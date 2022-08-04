В Тернополе людей эвакуировали с вокзала и универмага, сообщение о возможном минировании не подтвердилось, - мэр Надал

После проведенных обысков на вокзале и в универмаге взрывчатых веществ не найдено.

Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 4 августа в помещениях железнодорожного вокзала и Центрального универмага проводилась эвакуация граждан. Там работали соответствующие службы через информацию о возможной провокации и заложенной взрывчатке.

"Информация о заминировании в Тернополе не подтвердилась! Специальные службы проверили помещение железнодорожного вокзала и Центрального универмага города. Я призываю вас, если видите подозрительных лиц, незнакомые предметы – сообщайте по номеру 102", - подчеркнул мэр.