Авто с рашистской "властью" обстреляли в оккупированном Беловодске в Луганской области: Ранены "мэр" и его "заместитель"
Украинские партизаны обстреляли автомобиль с так называемой "властью" оккупированного Беловодска в Луганской области.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"В оккупированном Беловодске обстреляли автомобиль с местными рашистскими властями. В машине находились так называемые "мэр" и его "заместитель". Оба ранены. Партизаны!", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+16 Алекс Ростиков
показать весь комментарий04.08.2022 14:33 Ответить Ссылка
+12 abibas
показать весь комментарий04.08.2022 15:06 Ответить Ссылка
+6 Володимир Краснобокий
показать весь комментарий04.08.2022 14:44 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алекс Ростиков
показать весь комментарий04.08.2022 14:33 Ответить Мне нравится 16 Ссылка
Прощай немытая раССея
показать весь комментарий04.08.2022 15:00 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Володимир Краснобокий
показать весь комментарий04.08.2022 14:44 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий04.08.2022 15:00 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
владимир культенко
показать весь комментарий04.08.2022 15:02 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Светлана Круп
показать весь комментарий04.08.2022 15:03 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
FT FT
показать весь комментарий04.08.2022 15:04 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
abibas
показать весь комментарий04.08.2022 15:06 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
Bob Fayn
показать весь комментарий04.08.2022 15:43 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
bigcatwar
показать весь комментарий04.08.2022 16:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Недо Перепил
показать весь комментарий04.08.2022 18:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль