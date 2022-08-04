Минобороны ответило на обвинение Amnesty International: Надо требовать остановить агрессию РФ
Украина открыта к расследованиям, но международные организации должны, прежде всего, требовать остановить агрессию РФ.
Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сказала на брифинге, комментируя обвинения со стороны правозащитной организации Amnesty International, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В этой ситуации первичными должны быть не советы украинским Вооруженным силам, которые сегодня защищают собой Европу. Сегодня первичным от всех международных организаций должно быть требование ко всему миру остановить международное преступление агрессии РФ, от которого погибли уже тысячи мирных жителей, и Россия не остановится на территории Украины. Поэтому в данной ситуации Украина открыта к расследованиям, и мы их проводим, но мы считаем, что ключевым требованием и вниманием всего мира должны становиться действия РФ, которые являются угрозой для всего мира", - сказала Маляр.
Замглавы Минобороны подчеркнула, что такие исследования не учитывают ряд факторов, например, то, что россияне используют тактику захвата и удерживания населенных пунктов.
"Пока мы будем ждать российского врага в поле, как это иногда кое-кто нам советует, россияне просто займут все наши дома. Поэтому украинские города и села укрепляются и обороняются от международного преступника, от государства-преступника, которым является РФ, и захватчика", - пояснила Маляр.
Она добавила, что за принципом достижения наибольшей эффективности происходит размещение подразделений противовоздушной обороны для прикрытия неба над населенными пунктами.
"Когда в тексте о действиях украинских Вооруженных сил во время войны нет анализа действий врага, это похоже на исследование действий жертвы без учета действий вооруженного насильника, то есть получить объективные выводы при таком подходе просто невозможно", - указала Маляр.
По ее словам, важно вспомнить Бучу, Мариуполь для того, чтобы исследование было объективным, и хотя бы на этих примерах показать все нарушения и международные преступления, которые совершает Россия.
Ранее организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором говорится о том, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах". Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал заявление несправедливым и сказал, что Amnesty International занимается "созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За даними розвідки, допити полонених проводили слідчі "мдб днр" спільно з представниками російської приватної військової компанії Ваґнера та аґентами фсб рф:
Під час допитів активно застосовувалися фізичні тортури та побої. Такі заходи, у першу чергу, були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів. Окупанти намагалися вибити з полонених зізнання у нібито скоєнні злочинів щодо мирних жителів.
ФСБ планувала залучити українських полонених до зйомок у проросійських репортажах. Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими нібито скоєних ними злочинів, вигаданих звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України. Допити провадилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху. Українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі.
Росіяни не планували обмінювати полонених, яких катували, і вбили їх, щоб приховати факти тортур.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fespreso.tv%2Frosiyani-vibivali-u-polonenikh-v-olenivtsi-ziznannya-u-zlochinakh-ale-ne-zmogli-ikh-zlamati-i-vbili-shchob-prikhovati-torturi-rozvidka%3Ffbclid%3DIwAR3J9JrcTRtcCxmBd3iYM0wd7c2NM1e209c3ZPMvhAxeeczQaDNZZXvVzd8&h=AT2GZ8vl-Sw9_OcuGNBDVYWgEjGntW_7u3nU3aGkBmb601wmGJBZBkhUwuzOPbZoDgrQwzuyPwdaTo8H0lWtVdN_ahn_VpDKVdAR0za-i_CSBjnTDQ0mf6KV4nxqpp860zZRXpvQHA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0V9e5PFoFjWr_Y0nShFC-xTWOf7HaaOAaJpRgjFhuJXLnT8etXB_PQ0eFVZ8XltNx_gDpBI_yB7bw8Bg5yiVRCnewuSmsOID-LU0zCvrw3cFndJv5Qz_gEiuahYxleW_oXv_bxJC7-9ZEiwtGUo241ndTocOeGviRn59xFc2C3AWOaa9yr https://espreso.tv/rosiyani-vibivali-u-polonenikh-v...
4343
13 Shares
Like
Share
Зеля - патологічний брехун, а його влада - вирок для України, розплата за тупість лохторату в 19 році.
Публікація під назвою «Центр «Миротворець» оголошує збір коштів на будівництво секретної в'язниці СБУ для представників Amnesty International» - 2018
Кто-то текст набрасает на английском? 🤔
Эта сладкая парочка Путлеоа..еще много чего натворит кроме зерна и металла...
"В плену пастора били и пытали. В одной из комнат "НКВД" был полный набор инструментов для пыток. Он рассказывает, что потом его повезли в областное управление МВД Донецка. Там за четыре дня его три раза выводили на расстрел." "Пытавший меня бандит сказал, что сам приехал из Белгорода бороться с фашизмом. Я в очередной раз удивился: за православие у вас сражается человек с позывным Бес, с фашизмом борется некто Абвер. Все у них там перепуталось. Когда первый раз поставили к стенке, автоматная очередь прошла над головой. Хотя, честно говоря, я был готов к тому, что меня убьют. За первые сутки моего плена слышал и видел, как убивают украинцев. Кого-то расстреливали из автомата, на ком-то испытывали гранатомет. Одного поставили на колени и застрелили в затылок из пистолета… Второй раз меня вывели убивать в Макеевке. Поставили на краю ямы, заполненной телами расстрелянных пленников. После войны мы найдем еще много таких братских могил", - рассказал пастор.
" Сам Безлер и его подельники простреливали ноги, ломали молотками кости, душили, снимали скальпы, кастрировали, а также использовали электрический ток и раскаленные паяльники. "Один из пострадавших был очевидцем расстрела боевиками под командованием Безлера более 30 пленных во дворе Горловского горотдела внутренних дел. Подчиненные Безлера, боевики кадыровцы каждый вечер выстраивали пленных и расстреливали каждого пятого. Пленных под угрозой расстрела заставляли ходить по заминированном полю, в результате чего на минах погибли десятки человек. Они подвешивали пленных и заживо снимали с них кожу, заставляя при этом других пленных за этим наблюдать, а потом расчленять и упаковывать в полиэтиленовые мешки тела замученных пленных", - сказал прокурор.
Прив'язаний до машини з вирізаним серцем на світлині - Мірошніченко Олексій, боєць батальйону "Донбас" на псевдо "Федір"!
Наш боєць загинув 23 травня 2014 року, в бою з російськими окупантами у селищі Карлівка, Донецької області. Після бою, московські покидьки, прив'язали тіло Олексія до вантажівки, перед тим вирізавши серце і так тягали його цілий день...
Где были и есть эти уроды из Аmnesty International.
Смерть российским оккупантам, да будет уничтожена россия!!!