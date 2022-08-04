Ночью россияне выпустили с крымского направления по Одесщине ракету "Оникс", - ОК "Південь"
Ночью армия РФ выпустила по Одесщине противокорабельную ракету Оникс с крымского направления.
Об этом говорится в сообщении Оперативного командования "Південь" в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ: "По Одесщине с крымского направления враг ночью выпустил противокорабельную ракету "Оникс", которая разорвалась в воздухе на подлете к суше".
Топ комментарии
+13 Василий Зендельпупер
показать весь комментарий04.08.2022 12:36 Ответить Ссылка
+10 mrSmith
показать весь комментарий04.08.2022 12:41 Ответить Ссылка
+9 Sergey Sheshenya
показать весь комментарий04.08.2022 12:41 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це аналоговнет 70-х років: в кращому випадку на транзисторах 2П103...
А вот 2Т312 в низеньком корпусе КТЮ-3-1 и КТ312 в промышленном исполнении, корпус не помню, как назывался, но чуть повыше и без золота, их было просто море. На одно только золочение донышка транзистора и выводов ушел золотой запас небольшой страны.
PS И каждоый транзистор обязательно должен стоять на пластмассовой подставочке высотой 4 мм
не вдастя покласти украінців на коліна , так як ми сильна і мотивована
нація і воюємо за СВОЄ 😠✊💪👊🏼
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!", Кот Базилио.