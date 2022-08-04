8 196 26
В течение недели освобождены от оккупантов два села в Донецкой области, - Громов
Украинские военные освободили два села в Донецкой области в течение последней недели.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передаёт Цензор.НЕТ.
По его словам, были деоккупированы Мазановка и Дмитровка.
"В течение недели наши войска улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Мазановка, Брашков, Сулугуновка и Дмитровка. Освободили два населенных пункта - Мазановка и Дмитровка", - рассказал он.
Alex Tom
мурчик #467549
Onufri Zagloba
Піски 3 км в довжину і мінують підступи, так що роби висновки
"Оновлено ситуацію біля https://deepstatemap.live/#13.5/48.0623/37.7004 селища Піски. Йдуть бої, Москалі захопили корівник. Шановні журналісти, сіре не дорівнює захоплене."
Може Сулигівка?
Була купа скарг на крази з боку самих військових. Чи будемо як кацапи купувати своє гівно тільки тому що воно своє? Зробіть нормально і будуть купувати крази... Але ж був інцидент що навіть той показовий екземпляр кразу на якому встановлено для іспитів перший Нептун, з полігону довелось брати на причеп, бо ходова потікла.
Придумано если честно гениально...слуги дьявола не отстают...
Повысили себе зарплату нехило...но не в гривнях...хотя указаны гривни в анонсе...
Дмитрівка довгий час була захопленою, 17ого червня перейшла в "сіру зону"
Раз тепер кажуть що вони звільнені, значить наші відкинули орків ближче до Ізюму. 93тя бригада там собі вже другу роту трофейних танчиків збирає, кожень день нові відео як вони палять чи трофеять бронетехніку. Маю палку надію скоро дотиснуть назад до Кам'янки і почнуть лупашити мости через Оскіл, щоб все те кодло получило "котел"