Обострение в Нагорном Карабахе: Армения хочет расширить мандат российских "миротворцев"

карабах,нагірний

События в Нагорном Карабахе вызвали у армянского общественности ряд вопросов к российскому военному контингенту, расположенному в регионе.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на News.am.

Он назвал присутствие российских миротворцев ключевым фактором обеспечения безопасности карабахских армян.

"Но ряд событий, произошедших в Нагорном Карабахе с ноября 2020 года, в том числе события последних дней, вызвали у армянской общественности вопросы содержания и характера миротворческой операции в Нагорном Карабахе", - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что крайне необходимой становится корректировка деталей "миротворческой операции" в Нагорном Карабахе.

"И необходимость была изначально. Но этому препятствовал Азербайджан, отказываясь подписывать мандат миротворческого контингента, в то время как Армения подписала. Ожидаем, что подписанный в двустороннем формате этот мандат будет действовать в полном формате", - сказал Никол Пашинян.

Он сказал, что для полной реализации "миротворческого мандата" достаточно подписей Еревана и Москвы. И предложил принять меры по международному утверждению этого мандата или наделить "миротворцев" "широким международным мандатом".

Напомним, министерство обороны Азербайджана в среду вечером подтвердило наступательную операцию в районе Нагорного Карабаха, в результате которой войска смогли занять несколько высот.

По данным "министерства обороны" непризнанной Нагорно-Карабахской республики, азербайджанские подразделения "применили ударные беспилотники, в результате чего смертельно ранен один военнослужащий". Позже там сообщили о ранениях еще восьмерых.

Евросоюз призвал к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе и возвращению сторон к переговорам. Госдеп США призвал снизить напряженность в регионе.

