, що відповідь китайською буде "Жуй ***!"