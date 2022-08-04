В Одессу скоро прибудет первое с февраля иностранное судно за украинским зерном, - Братчук

Порты Одессы работают и готовы принимать суда и отгружать зерно.

Об этом сообщил во время брифинга спикер ОВА Одесщины Сергей Братчук передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в настоящее время через пролив Дарданеллы проходит следующее турецкое судно под флагом Либерии.

"Оно будет идти в одесский порт - Черноморск и это первое судно, которое идет в нашем направлении после 24 февраля. Этот корабль тоже следует за украинским зерном, которое должно идти на экспорт", - подчеркнул Братчук.

Пока враг распускает фейки, что в Одессе голод, однако цель этой информационной войны - посеять панические настроения среди населения, говорит спикер. Продуктами питания горожане и жители области обеспечены.

Кроме того, урожая этого года будет достаточно для нужд области, других регионов и даже для экспорта, несмотря на то, что урожай зерновых будет меньше, чем в прошлом году.

Морские порты сейчас работают, рабочие готовы выкладываться максимально, говорит Братчук. Украина первой из всех сторон выполнила подготовку к реализации "зернового соглашения".

