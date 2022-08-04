РУС
Пока территории Украины не освободят хотя бы до линии 24 февраля, перемирия не будет, - ОП. ВИДЕО

Перемирия с Россией не стоит ждать, пока линия фронта не вернется хотя бы на состояние до 24 февраля.

Об этом замглавы Офиса президента Игорь Жовква сказал в интервью Lb.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, когда Вооруженные Силы Украины готовятся к контрнаступлению, начинают выявляться призывы к прекращению огня. Он отметил, что на официальном уровне от ключевых союзников Украины подобные призывы не звучат.

"Ни раз ничего подобного мы не слышали ни от президента США Джо Байдена, ни от его администрации. Напротив, в Вашингтоне нам говорят, что Украина будет определять условия начала любых переговоров. Эти же слова раздаются и от лидеров G7", - сказал Жовква. 

Чиновник отметил, что Украина не будет соглашаться на "переговоры ради переговоров", тем более на условиях России. Он заявил, что до того момента, как Украина не освободит свои территории и не отодвинут линию фронта хотя бы на состояние 24 февраля, ни о каких договоренностях о режиме тишины "не может быть и речи".

"То есть прекращение огня само по себе не может быть предпосылкой для ведения мирных переговоров. Сегодня мы говорим, что любые переговоры могут вестись только на поле боя. И никому не удастся - никаким аналитикам или бывшим государственным деятелям - сломать готовность Украины к сопротивлению, к освобождению всех своих территорий", – сказал замглавы ОП.

Топ комментарии
+73
Без хоча би і ніяких ліній 24 лютого. Є тільки одні лінії і вони мають назву Кордони України. А то почули учора про переговори і перемир'я і прощупування почали.
04.08.2022 13:19 Ответить
+63
нафуй ніяких перемірій з свинособаками
04.08.2022 13:17 Ответить
+47
Нам не потрібні перемир'я, нам потрібен мир, а він настане, коли видженем кацапів з усієї України!
04.08.2022 13:21 Ответить
Допоки з Криму не виженуть останнього орка і московія скаже, що капітулює - допоти жодних перемовин
04.08.2022 17:06 Ответить
Тільки не з республікою Білорусь, а з узурпатором Лукавим, допоки окупаційний уряд там при владі
06.08.2022 08:43 Ответить
Ага ..Вот это правильно ! и 200 000 погибших воскреснут... и все разрушенные города суки рашские отстроют заново и пять миллионов беженцев вернётся... и воду в Крым перекрыть, и две трети донбасса на вернуть - и тогда 23 февраля, да ? Зеееляяя... Фантазёр ты наш маленький, дитё неразумное... тебе б токо дороги строить с откатиками...

ОПа закинула уже два пораженческих зонда в общество. За одни сутки. Да ещё зеля ставку вЕрховного главнокомандующего проснулся собрать на шестом месяце... А зачем зеля что-то собирает ? ОДнозначно - чтоб уйти от личной ответственности. КАк путя перед вторжением совет Федерации собирал...( а наша ж малеча тільки х**лу в очі й зазирає) Следующий зонд будет таким, что вся ставка решила сдаться. Потому что ситуация на 24 февраля - это капитуляция...эТо предательство павших Героев. Потому что календарь назад не крутится.
04.08.2022 17:09 Ответить
А где проживают третий месяц мама и папа Зеленского? Ой-Вей, таки в Израиле и Зеленский подтянется, ну а ты разумеется будешь пикетировать и требовать суда над Зеленским. Нет что-то я раздухарился, ты будешь сидеть на попке ровно и бездействовать.
04.08.2022 17:28 Ответить
Зеленята там же ховаються поки папік на заданії здає Україну рашистам?
06.08.2022 08:46 Ответить
Яке ще на йух перемир'я? Якщо перемога попре то її ніщо не спинить: ні ЗЕ, ні П., ні ніхто інший.
Народ дуже цікавить питання: чи була зрада ЗЕ особито, чи в його політичній силі? Дуже багато крові коштує це питання.
04.08.2022 17:26 Ответить
Я тобы нагадаю про 24 грудня, марамой кацапский, приїдь но тільки в Жовкву, обісранець поносний таке місто захотів опозорити, лайдаку!
04.08.2022 17:55 Ответить
У Шредера та в Єрмаковського кодла мабуть один диригент...
Разом, дружно почали співати про переговори та перемир'я...
04.08.2022 18:15 Ответить
Чергова розмовляюча ЖО…А!
Замість трьох крапок вставити потрібне.
04.08.2022 18:37 Ответить
Має бути повернена уся! територія разом з Севастополем. Геть! з України москвацькі кати
04.08.2022 18:49 Ответить
Переговоры и тем более перемирие с террористами не предусмотрено в международном юридическом праве. Только уничтожение. Полное уничтожение.
04.08.2022 19:00 Ответить
сподіваюсь, що хоч тут вони (оп і зе) не збрешуть...
бо вже давно сумніви - чи буде врешті контрнаступ чи таки здамося варварам

04.08.2022 19:14 Ответить
Які ж ви тільки підари, зелені тварі! Сьогодні одне, завтра інше. Підари, зрадники і христопродавці ви!
04.08.2022 22:45 Ответить
04.08.2022 23:27 Ответить
Путін! Хер тебе а не переговори!
Сосі лапу, говнюк!
05.08.2022 04:01 Ответить
його вже не треба, доки усе не звільнемо. Якраз чудова нагода. Просто так нам донбас і крим ніхто не віддасть.
05.08.2022 07:38 Ответить
Якщо ми не звільнемо Зелю, то країна буде мати велику ганьбу на вісь світ. Афганці будут в зрівнянні з нами благородні люди.
05.08.2022 08:14 Ответить
А всемирно признанные границы Украины ,это уже не цель? И на Конституцию можно плевать ! Как все время делает найвеличнiший!
05.08.2022 10:47 Ответить
В Конституции Украины много противоречивых положений и лично мне не понятно какие из них имеют первостепенную силу. Приведу практический пример, в соответствии с Конституцией Украины - жизнь гражданина Украины имеет наивысшую социальную ценность. Я подчеркиваю, написано именно - наивысшую...... Если следовать конкретно этой норме Конституции, то никакие территории не стоят жизни десятков и сотен тысяч украинцев........ И Зеленскому нужно идти на переговоры для сохранения жизни украинцев, как наивысшей социальной ценности державы........ Но есть еще норма, что Украина - единая, неделимая, унитарная держава и целостность государства является нерушимой.......... Возникает вопрос! Какая норма Конституции из указанной мною выше является приоритетней......... На данный момент это бесспорно вторая......Кароче это сложный дисскусионный вопрос и единого верного ответа на него нет.......
05.08.2022 10:54 Ответить
Так вы уже пошли на переговоры , когда заключили зерновые угоды Когда не разорваны дип отношения с минском
05.08.2022 11:10 Ответить
