В течение недели освобождены от оккупантов два села в Донецкой области, - Громов

Украинские военные освободили два села в Донецкой области в течение последней недели.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передаёт Цензор.НЕТ.

По его словам, были деоккупированы Мазановка и Дмитровка.

"В течение недели наши войска улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Брашков, Сулугуновка и Дмитровка. Освободили два населенных пункта - Мазановка и Дмитровка", - рассказал он.

Топ комментарии
+5
Кацапи два тижні тому *******, що Сіверськ і Соледар взяли. Якщо вірити зарубіжним оглядачам, в Пісках йдуть вуличні бої. Навіть гіркін говорить, що орки зайняли 65 % села, а не все.
показать весь комментарий
04.08.2022 16:09 Ответить
+3
А почему про Пески молчат ? Зеле неудобно сказать что орки скоро возьмут це село
показать весь комментарий
04.08.2022 15:52 Ответить
+2
А що з Пісками? Кажіть вже всю правду.
показать весь комментарий
04.08.2022 15:51 Ответить
Та кацапи кажуть, що Піски вони вже взяли. Це правда?
показать весь комментарий
04.08.2022 15:54 Ответить
Нове перехоплення СБУ. Там орки розповідають як все погано. При цьому один з них каже, що його відправили розміновувати Піски https://www.youtube.com/watch?v=GPB0i930H4I Висновки робіть самі
показать весь комментарий
04.08.2022 16:22 Ответить
" На авдіївському напрямку російські війська обстрілювали Піски, Прешистівку, Шевченки"
Піски 3 км в довжину і мінують підступи, так що роби висновки
показать весь комментарий
04.08.2022 17:20 Ответить
Інститут аналізу війни від сьогодні написав,що орки не втримали Піски.
показать весь комментарий
04.08.2022 16:40 Ответить
Ну судя по карте Deep State сами Пески ещё под нашим контролем (по крайней мере та часть карты на которой название Пески написано ).Орки там вроде какой то укреплённый бетоном блокпост артой разбили и заняли на вьезде в село если верить некоторым источникам
показать весь комментарий
04.08.2022 17:04 Ответить
Оновлення ДіпСтейт від 11тої вечора вчора:

"Оновлено ситуацію біля https://deepstatemap.live/#13.5/48.0623/37.7004 селища Піски. Йдуть бої, Москалі захопили корівник. Шановні журналісти, сіре не дорівнює захоплене."
показать весь комментарий
04.08.2022 17:35 Ответить
Сулугунівка? Ахаха

Може Сулигівка?
показать весь комментарий
04.08.2022 16:01 Ответить
добре що не Півасівка
показать весь комментарий
04.08.2022 16:24 Ответить
Арахамія може писав? Добре хоч не хачапурівка.
показать весь комментарий
04.08.2022 16:52 Ответить
Арахамія в вусатого диктатора купляв бітум для великого крадівництва. Слуги не допостять розриву відносин
показать весь комментарий
04.08.2022 16:08 Ответить
А дехто навіть військові вантажівки в вусатого диктатора закупав, розповідаючи нам про те, що їхні МАЗи набагато вигідніше для декого купувати, аніж наші КРАЗи.
показать весь комментарий
04.08.2022 16:14 Ответить
Мабуть тому замість КРАЗів тепер Вільхи, Нептуни, і Буревій ставлять на Татру?!

Була купа скарг на крази з боку самих військових. Чи будемо як кацапи купувати своє гівно тільки тому що воно своє? Зробіть нормально і будуть купувати крази... Але ж був інцидент що навіть той показовий екземпляр кразу на якому встановлено для іспитів перший Нептун, з полігону довелось брати на причеп, бо ходова потікла.
показать весь комментарий
04.08.2022 16:36 Ответить
Від МАЗів відкати великі йшли.
показать весь комментарий
04.08.2022 22:18 Ответить
Гениялиссимус Ze косит видосики сотнями штук и лепит телемарафон с Лохотроном...и бабло..🚴в Турборежиме....нафиг ему война?
Придумано если честно гениально...слуги дьявола не отстают...
Повысили себе зарплату нехило...но не в гривнях...хотя указаны гривни в анонсе...
показать весь комментарий
04.08.2022 16:06 Ответить
Дмитрівка, якщо мова про район Ізюма і Слов'янська це Харківська область. Дмитрівка Донецької області достатньо далеко в тилу кацапів десь біля Волновахи. Можливо ще є якась, просто не знайшов.
показать весь комментарий
04.08.2022 16:08 Ответить
Так. Ізюм. І Сулигівка там само
показать весь комментарий
04.08.2022 16:09 Ответить
Просто є Слов'янський напрямок, на якому знаходяться ці села, і якийсь супер-пупер грамотний писарчук з Генштабу, готуючи звіт, автоматом причислив ці села до Донецької області.
показать весь комментарий
04.08.2022 16:13 Ответить
Слава ЗСУ!!!👍👍👍
показать весь комментарий
04.08.2022 16:09 Ответить
думаю нас готовят к какой то неприятной правде. Потому и делают такие вбросы. Потому что во первых, Дмитровка вообще в Харьковской области, во вторых - эти села были наши, и если их пришлось отбивать, значит ктото ранее промолчал о том что их уступили. А в третьих - оба села, это одна улица и десяток хат. Маленькие хуторки, говорить об этом как о достижении ну совсем стыдно, врядли за них там цеплялась русня, если вообще они в курсе что их оттуда выбивали
показать весь комментарий
04.08.2022 16:59 Ответить
Позавчера и вчера да и впрочем последнюю неделю генштаб писал ,что наши войска отбили наступление противника на ту самую Мазановку ,а сегодня уже заявляют ,что её освободили.Так вы уж там определитесь её освобождали или всё таки атаки противника там отбивали ато если смотреть на интерактивных картах боевых действий(та же Deep state) то она и не была никогда под контролем противника
показать весь комментарий
04.08.2022 17:00 Ответить
На ДіпСтейт Мазанівка була під орками з середини червня як мінімум- там фронт мінявся постійно. були дні коли фронт проходив трохи північніше, але більшу частину липня вона відмічена як окупована- аж до позавчора

Дмитрівка довгий час була захопленою, 17ого червня перейшла в "сіру зону"

Раз тепер кажуть що вони звільнені, значить наші відкинули орків ближче до Ізюму. 93тя бригада там собі вже другу роту трофейних танчиків збирає, кожень день нові відео як вони палять чи трофеять бронетехніку. Маю палку надію скоро дотиснуть назад до Кам'янки і почнуть лупашити мости через Оскіл, щоб все те кодло получило "котел"
показать весь комментарий
04.08.2022 17:20 Ответить
Що ви всі на гімно виходите? Все ж одно ясно, москалики здихають, там вони2 км захоплють, там 1 *********, але ж картину то не мініяє- здохли! Ано ж хотіли до Львова, та Ірланлії, і де вони, гниють на Донеччині. Я хвилююся за степових вовків та лисів, як би вони не паражерлися, та не отримали діарею, який же то сморід буде...
показать весь комментарий
04.08.2022 18:58 Ответить
 
 