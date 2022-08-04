5 370 12
Поиск в оккупированном Беловодске партизан, обстрелявших авто с "мэром", не увенчался успехом, - Гайдай
В Беловодске оккупанты проводили поиски партизан, расстрелявших авто с гауляйтером.
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, оккупанты в Беловодске проводили операцию по розыску партизан, обстрелявших авто с "народным мэром и его заместителем". Оба коллаборанта получили ранения. Поиски местных мстителей не увенчались успехом. Партизаны держат в напряжении оккупантов на захваченных ими территориях.
Кроме того, глава ОВА рассказал, что украинские защитники держат оборону в районе Белогоровки и Верхнекаменки. Подразделения оккупантов истощены и перегруппировываются, продвижения нет.
Топ комментарии
+6 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий04.08.2022 16:44 Ответить Ссылка
+5 wislen Lem
показать весь комментарий04.08.2022 16:43 Ответить Ссылка
+5 Валентин Коваль
показать весь комментарий04.08.2022 16:57 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
wislen Lem
показать весь комментарий04.08.2022 16:43 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
✘
Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий04.08.2022 16:44 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
✘
Amber
показать весь комментарий04.08.2022 17:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Валентин Коваль
показать весь комментарий04.08.2022 16:57 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Aleksander Jakuszew #481206
показать весь комментарий04.08.2022 17:02 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий04.08.2022 17:05 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий04.08.2022 17:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Андрей Лавриненко #413115
показать весь комментарий04.08.2022 19:05 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Недо Перепил
показать весь комментарий04.08.2022 19:11 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль