В течение недели освобождены от оккупантов два села в Донецкой области, - Громов

Украинские военные освободили два села в Донецкой области в течение последней недели.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передаёт Цензор.НЕТ.

По его словам, были деоккупированы Мазановка и Дмитровка.

"В течение недели наши войска улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Брашков, Сулугуновка и Дмитровка. Освободили два населенных пункта - Мазановка и Дмитровка", - рассказал он.

