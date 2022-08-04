РУС
Минобороны ответило на обвинение Amnesty International: Надо требовать остановить агрессию РФ

маляр

Украина открыта к расследованиям, но международные организации должны, прежде всего, требовать остановить агрессию РФ.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сказала на брифинге, комментируя обвинения со стороны правозащитной организации Amnesty International, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В этой ситуации первичными должны быть не советы украинским Вооруженным силам, которые сегодня защищают собой Европу. Сегодня первичным от всех международных организаций должно быть требование ко всему миру остановить международное преступление агрессии РФ, от которого погибли уже тысячи мирных жителей, и Россия не остановится на территории Украины. Поэтому в данной ситуации Украина открыта к расследованиям, и мы их проводим, но мы считаем, что ключевым требованием и вниманием всего мира должны становиться действия РФ, которые являются угрозой для всего мира", - сказала Маляр.

Замглавы Минобороны подчеркнула, что такие исследования не учитывают ряд факторов, например, то, что россияне используют тактику захвата и удерживания населенных пунктов.

"Пока мы будем ждать российского врага в поле, как это иногда кое-кто нам советует, россияне просто займут все наши дома. Поэтому украинские города и села укрепляются и обороняются от международного преступника, от государства-преступника, которым является РФ, и захватчика", - пояснила Маляр.

Читайте также: Оккупанты сознательно нанесли удар по театру в Мариуполе, - Amnesty International

Она добавила, что за принципом достижения наибольшей эффективности происходит размещение подразделений противовоздушной обороны для прикрытия неба над населенными пунктами.

"Когда в тексте о действиях украинских Вооруженных сил во время войны нет анализа действий врага, это похоже на исследование действий жертвы без учета действий вооруженного насильника, то есть получить объективные выводы при таком подходе просто невозможно", - указала Маляр.

По ее словам, важно вспомнить Бучу, Мариуполь для того, чтобы исследование было объективным, и хотя бы на этих примерах показать все нарушения и международные преступления, которые совершает Россия.

Ранее организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором говорится о том, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах". Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал заявление несправедливым и сказал, что Amnesty International занимается "созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты".

Це МО дуже дипломатично.Могли б просто сказати: "Амнесті інтернешинал - іди *****!"
04.08.2022 16:25 Ответить
Бурятів до хати цій жабоїдській, лівацькій хвойді
04.08.2022 16:31 Ответить
чергова кремлівська повія з Франції, Аньєс Калламар, генсек Amnesty Int. з березня 2021: "українські війська порушують правила війни, бо прикриваються школами і лікарнями"
04.08.2022 16:25 Ответить
Хто конкретно від Amnesty International зробив таку заяву? Є лист, хто підвисав? На чому ґрунтується? Виходить як завжди, А от жильци нашего дома.
04.08.2022 16:19 Ответить
А Міноборони відповіло на звинувачення Amnesty International, кому конкретно відповіло?
04.08.2022 16:20 Ответить
Тобі.
04.08.2022 17:42 Ответить
Amnesty russian fashisten.
04.08.2022 16:21 Ответить
Росіяни вибивали в полонених в Оленівці зізнання у "злочинах", але не змогли їх зламати і вбили, щоб приховати тортури, - розвідка.

За даними розвідки, допити полонених проводили слідчі "мдб днр" спільно з представниками російської приватної військової компанії Ваґнера та аґентами фсб рф:

Під час допитів активно застосовувалися фізичні тортури та побої. Такі заходи, у першу чергу, були спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів. Окупанти намагалися вибити з полонених зізнання у нібито скоєнні злочинів щодо мирних жителів.

ФСБ планувала залучити українських полонених до зйомок у проросійських репортажах. Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими нібито скоєних ними злочинів, вигаданих звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України. Допити провадилися конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху. Українські полонені проявили виключну мужність та незламну силу волі.

Росіяни не планували обмінювати полонених, яких катували, і вбили їх, щоб приховати факти тортур.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fespreso.tv%2Frosiyani-vibivali-u-polonenikh-v-olenivtsi-ziznannya-u-zlochinakh-ale-ne-zmogli-ikh-zlamati-i-vbili-shchob-prikhovati-torturi-rozvidka%3Ffbclid%3DIwAR3J9JrcTRtcCxmBd3iYM0wd7c2NM1e209c3ZPMvhAxeeczQaDNZZXvVzd8&h=AT2GZ8vl-Sw9_OcuGNBDVYWgEjGntW_7u3nU3aGkBmb601wmGJBZBkhUwuzOPbZoDgrQwzuyPwdaTo8H0lWtVdN_ahn_VpDKVdAR0za-i_CSBjnTDQ0mf6KV4nxqpp860zZRXpvQHA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0V9e5PFoFjWr_Y0nShFC-xTWOf7HaaOAaJpRgjFhuJXLnT8etXB_PQ0eFVZ8XltNx_gDpBI_yB7bw8Bg5yiVRCnewuSmsOID-LU0zCvrw3cFndJv5Qz_gEiuahYxleW_oXv_bxJC7-9ZEiwtGUo241ndTocOeGviRn59xFc2C3AWOaa9yr https://espreso.tv/rosiyani-vibivali-u-polonenikh-v...



