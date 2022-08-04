Поиск в оккупированном Беловодске партизан, обстрелявших авто с "мэром", не увенчался успехом, - Гайдай

В Беловодске оккупанты проводили поиски партизан, расстрелявших авто с гауляйтером.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты в Беловодске проводили операцию по розыску партизан, обстрелявших авто с "народным мэром и его заместителем". Оба коллаборанта получили ранения. Поиски местных мстителей не увенчались успехом. Партизаны держат в напряжении оккупантов на захваченных ими территориях.

Кроме того, глава ОВА рассказал, что украинские защитники держат оборону в районе Белогоровки и Верхнекаменки. Подразделения оккупантов истощены и перегруппировываются, продвижения нет.

