Приблизительно 78% выступают за то, чтобы Турция была нейтральной: посол Боднар о позиции населения в отношении войны в Украине

туреччина

Большинство граждан Турции - за нейтралитет в отношении к войне России против Украины.

Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Сначала у нас было достаточно большое присутствие турецкого журналистского пула. В нашем посольстве жили где-то 36 журналистов. Каждые 2 часа мы давали пресс-конференции", - отметил Боднар.

В начале полномасштабной войны в Украине турецкие медиа освещали проукраинскую позицию.

"Сейчас эта позиция более удалена, информирование, информация идет из разных источников и продвигается протурецкий нарратив о том, что позиция Турции должна быть сбалансированной - не принимать участия в военных действиях, но помогать в урегулировании", - говорит посол.

Опрос граждан Турции свидетельствует о том, что большинство выступает за нейтралитет относительно войны в Украине.

"Где-то 78% выступают за то, чтобы Турция была нейтральной. 20% за нас и где-то 3-4% имеют благосклонность к России. Это традиционные левые взгляды, которые присутствуют в некоторых регионах, учитывая прежнее влияние СССР", - добавил посол.

головне байрактари й корвети виготовляє
04.08.2022 16:36 Ответить
Тобто в перекладі - і нашим ,і вашим. Тут або за, або проти , третього не дано.
04.08.2022 16:39 Ответить
Як ви ставитеся до вбивств мирного населення, катувань, знущань над дітьми та жінками, руйнувань міст і селищ? Нейтрально
04.08.2022 16:45 Ответить
Україна не повинна ні перед ким виправдовуватись. Це Туреччина вона не є основним партнером для України так продають байрактари домовились про порти але всеж таки ця країна не є основною .
04.08.2022 16:57 Ответить
Недарма в Україні народ здавна мав приказку "Турок царя небесного".
04.08.2022 17:25 Ответить
- Скільки по-турецьки буде 73%?
- 78%.
- Чому?
- Їм теж "какая разніца".
04.08.2022 18:29 Ответить
Безмозглі турки вже забули,що не так давно анкару хотіли в "ядєрний пєпєл" стерти через збитий ними аналогавнєт.
04.08.2022 18:38 Ответить
Если не ошибаюсь 30% поступлений в бюджет Турции завязано на туризме,основной турист из московии который тратит деньги не считая,турки поэтому и терпят их быкование и не уважение к обслуживающему персоналу в отелях,со слов туристических гидов Турции турист из московии самый желанный а вы Украинцы зажимистые,деньги считаете не хотите втрое дорого переплачивать за те же экскурсии,не хотите активно скупаться в тех магазинах куда вас направляют отельные гиды выходите в город и ищите тот же товар дешевле и начинаете торговатся.Но есть такая чуйка что с учетом санкций у московитов в этом году это последняя гастроль по Турции следующий год для них думаю станет годом выживания,падения патриотического угара и осмысления в том формате что уклад жизни та поменялся и мы реально не можем себе позволить того на что раньше откидывали деньги не задумываясь о том на что завтра жить так как вся финансовая часть жизни была стабильна из года в год,турки снимают последние сливки с московитов в этом году,они и так сейчас скулят что путевки взлетели по цене,в следующем году будет от Турции "Нема грошей нема кохання"
04.08.2022 19:29 Ответить
Пусть "выступают", ведь этим недоумкам пока еще не очевидно, что они следующие (и членство в НАТО от лишнехромосомных их не спасет)!
Они думают, что война где-то далеко (за морем), а ведь ОЧЕНЬ СКОРО она "постучится" в двери их собственных домов (бомбежками) и я не стану их жалеть (ибо за выбор нужно нести ответвенность)!
04.08.2022 21:36 Ответить
 
 