04.08.2022 16:22 Ответить
Дайте им со мной пообщаться. И с моей семьёй. Мы им расскажем всю правду о Мариуполе, Буче, Харькове.
04.08.2022 16:24 Ответить
чергова кремлівська повія з Франції, Аньєс Калламар, генсек Amnesty Int. з березня 2021: "українські війська порушують правила війни, бо прикриваються школами і лікарнями"
04.08.2022 16:25 Ответить
Бурятів до хати цій жабоїдській, лівацькій хвойді
04.08.2022 16:31 Ответить
Та вона тільки зрадіє, нарешті хоч хтось трахне.
04.08.2022 18:43 Ответить
Страшна, як ядерна війна
04.08.2022 16:35 Ответить
А брати кацапські гроші у Франції не вважається порушенням правил? Скільки ще цих консервів буде вилазити😡
04.08.2022 17:06 Ответить
Не ображайте справжніх повій порівнянням з цією ******. Проституція це стара як світ робота, щоб було з чого жити, а ******** то таке собі збочене хоббі, щоб потім звинуватити весь світ, який не так їх розуміє.
04.08.2022 17:16 Ответить
Це МО дуже дипломатично.Могли б просто сказати: "Амнесті інтернешинал - іди *****!"
04.08.2022 16:25 Ответить
04.08.2022 16:26 Ответить
Ви нипинимаити,фсе ни так адназна, я сама доч ахфисера. Ну и что что рузке насилуют и убивают пленных, а ви их в зопу цилуйте, а лучи сдавайтес, ми устала от вийна.
04.08.2022 16:28 Ответить
Треба під офіс цієї шльондри пропустити 10к боєвих бурятів зпід Бучі, цікаво що вони зроблять з цією курвою по правилам ведення війни... ?
04.08.2022 16:30 Ответить
Буряти - буддисти. Їм щоб оженитись, треба викупити дружину, а тут в бучах-ірпенях дорвались до безкоштовного "білого м'яса". Мораль - тримай зброю напоготові. Завжди
04.08.2022 16:42 Ответить
Після вбивства наших в Оленівці Зеленський заявив: «Коли оборонці «Азовсталі» виходили із заводу, ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя та здоров'я наших воїнінів» Відповідь Червоного Хреста вже є: «Ми не гарантували безпеку військовополонених…
Зеля - патологічний брехун, а його влада - вирок для України, розплата за тупість лохторату в 19 році.
04.08.2022 16:33 Ответить
Якщо ніхто нічого не гарантує хай стуляють свої пелькі.
04.08.2022 16:40 Ответить
Скільки бід від всіх цих грантожерів. Десятиліттями підривають державу зсередини
04.08.2022 16:34 Ответить
Треба мовчати щодо обмінів полоненими, правда маляр? І взагалі, усім заткнутись, і тобі теж, маляр
04.08.2022 16:37 Ответить
Amnesty International о запрете КПУ: это опасный прецедент для украинской политики - 2015

Публікація під назвою «Центр «Миротворець» оголошує збір коштів на будівництво секретної в'язниці СБУ для представників Amnesty International» - 2018
04.08.2022 16:39 Ответить
Дебилы какие то
04.08.2022 22:14 Ответить
Эта амнести также импотентна, как и все остальные международные организации типа ООН и красного креста. Поэтому смело можно давать им направление по курсу русского корабля.
04.08.2022 16:39 Ответить
Треба культурно,без матюків послати їх слідом за крейсером "москва".
04.08.2022 16:40 Ответить
Amnesty international кажется не выучили азы военного дела. Чтобы удерживать контроль над городом надо физически в нем быть.
04.08.2022 16:54 Ответить
04.08.2022 16:54 Ответить
Вы этим ******* скажите, что нехорошо брать деньги у кремлевского террориста. Так же скажите что испокон веков армия встречала вражескую Орду за высокими стенами своих замков и городов. И ниукого язык не повернулся сказать что армия должна уйти из города и защищать поле. А не как эти гниды рассказыают что хозяин дома сам виноват что на него напали потому что он не должен был отстреливаться от преступника из окон своего дома
04.08.2022 16:55 Ответить
Это коза из этой непонятной конторы видать транш получила, из Параши и для неё деньги не пахнут.
04.08.2022 17:00 Ответить
Зачётный ответ, и добавить что-то сложно...
04.08.2022 17:08 Ответить
Тут запитували, чому важливо прийняти резолюцію, що ***** і касапи є спонсорами терористів (якщо, власне, не терористами). А тому і потрібно, щоб припинилось фінансування kacanaми таких штибу міжнародних організацій, як оця Аmnesty International. Адже публічне отримання коштів від спонсорів терористів, чи від самих терористів ставить хрест на легітимності таких установ
04.08.2022 17:21 Ответить
Где можно написать этим тварям в интернете?
Кто-то текст набрасает на английском? 🤔
04.08.2022 17:27 Ответить
Романа Абрамовича Зе отмазал от санкций ЕС и СШа с помощью Кодломойского...
Эта сладкая парочка Путлеоа..еще много чего натворит кроме зерна и металла...
04.08.2022 17:47 Ответить
В феврале 2018 остановилось сердце патриота Украины Александра Хомченко родом из Донецка.
"В плену пастора били и пытали. В одной из комнат "НКВД" был полный набор инструментов для пыток. Он рассказывает, что потом его повезли в областное управление МВД Донецка. Там за четыре дня его три раза выводили на расстрел." "Пытавший меня бандит сказал, что сам приехал из Белгорода бороться с фашизмом. Я в очередной раз удивился: за православие у вас сражается человек с позывным Бес, с фашизмом борется некто Абвер. Все у них там перепуталось. Когда первый раз поставили к стенке, автоматная очередь прошла над головой. Хотя, честно говоря, я был готов к тому, что меня убьют. За первые сутки моего плена слышал и видел, как убивают украинцев. Кого-то расстреливали из автомата, на ком-то испытывали гранатомет. Одного поставили на колени и застрелили в затылок из пистолета… Второй раз меня вывели убивать в Макеевке. Поставили на краю ямы, заполненной телами расстрелянных пленников. После войны мы найдем еще много таких братских могил", - рассказал пастор.
" Сам Безлер и его подельники простреливали ноги, ломали молотками кости, душили, снимали скальпы, кастрировали, а также использовали электрический ток и раскаленные паяльники. "Один из пострадавших был очевидцем расстрела боевиками под командованием Безлера более 30 пленных во дворе Горловского горотдела внутренних дел. Подчиненные Безлера, боевики кадыровцы каждый вечер выстраивали пленных и расстреливали каждого пятого. Пленных под угрозой расстрела заставляли ходить по заминированном полю, в результате чего на минах погибли десятки человек. Они подвешивали пленных и заживо снимали с них кожу, заставляя при этом других пленных за этим наблюдать, а потом расчленять и упаковывать в полиэтиленовые мешки тела замученных пленных", - сказал прокурор.

Прив'язаний до машини з вирізаним серцем на світлині - Мірошніченко Олексій, боєць батальйону "Донбас" на псевдо "Федір"!

Наш боєць загинув 23 травня 2014 року, в бою з російськими окупантами у селищі Карлівка, Донецької області. Після бою, московські покидьки, прив'язали тіло Олексія до вантажівки, перед тим вирізавши серце і так тягали його цілий день...

Где были и есть эти уроды из Аmnesty International.

Смерть российским оккупантам, да будет уничтожена россия!!!
04.08.2022 18:18 Ответить
Українці не заплатили французській курві, то їх не жаль, очевидно.
04.08.2022 18:49 Ответить
То не кваліфікація МО під час війни сперечатися з ворогами України. Це так би мовити "підсудність" СБУ, але де там, вони рахують мільони порохоботів в переліку на мільярди дерев, які директор шапіто не висадив.Щоб покласти суми штрафів в кишеню тому гнойку.
04.08.2022 19:08 Ответить
Минобороны надо не делать глупые заявления а гнать в шею всё это дерьмо.
04.08.2022 19:34 Ответить
Отчет состряпало французское бюро АИ. Уж, кому, как не французам, в пару дней капитулировавших перед фюрером, советоваить методики ведения правильной войны. Так и сквозит с каждой страницы,- " сдались бы, не было бы опасности для гражданских!" Пусть проплаченные гниды (с) С.А. Бандера заткнутся и не мешают выполнять нашим воинам свой священный долг. Короче - пусть следуют за русским военным кораблем!
05.08.2022 07:28 Ответить
 
 