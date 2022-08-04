Россияне из артиллерии обстреляли остановку в Торецке. 8 человек погибли. 4 ранены, среди них 3 ребенка, - Донецкая ОВА. ФОТО
Сегодня, 4 августа, около 11 часов россияне обстреляли Торецк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"8 погибших, 4 раненых – таковы последствия обстрела Торецка, который россияне совершили сегодня около 11 часов. Среди четырех раненых – три ребенка", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, стреляли из артиллерии. Попали в остановку общественного транспорта, где на тот момент было скопление людей.
Кроме того, россияне повредили церковь и ранили тамошнего священника, повредили окрестные многоэтажки.
"Ежедневно российские оккупанты бьют по гражданским – ежедневно у нас есть погибшие и раненые. Все, кто до сих пор остается на Донетчине, подвергают себя смертельной опасности!", - подчеркнули в ОВА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А зараз доводиться боронити країну тією кількістю боєкомплектів яку на добровільних основах надають союзники, у яких також немає "скатертини-самобранки", а потрібно формувати і запускати додаткові виробничі потужності для вироблення ***********.
Але україньська влада не квапиця, мабуть ще не на часі, зараз напевно є більш важливі справи, такі як заробляння на подвійному курсі валюти , приватизаціі народних активів .