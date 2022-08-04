4 364 4
На Донецком направлении украинские морские пехотинцы ликвидировали 20 оккупантов и уничтожили боевую бронемашину
Украинские военные в течение суток уничтожили 20 оккупантов в Донецкой области.
Об этом сообщают на странице ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
3 августа военные частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ во время артиллерийских дуэлей на Донецком направлении уничтожили 20 человек живой силы врага и 1 боевую бронированную машину.
Украинские артиллерийские подразделения нанесли огненное поражение по позициям российских оккупантов, в результате чего враг потерял более 10 человек убитыми и ранеными.
