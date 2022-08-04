Обострение в Нагорном Карабахе: Армения хочет расширить мандат российских "миротворцев"
События в Нагорном Карабахе вызвали у армянского общественности ряд вопросов к российскому военному контингенту, расположенному в регионе.
Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на News.am.
Он назвал присутствие российских миротворцев ключевым фактором обеспечения безопасности карабахских армян.
"Но ряд событий, произошедших в Нагорном Карабахе с ноября 2020 года, в том числе события последних дней, вызвали у армянской общественности вопросы содержания и характера миротворческой операции в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян.
Он подчеркнул, что крайне необходимой становится корректировка деталей "миротворческой операции" в Нагорном Карабахе.
"И необходимость была изначально. Но этому препятствовал Азербайджан, отказываясь подписывать мандат миротворческого контингента, в то время как Армения подписала. Ожидаем, что подписанный в двустороннем формате этот мандат будет действовать в полном формате", - сказал Никол Пашинян.
Он сказал, что для полной реализации "миротворческого мандата" достаточно подписей Еревана и Москвы. И предложил принять меры по международному утверждению этого мандата или наделить "миротворцев" "широким международным мандатом".
Напомним, министерство обороны Азербайджана в среду вечером подтвердило наступательную операцию в районе Нагорного Карабаха, в результате которой войска смогли занять несколько высот.
По данным "министерства обороны" непризнанной Нагорно-Карабахской республики, азербайджанские подразделения "применили ударные беспилотники, в результате чего смертельно ранен один военнослужащий". Позже там сообщили о ранениях еще восьмерых.
Евросоюз призвал к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и возвращению сторон к переговорам. Госдеп США призвал снизить напряженность в регионе.
