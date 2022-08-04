В наших интересах, чтобы Путин не добился успеха в Украине, иначе под угрозой окажутся соседние страны, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что если Россия победит в войне, то сочтет, что насилие действует.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, выступая перед Лигой рабочей молодежи (AUF) на норвежском острове Утойя.

"В наших собственных интересах, чтобы президент Путин не добился успеха в своих амбициях в Украине. Мир, в котором урок для Путина заключается в том, что он получает то, что хочет, применяя военную силу, также является для нас более опасным миром", - подчеркнул генсек Альянса.

По словам Столтенберга, если Россия выиграет эту войну, она сочтет, что насилие действует.

"Тогда следующими могут быть другие соседние страны", - добавил он.

