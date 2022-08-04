РУС
В наших интересах, чтобы Путин не добился успеха в Украине, иначе под угрозой окажутся соседние страны, - Столтенберг

путін

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что если Россия победит в войне, то сочтет, что насилие действует.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, выступая перед Лигой рабочей молодежи (AUF) на норвежском острове Утойя.

"В наших собственных интересах, чтобы президент Путин не добился успеха в своих амбициях в Украине. Мир, в котором урок для Путина заключается в том, что он получает то, что хочет, применяя военную силу, также является для нас более опасным миром", - подчеркнул генсек Альянса.

По словам Столтенберга, если Россия выиграет эту войну, она сочтет, что насилие действует.

"Тогда следующими могут быть другие соседние страны", - добавил он.

Топ комментарии
+28
ну то бл*ть дайте абрамси ******* ракети і пво все що є

і це все закінчиться а не тяніть кота за яйця
показать весь комментарий
04.08.2022 14:20 Ответить
+11
Столтєнберг. Досіть вже ховати свою натівську сраку за спинами українських дітей та жіночок. Виходь воювати з Путіним, цє ж до тебе у нього питання. Якщо він сцикло, то ти ж не такий?
показать весь комментарий
04.08.2022 14:22 Ответить
+10
Хочаб старих леопардів 589 штук..
Для початку .. Потім ще 711..
показать весь комментарий
04.08.2022 14:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
ну то бл*ть дайте абрамси ******* ракети і пво все що є

і це все закінчиться а не тяніть кота за яйця
показать весь комментарий
04.08.2022 14:20 Ответить
І інструкторів. Нехай зразу в Польщі навчають.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:26 Ответить
Їм цє не вигідно. Вони бояться розвалу імперії. Війна в Україні та повільне виснаження цє їх цілком влаштовує.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:28 Ответить
Лучше меньше языками болтайте , реально сделайте то , что обязаны сделать с ТЕРРОРИСТОМ-диктатором и № 1 смертельно больным , которому нечего терять , угрожавшим ВАМ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ‼️ВОН КАК ТОЧНО УТИЛИЗИРОВАЛИ Усаму бен Ладена и его преемника , а сейчас вы должны спасти Мир 🌍 ‼️‼️
показать весь комментарий
04.08.2022 14:52 Ответить
Холрошо, конечно, для них выматывать паРашу кровью и жизнями украинцев. Только нам такое не подходит.
показать весь комментарий
04.08.2022 15:05 Ответить
Столтєнберг. Досіть вже ховати свою натівську сраку за спинами українських дітей та жіночок. Виходь воювати з Путіним, цє ж до тебе у нього питання. Якщо він сцикло, то ти ж не такий?
показать весь комментарий
04.08.2022 14:22 Ответить
Зникни худоба кацапська
показать весь комментарий
04.08.2022 14:45 Ответить
Не всех ботов еще отловили. Заповідник тут.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:47 Ответить
Можеш цюцюрку ********** відловити у Zeмавпи в сраці,та відсмоктати
показать весь комментарий
04.08.2022 15:18 Ответить
Який смішний кацапський бот
показать весь комментарий
04.08.2022 15:20 Ответить
Не соромно тобі? 30 серебрянніков кишеню не живуть тобі? Чи ти не українець?
показать весь комментарий
04.08.2022 14:49 Ответить
Кацапа зникни,бажано назавжди,***** з великої літери пишуть тільки кацапи,на тому й паляться,здохни худоба брехлива
показать весь комментарий
04.08.2022 15:03 Ответить
Залиште мене у спокої матерщинник кацапський
показать весь комментарий
04.08.2022 15:17 Ответить
пожалійся ***** кацапа,що його принижують тут.
показать весь комментарий
04.08.2022 15:19 Ответить
Ти себе принижуєшь кацапський матерщинник
показать весь комментарий
04.08.2022 15:21 Ответить
от ти себе й видала, своїм м'яким знаком, кацапура продажна
показать весь комментарий
04.08.2022 21:53 Ответить
"Нельзя договариваться о мире с тем кто пришел тебя убивать" - Голда Мейр
показать весь комментарий
04.08.2022 15:13 Ответить
Yes
показать весь комментарий
04.08.2022 16:24 Ответить
Хочаб старих леопардів 589 штук..
Для початку .. Потім ще 711..
показать весь комментарий
04.08.2022 14:23 Ответить
Столтенберг врет. Главная цель для него - не допустить эскалации и выхода конфликта за пределы Украины.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:24 Ответить
Все врут. И зеленая шмаркля врёт.
показать весь комментарий
04.08.2022 14:28 Ответить
Начните с малого: для начала заблокируйте кацапскую нефть и газ. Уже можно. Да и кацапов тоже заблокируйте перекрыв им въезд в Европу. Там поглядим...
показать весь комментарий
04.08.2022 14:26 Ответить
Так мы все делаем в ваших интересах г-н Столтенберг. Нам так хочется уже в НАТО и желательно уже вчера
показать весь комментарий
04.08.2022 14:26 Ответить
Это 25% хочется , а менеджеру дерьмаку с его подопечным и слабоумными 73%🤢🐑🐏 - "какая разница", "надо только перестать стрелять" не туда !Абдристович , Подоляк прямо заявляли , что ***** начало ВОЙНУ из-за того, что Порошенко внёс в Конституцию Членство Украины в НАТО‼️
показать весь комментарий
04.08.2022 15:00 Ответить
***** начало войну, потому что считало, что сейчас все слабые - и США (сбежали с Афгана) и Европа (вся куплена - не рыпнется) и Украина (гы-гы, хохлы выбрали КВНщика-малороса президентом, ну сейчас мы их за три дня завалим!). А НАТО - только повод. Но что-то пошло не так...
показать весь комментарий
04.08.2022 15:08 Ответить
25%у нас "элита нации". Только эта "элита" уже на свалке истории. И никогда им от туда не выйти
показать весь комментарий
04.08.2022 15:30 Ответить
Щоб пукін не досяг успіху в Україні, одному хлопчику-гаранту потрібна няня, щоб в носі не колупався не пердів і обсирався на людях... колись вона була Борісом звали, але няня не змогла щохвилини осмикувати хлопчика від дурнуватих справ, які йому радили друзі і продовжують зараз... порад багато, а няні вже не має...
показать весь комментарий
04.08.2022 14:33 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 14:41 Ответить
Столтенберг это такое же бесполезное ссыкло как и Обама. Скорей бы убрали это недоразумение.
показать весь комментарий
04.08.2022 15:01 Ответить
Вот если вместо этого чма выберут Джонсона, это будет джекпот.
показать весь комментарий
04.08.2022 15:09 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 15:04 Ответить
Ой, а що коли він приїхав він пропонував вступити Україні до НАТО по спец.процедурі, чи заявив що у випадку агресії НАТО чи США втрутяться у конфлікт, або він пропонував якусь зброю для самооборони?

