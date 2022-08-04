РУС
На Донецком направлении украинские морские пехотинцы ликвидировали 20 оккупантов и уничтожили боевую бронемашину

Украинские военные в течение суток уничтожили 20 оккупантов в Донецкой области.

Об этом сообщают на странице ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

3 августа военные частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ во время артиллерийских дуэлей на Донецком направлении уничтожили 20 человек живой силы врага и 1 боевую бронированную машину.

Украинские артиллерийские подразделения нанесли огненное поражение по позициям российских оккупантов, в результате чего враг потерял более 10 человек убитыми и ранеными.

Смотрите: Россияне из артиллерии обстреляли остановку в Торецке. 8 человек погибли. 4 ранены, среди них 3 ребенка, - Донецкая ОВА. ФОТО

армия РФ (20346) ВМС (1507) Донецкая область (10538) потери (4520)
Хлопці , вам подяка і повага за гарну , але дуже небезпечну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
04.08.2022 13:46 Ответить
СЛАВА ВСУ! СЛАВА УКРАИНЕ!
04.08.2022 13:51 Ответить
Якийсь піздьож.
04.08.2022 14:16 Ответить
 
 