В Тернополе людей эвакуировали с вокзала и универмага, сообщение о возможном минировании не подтвердилось, - мэр Надал

После проведенных обысков на вокзале и в универмаге взрывчатых веществ не найдено.

Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 4 августа в помещениях железнодорожного вокзала и Центрального универмага проводилась эвакуация граждан. Там работали соответствующие службы через информацию о возможной провокации и заложенной взрывчатке.

"Информация о заминировании в Тернополе не подтвердилась! Специальные службы проверили помещение железнодорожного вокзала и Центрального универмага города. Я призываю вас, если видите подозрительных лиц, незнакомые предметы – сообщайте по номеру 102", - подчеркнул мэр.

Школьникам становится скучно...
04.08.2022 13:51 Ответить
Ага, школьнікам, бородатим, татуйованим z-свастиками тридцятилітнім сколковським школьнікам.
04.08.2022 15:56 Ответить
 
 