Авто с рашистской "властью" обстреляли в оккупированном Беловодске в Луганской области: Ранены "мэр" и его "заместитель"

Украинские партизаны обстреляли автомобиль с так называемой "властью" оккупированного Беловодска в Луганской области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"В оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными рашистскими властями. В машине находились так называемые "мэр" и его "заместитель". Оба ранены. Партизаны!", - говорится в сообщении.