Армения (838) миротворцы (1197) россия (96924) Нагорный Карабах (471) Пашинян Никол (131)
Топ комментарии
+32
карабах отжимала не армения, это сделали кацапы ... ну а пока существует хоть один кацап, никто в мире жить спокойно не будет !
04.08.2022 14:13 Ответить
+22
мандати,Пашинян
04.08.2022 14:03 Ответить
+18
Давно пора там все эти мандаты сменить. Отдать тот Карабах, открыть границы и жить спокойно.
04.08.2022 14:00 Ответить
Давно пора там все эти мандаты сменить. Отдать тот Карабах, открыть границы и жить спокойно.
04.08.2022 14:00 Ответить
карабах отжимала не армения, это сделали кацапы ... ну а пока существует хоть один кацап, никто в мире жить спокойно не будет !
04.08.2022 14:13 Ответить
We are travelers. But fascist Russia attacked Ukraine and started killing Ukrainians and occupying our lands. https://www.youtube.com/watch?v=JtUKfsbNgKM&fbclid=IwAR1jJwTwW8ZEX15vPv-lxbu_qrFIkirqn-dCMvjmjLNg_3ei2m5kQYLxc14 https://www.youtube.com/watch?v=JtUKfsbNgKM
04.08.2022 14:33 Ответить
мандати,Пашинян
04.08.2022 14:03 Ответить
У Вас помилка в написанні слова "*****ти".Правильно-***** ти,Пашинян.
04.08.2022 14:16 Ответить
ары отгребли по-полной при попустительстве кацапни... и поделом. они нам никогда не были союзниками.
04.08.2022 14:04 Ответить
Судячи з численних представникiв " армянськоi громадськостi", якi завзято i iстерично пропагандонять на кацапТВ, то всiх цих кавказських ромiв ще дуже довго будут вертiти , й не тiльки на шампурах , тi ,кому вони так ретельно вилизують *ОПИ...
04.08.2022 15:31 Ответить
До вірмен починає доходить, що кацапи не миротворці, а окупанти. І тепер так просто їх не виженеш.)
04.08.2022 14:06 Ответить
Ти олігофрен або прикидпєшся? ари хотять розширити мандат расєйськмим "миротворцям" до міжнародного, пашинян расейська підстилка, як і вірменія загалом...
04.08.2022 14:13 Ответить
Заголовок не отражает смысл статьи. Речь идет о приобретении руснявыми "миротворцами" международного мандата и полномочий. Пашинян понимает, что его совковая армия ничего не сможет сделать против модерновой армии азеров. А русня разводит руками, мол без мандата никак...
04.08.2022 14:06 Ответить
А як же ж ОДКБ, союзницькі зобов'язання?
04.08.2022 17:21 Ответить
Крадене, ніколи не стане твоїм... дурнику, щоб ти не робив у людини вкрасти можна і ховати під ковдрою, у народу не вдастся....
04.08.2022 14:09 Ответить
Де там "миротворці"? Пашинян зовсім став больний, після того як врізався макітрою в дуб.
Правильно азербайджанці роблять. Тільки починати потрібно якраз з цих макшанських уе*пків.
04.08.2022 14:11 Ответить
Какие миротворцы? Вам азербайджанцы дали 1,5 года, чтоб свалить. Вы ж сами документы подписали. 24 часа на выход с вещами.
04.08.2022 14:11 Ответить
***** ти, Пашинян
04.08.2022 14:11 Ответить
зміти мандат на манду...
04.08.2022 14:13 Ответить
змінити, чи замінити
04.08.2022 14:14 Ответить
Когда армяшки поддержали ***** в войне против Украины они наверное не задумывались что ***** заберет войска с нагороного карабах в Украину? Ну теперь себя пальцем****
04.08.2022 14:14 Ответить
Вiн би ще й самiх носорогiв забрав сюди,так iх там майже не залишилось- частина загинула,бiльшiсть втекла по дiаспорам,а тi хто залишився сцяться в памперси..
04.08.2022 15:38 Ответить
Домовленості треба ВИКОНУВАТИ,а не брати за вірець московію!
Добре що в Азербайджану є можливість ЗМУСИТИ ДО ВИКОНАНЯ!
04.08.2022 14:14 Ответить
Хитрій армянин думал, что кацапі будут воевать за Арцах, а они там привычным делом занимаются, крадут баранов и продают всё что смогут в части свиздить, от солярки до боеприпасов.
04.08.2022 14:15 Ответить
Ніт, пане Пашинян. Договір має в собі дві сторони, два головних підписанта, це одна сторона Вірменія і інша сторона Азербайджан і як посередник третя сторона Цапія. Але якщо одна сторона не підписала договір, то це не договір, а фількіна грамота, в надії що Цапію всі злякаються і будуть виконувати те, що вона побажає. Час в Україні показав, що Цапія слабенька, як резинка від старих дідовських трусів, а потнів, як міць двох американських армій.
04.08.2022 14:18 Ответить
Носорогів нехай відпердолять у сраку.
За дрюжбу з кацапами
04.08.2022 14:27 Ответить
Призовите боброедку и её мужа-носорога.
04.08.2022 14:33 Ответить
ПОЧЕМУ МАНДАТ ТОЛЬКО ОДНОЙ СТРАНЕ. ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ. КАРАБАХ ЭТО АЗЕРБАЙЖАН. ВЕРНУТЬ ЕГО И ЖИТЬ МИРНО ПОКА ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ ООН. ДУМАЮ ВСЕ БУДУТ ДОВОЛЬНЫ КРОМЕ ОДНОЙ СТРАНЫ ИЗГОЯ. СЛАВА УКРАИНЕ!
04.08.2022 14:33 Ответить
Ильхам Алиев замочил в сортире типа миратворцев рабZeи Байрактарами...передайот сайт Самый сок 2...видео этого праздника есть в Ютьюбе...
04.08.2022 14:39 Ответить
Вот армянам не иметься , Оркам сейчас будет не до вас . Так не долго и Ереван потерять
04.08.2022 14:44 Ответить
Не далі як пів години тому, говорив з азербайджанцем (давній мій знайомий). Спитав що там коїться.
Він сказав, що Ердоган попередив Путіна, щоб забирав свої війська, бо в противному разі Туреччина втрутиться і такого поняття як Нагірний Карабах просто не буде. Території відвоюють, вірмен з їх анклаву виселять до Вірменії.
Десь воно до того іде.
Азербайджану успіхів! Звільняйте свою землю.
04.08.2022 14:46 Ответить
Если ***** это проглотит - создастся прецедент. Там и Финляндия и Япония подтянутся и Кенигсберг тоже заберут
04.08.2022 14:51 Ответить
А еще Грузия и Молдова их тоже сраным веником погонят
04.08.2022 14:53 Ответить
не смеши на счет Грузия и Молдова погонят.. Грузия помогает цапам санкции обходить. а на счет Карабаха, то там путлер с Эрдоганом уже давно все порешали.. Кароч, путлер тупо слил армян, чтобы проучить зарвавшегося Пашиняна.
04.08.2022 15:16 Ответить
Жопу себе пусть расширят вместе с русней
04.08.2022 14:49 Ответить
російські миротворці відгрібають ***** в Україні, якщо вони хочуть щє відгрісти пізди від Азербайджану, велкам
04.08.2022 14:56 Ответить
Верю что азерам хватит ума довести дело до логичного конца.
04.08.2022 14:57 Ответить
+1.
04.08.2022 16:15 Ответить
там рулит Турція
04.08.2022 15:02 Ответить
Якось дивно. Ці території Вірменії вже не належать. Вони капітулювали. Про які мандати з їхнього боку може бути мова?
04.08.2022 15:14 Ответить
Це нам руку зараз. Бажано, щоб цей конфлікт набрав обертів. Азербайджан міг би відтягнути на себе значну кількість війська окупантів.
04.08.2022 15:18 Ответить
Армяне, вон из Карабаха!

Идите смокчите писульку у йула.
04.08.2022 15:26 Ответить
В колечко цепочку и якорь )
04.08.2022 15:59 Ответить
Еще одни необучаемые -- Армения...
04.08.2022 16:13 Ответить
Не понимаю. Может, потому что я гражданская.

Итак. Армия непризнанного образования Нагорный Карабах капитулировала в 2020, но ей дали время выйти, ещё и под прикрытием орков. Время по договору вышло.

В чем проблема? Кому там что расширять надо?
04.08.2022 16:17 Ответить
А шо.... Рашинские ещё остались? Не всех на удобрения к нам отправили?
04.08.2022 16:19 Ответить
росссия в Карабахе может расширить только свою манду. Пока что из-за обстоятельств кацапы нужны там, нужны армянам, но не нам. Но это пока. Скоро они покинут и Карабах, скоро покинут и Донецк с Луганском, и Крым. Это вопрос времени. Дай Бог нам всем терпения. Мы ещё увидим гражданскую войну в кацапии.
04.08.2022 17:18 Ответить
Арменія- а це за непорозуміння на мапі! Вам би краще приписатись до кого, а не пискувати. А про те, підпишете6сь, за звичкою до московії, тут вам і швах! Думайте, як є кому!
04.08.2022 18:15 Ответить
 
 