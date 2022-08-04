Приблизительно 78% выступают за то, чтобы Турция была нейтральной: посол Боднар о позиции населения в отношении войны в Украине
Большинство граждан Турции - за нейтралитет в отношении к войне России против Украины.
Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
"Сначала у нас было достаточно большое присутствие турецкого журналистского пула. В нашем посольстве жили где-то 36 журналистов. Каждые 2 часа мы давали пресс-конференции", - отметил Боднар.
В начале полномасштабной войны в Украине турецкие медиа освещали проукраинскую позицию.
"Сейчас эта позиция более удалена, информирование, информация идет из разных источников и продвигается протурецкий нарратив о том, что позиция Турции должна быть сбалансированной - не принимать участия в военных действиях, но помогать в урегулировании", - говорит посол.
Опрос граждан Турции свидетельствует о том, что большинство выступает за нейтралитет относительно войны в Украине.
"Где-то 78% выступают за то, чтобы Турция была нейтральной. 20% за нас и где-то 3-4% имеют благосклонность к России. Это традиционные левые взгляды, которые присутствуют в некоторых регионах, учитывая прежнее влияние СССР", - добавил посол.
- 78%.
- Чому?
- Їм теж "какая разніца".
Они думают, что война где-то далеко (за морем), а ведь ОЧЕНЬ СКОРО она "постучится" в двери их собственных домов (бомбежками) и я не стану их жалеть (ибо за выбор нужно нести ответвенность)!