Для чого були ті попередження розвідки про напад? Вони схиляли піти на поступки?
показать весь комментарий
04.08.2022 15:12 Ответить
пушок не хотять давать.дають рівно стіль щоб Україна ледь могла стримувати наступ ворога. про якесь там звільнення країни з західних партнерів ніхто вже і не говорить . риторика трохи змцнилась замісь "україна повинна виграти в цій війні" на "У наших власних інтересах, щоб президент Путін не досяг успіху "
показать весь комментарий
04.08.2022 15:10 Ответить
То ви с.ки ща свої дупи переживаєте, а на українців вам просто начхати. Я от про що думаю, як ці імпотенти відреагували, якби фашистська росія напала, наприклад, на Польщу, або Фінляндію, чи Литву?!
показать весь комментарий
04.08.2022 15:14 Ответить
Для них українці то взагалі не люди. Вони за худобу більш переймаються.
показать весь комментарий
04.08.2022 15:36 Ответить
Судячи з його риторики про перемогу України мова не йде
показать весь комментарий
04.08.2022 15:16 Ответить
Ти диви, як риторика змінилась - "не досяг успіху" замість розгрому рашкостану... Шось зрадою потягло...
показать весь комментарий
04.08.2022 15:17 Ответить
Чувак, хватит словоблудия. Открывай уже натовские закрома для Украины!
показать весь комментарий
04.08.2022 15:31 Ответить
Навіщо оце квакати: "Якщо росія виграє??? Має звучати: "Росія має бути розбита. І вона буде розбита!"
показать весь комментарий
04.08.2022 15:37 Ответить
А в реалі ось воно як... Їм не потрібна перемога України їм потрібно, щоб РФ поклала у нас максимум своїх військ, а на життя наших громадян, війсковиї і країну, по суті їм насрати.
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1 млн. населення, інші 20 млн. виїдуть, країну окупують, і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
РФ вже зрозуміла, що ця війна на винищення систем, або переможуть вони, або їх і вони на Україні не зупиняться...
Ну що п#дасрьский Захід і далі будете зажимати бабло і зброю..., то готуйтесь невдовзі подихати але вже самим самим ...
показать весь комментарий
04.08.2022 15:40 Ответить
Yes
показать весь комментарий
04.08.2022 16:26 Ответить
Мнение этого импотентного рукоблудителя руководителя известно уже давно. А этим спичем он только лишний раз раз подтвердил его. Ни о какой победе над мокшестаном даже не упоминается, только какие-то расплывчатые, туманные формулировки.
показать весь комментарий
04.08.2022 15:48 Ответить
Мавзолейные фуфлогоны большие сказочники о советском дерьме пабедившем братана Гитлера...
Маленькая справка..на конференции В Тегеране в 1943 году...Сталин просил у США и Британии миллионы тонн продовольствия и медикаментов...миллионы тонн тущлнки Рузвельта шли советским дебилам Сралина...
показать весь комментарий
04.08.2022 17:23 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 17:36 Ответить
 
 