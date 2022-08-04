РУС
Ночью россияне выпустили с крымского направления по Одесщине ракету "Оникс", - ОК "Південь"

Ночью армия РФ выпустила по Одесщине противокорабельную ракету Оникс с крымского направления.

Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Південь" в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ: "По Одесщине с крымского направления враг ночью выпустил противокорабельную ракету "Оникс", которая разорвалась в воздухе на подлете к суше".

армия РФ (20346) Одесская область (3784) ракеты (3684)
