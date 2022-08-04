РУС
Авто с рашистской "властью" обстреляли в оккупированном Беловодске в Луганской области: Ранены "мэр" и его "заместитель"

війна

Украинские партизаны обстреляли автомобиль с так называемой "властью" оккупированного Беловодска в Луганской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными рашистскими властями. В машине находились так называемые "мэр" и его "заместитель". Оба ранены. Партизаны!", - говорится в сообщении.

партизаны (182) Гайдай ЛОГА (724) Луганская область (6540)
Може подохнуть від поранень.
04.08.2022 14:33
Кто не в курсе это самый глубокий тыл врага. До границы с рашкой, 30 км до линии фронта 150. Там орков больше чем местных. Смелости партизан восхищен
04.08.2022 15:06
Какие то неудачливые партизаны .Что не покушение то либо испуг, либо ранение .Удачных акций с ликвидацией на пальцах пересчитать можно
04.08.2022 14:44
04.08.2022 14:33
Смотря какие ранения....может пусть и дальше живут после них и жалеют, что не их убили сразу...
показать весь комментарий
04.08.2022 15:00
04.08.2022 14:44
Виконавцям-респект...
04.08.2022 15:00
хреново шо поранено , кончать треба зразу
04.08.2022 15:02
Жаль, не добили.
04.08.2022 15:03
Не *мера*, а зауляйтера. Не *власть*, а окупанты. Хватит уже подыгрывать кремлю и легитимизировать окупантов в Украине. То что вы пишите в кавычках это особой роли не играет. Ваши кавычки никто не читает. Сначала в кавычках пишите а потом и без начнете.
04.08.2022 15:04
04.08.2022 15:06
яка прикра новина
04.08.2022 15:43
..учите этих тварей с болот мацковии летать,мина лучше пули
04.08.2022 16:27
Стрільці гарні, але потребують вишколу. Де таке бачене, що вороги залишились пораненим, Пішли на корм вовкам- оце вирішення питання.
04.08.2022 18:49
 
 