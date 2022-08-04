В наших интересах, чтобы Путин не добился успеха в Украине, иначе под угрозой окажутся соседние страны, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что если Россия победит в войне, то сочтет, что насилие действует.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, выступая перед Лигой рабочей молодежи (AUF) на норвежском острове Утойя.
"В наших собственных интересах, чтобы президент Путин не добился успеха в своих амбициях в Украине. Мир, в котором урок для Путина заключается в том, что он получает то, что хочет, применяя военную силу, также является для нас более опасным миром", - подчеркнул генсек Альянса.
По словам Столтенберга, если Россия выиграет эту войну, она сочтет, что насилие действует.
"Тогда следующими могут быть другие соседние страны", - добавил он.
і це все закінчиться а не тяніть кота за яйця
Для початку .. Потім ще 711..
Для чого були ті попередження розвідки про напад? Вони схиляли піти на поступки?
Все набагато простіше, дивимось реально!!! якщо Україна не отримає кошти і зброю, РФ знищить наші війська це 1 млн. населення, інші 20 млн. виїдуть, країну окупують, і решта 20 млн. житимуть в окупації та співпрацюватимуть з владою РФ, з цих 20 млн. 2-3 млн. поповнять армію РФ і воюватимуть на її боці з США та іншими країнами НАТО вже на їх території.
РФ вже зрозуміла, що ця війна на винищення систем, або переможуть вони, або їх і вони на Україні не зупиняться...
Ну що п#дасрьский Захід і далі будете зажимати бабло і зброю..., то готуйтесь невдовзі подихати але вже самим самим ...
рукоблудителяруководителя известно уже давно. А этим спичем он только лишний раз раз подтвердил его. Ни о какой победе над мокшестаном даже не упоминается, только какие-то расплывчатые, туманные формулировки.
Маленькая справка..на конференции В Тегеране в 1943 году...Сталин просил у США и Британии миллионы тонн продовольствия и медикаментов...миллионы тонн тущлнки Рузвельта шли советским дебилам Сралина...