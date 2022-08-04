Без китайского рынка РФ была бы в полной экономической изоляции. Это то, что может сделать КНР, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что у Китая есть экономические рычаги давления на Путина с целью прекращения войны России против Украины.

Об этом глава государства заявил в интервью The South China Morning Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это очень сильное государство. Это мощная экономика… Так что (она) может влиять на Россию политически, экономически. А Китай - постоянный член Совета Безопасности ООН. Я уверен, что без китайского рынка для Российской Федерации, Россия чувствовала бы себя в полной экономической изоляции. Это то, что может сделать Китай – ограничить торговлю (с Россией) до окончания войны", – пояснил Зеленский.

Зеленский также призвал Китай использовать свой статус в Совете Безопасности ООН, чтобы "показать" странам, что им необходимо соблюдать международные нормы.

Читайте: Если бы Россия реально хотела переговоров, то не стягивала бы резервы на украинский юг, - Зеленский

Президент подчеркнул, что, как он понимает, Китай хотел сохранить "сбалансированное" отношение к войне, но важно отметить, что это было непровоцированное вторжение России на суверенную территорию Украины.

"Россияне – захватчики… это война на нашей территории, они пришли вторгаться. Китай, как большая и мощная страна, может прийти и как бы поставить Российскую Федерацию в определенное место. Конечно, мне очень хотелось бы, чтобы Китай пересмотрел свое отношение к Российской Федерации", – добавил глава государства.

Также Зеленский заявил о желании провести телефонный разговор с лидером КНР.

"У меня был один разговор с Си Цзиньпинем год назад. С момента начала широкомасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас (не было) никаких разговоров с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно", - сказал президент.

Также смотрите: На Останкинской телебашне в Москве разместили надпись "Китай, Россия с тобой!". ВИДЕО