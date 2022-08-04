Минобороны ответило на обвинение Amnesty International: Надо требовать остановить агрессию РФ

Украина открыта к расследованиям, но международные организации должны, прежде всего, требовать остановить агрессию РФ.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сказала на брифинге, комментируя обвинения со стороны правозащитной организации Amnesty International, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В этой ситуации первичными должны быть не советы украинским Вооруженным силам, которые сегодня защищают собой Европу. Сегодня первичным от всех международных организаций должно быть требование ко всему миру остановить международное преступление агрессии РФ, от которого погибли уже тысячи мирных жителей, и Россия не остановится на территории Украины. Поэтому в данной ситуации Украина открыта к расследованиям, и мы их проводим, но мы считаем, что ключевым требованием и вниманием всего мира должны становиться действия РФ, которые являются угрозой для всего мира", - сказала Маляр.

Замглавы Минобороны подчеркнула, что такие исследования не учитывают ряд факторов, например, то, что россияне используют тактику захвата и удерживания населенных пунктов.

"Пока мы будем ждать российского врага в поле, как это иногда кое-кто нам советует, россияне просто займут все наши дома. Поэтому украинские города и села укрепляются и обороняются от международного преступника, от государства-преступника, которым является РФ, и захватчика", - пояснила Маляр.

Читайте также: Оккупанты сознательно нанесли удар по театру в Мариуполе, - Amnesty International

Она добавила, что за принципом достижения наибольшей эффективности происходит размещение подразделений противовоздушной обороны для прикрытия неба над населенными пунктами.

"Когда в тексте о действиях украинских Вооруженных сил во время войны нет анализа действий врага, это похоже на исследование действий жертвы без учета действий вооруженного насильника, то есть получить объективные выводы при таком подходе просто невозможно", - указала Маляр.

По ее словам, важно вспомнить Бучу, Мариуполь для того, чтобы исследование было объективным, и хотя бы на этих примерах показать все нарушения и международные преступления, которые совершает Россия.

Ранее организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором говорится о том, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах". Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал заявление несправедливым и сказал, что Amnesty International занимается "созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты".