В Одессу скоро прибудет первое с февраля иностранное судно за украинским зерном, - Братчук
Порты Одессы работают и готовы принимать суда и отгружать зерно.
Об этом сообщил во время брифинга спикер ОВА Одесщины Сергей Братчук передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в настоящее время через пролив Дарданеллы проходит следующее турецкое судно под флагом Либерии.
"Оно будет идти в одесский порт - Черноморск и это первое судно, которое идет в нашем направлении после 24 февраля. Этот корабль тоже следует за украинским зерном, которое должно идти на экспорт", - подчеркнул Братчук.
Пока враг распускает фейки, что в Одессе голод, однако цель этой информационной войны - посеять панические настроения среди населения, говорит спикер. Продуктами питания горожане и жители области обеспечены.
Кроме того, урожая этого года будет достаточно для нужд области, других регионов и даже для экспорта, несмотря на то, что урожай зерновых будет меньше, чем в прошлом году.
Морские порты сейчас работают, рабочие готовы выкладываться максимально, говорит Братчук. Украина первой из всех сторон выполнила подготовку к реализации "зернового соглашения".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зелений би там підійшов саме в точку...