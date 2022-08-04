В Тернополе людей эвакуировали с вокзала и универмага, сообщение о возможном минировании не подтвердилось, - мэр Надал
После проведенных обысков на вокзале и в универмаге взрывчатых веществ не найдено.
Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, 4 августа в помещениях железнодорожного вокзала и Центрального универмага проводилась эвакуация граждан. Там работали соответствующие службы через информацию о возможной провокации и заложенной взрывчатке.
"Информация о заминировании в Тернополе не подтвердилась! Специальные службы проверили помещение железнодорожного вокзала и Центрального универмага города. Я призываю вас, если видите подозрительных лиц, незнакомые предметы – сообщайте по номеру 102", - подчеркнул мэр.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Андрей Карпюк
показать весь комментарий04.08.2022 13:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий04.08.2022 15:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль