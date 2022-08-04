РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4997 посетителей онлайн
Новости Российская агрессия
5 370 12

Поиск в оккупированном Беловодске партизан, обстрелявших авто с "мэром", не увенчался успехом, - Гайдай

гайдай,сергій

В Беловодске оккупанты проводили поиски партизан, расстрелявших авто с гауляйтером.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты в Беловодске проводили операцию по розыску партизан, обстрелявших авто с "народным мэром и его заместителем". Оба коллаборанта получили ранения. Поиски местных мстителей не увенчались успехом. Партизаны держат в напряжении оккупантов на захваченных ими территориях.

Кроме того, глава ОВА рассказал, что украинские защитники держат оборону в районе Белогоровки и Верхнекаменки. Подразделения оккупантов истощены и перегруппировываются, продвижения нет.

Читайте также: Авто с рашистской "властью" обстреляли в оккупированном Беловодске в Луганской области: Ранены "мэр" и его "заместитель"

Автор: 

оккупация (10265) партизаны (182) коллаборационизм (904) Гайдай ЛОГА (724) Луганская область (6542)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Всім українським партизанам-респект...
показать весь комментарий
04.08.2022 16:44 Ответить
+5
Слава партизанам Луганщини.👍
показать весь комментарий
04.08.2022 16:43 Ответить
+5
люди не отчаялись і роблят шо можут
показать весь комментарий
04.08.2022 16:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава партизанам Луганщини.👍
показать весь комментарий
04.08.2022 16:43 Ответить
Всім українським партизанам-респект...
показать весь комментарий
04.08.2022 16:44 Ответить
Якщо так , то це супер 👍🏼
показать весь комментарий
04.08.2022 17:23 Ответить
люди не отчаялись і роблят шо можут
показать весь комментарий
04.08.2022 16:57 Ответить
Партизанскую войну ни одна оккупационная армия не выиграла. Ни французы в 1812, ни немцы в 40-х, ни совки в Афгане в 80-х. Драпали к себе домой, теряя шмотки и технику. Рашистских кацапов ждёт то же самое.
показать весь комментарий
04.08.2022 17:02 Ответить
Господи, бережи наших партизан
показать весь комментарий
04.08.2022 17:05 Ответить
Гайдая війна в позитивну сторону змінила. Дякую за позитив з окупації
показать весь комментарий
04.08.2022 17:28 Ответить
Кавалер ордена РПЦ Серега Гайдай сдал Луганскую область и надеется на партизан.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:05 Ответить
Не знайшли, от і добре, готуйтесь до наступної серії, таке захоплююче кіно! Маємо надію, що результат буде невідворотний.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:11 Ответить
 
 