Пока территории Украины не освободят хотя бы до линии 24 февраля, перемирия не будет, - ОП. ВИДЕО

Перемирия с Россией не стоит ждать, пока линия фронта не вернется хотя бы на состояние до 24 февраля.

Об этом замглавы Офиса президента Игорь Жовква сказал в интервью Lb.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, когда Вооруженные Силы Украины готовятся к контрнаступлению, начинают выявляться призывы к прекращению огня. Он отметил, что на официальном уровне от ключевых союзников Украины подобные призывы не звучат.

"Ни раз ничего подобного мы не слышали ни от президента США Джо Байдена, ни от его администрации. Напротив, в Вашингтоне нам говорят, что Украина будет определять условия начала любых переговоров. Эти же слова раздаются и от лидеров G7", - сказал Жовква.

Чиновник отметил, что Украина не будет соглашаться на "переговоры ради переговоров", тем более на условиях России. Он заявил, что до того момента, как Украина не освободит свои территории и не отодвинут линию фронта хотя бы на состояние 24 февраля, ни о каких договоренностях о режиме тишины "не может быть и речи".

"То есть прекращение огня само по себе не может быть предпосылкой для ведения мирных переговоров. Сегодня мы говорим, что любые переговоры могут вестись только на поле боя. И никому не удастся - никаким аналитикам или бывшим государственным деятелям - сломать готовность Украины к сопротивлению, к освобождению всех своих территорий", – сказал замглавы ОП.

