РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5004 посетителя онлайн
Новости Российская агрессия
5 698 12

Это очередное массовое убийство украинских граждан, которое увидел мир: Костин об обстреле Торецка

костін

Генеральный прокурор осудил обстрел россиянами остановки общественного транспорта в Торецке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По словам генерального прокурора Андрея Костина, массовое убийство мирных граждан в Торецке 4 августа на остановке общественного транспорта – это очередное вопиющее нарушение государством-агрессором Женевской конвенции.

"Россия в очередной раз показывает миру свое истинное лицо, демонстрируя пренебрежение ценностью человеческой жизни и нормами международного гуманитарного права. Это очередное доказательство, которое будет тщательно зафиксировано украинскими прокурорами для восстановления правосудия", - заявил Костин.

Читайте также: Россияне из артиллерии обстреляли остановку в Торецке. 8 человек погибли. 4 ранены, среди них 3 ребенка, - Донецкая ОВА. ФОТО

По факту обстрела начато досудебное расследование, процессуальное руководство в котором осуществляет Донецкая областная прокуратура. Действия военных страны-агрессора квалифицированы по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

"По предварительным данным, в мирных граждан стреляли из минометов. Восемь новых смертей. Пять раненых, среди которых трое детей. Это очередное массовое убийство украинских граждан, которое увидел целый мир. Наша задача - установить и привлечь к ответственности каждого: от высшего руководства, которое отдало приказ, до непосредственного исполнителя", - подчеркнул генпрокурор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обстрел Торецка войсками РФ: Из-под завалов дома изъяли тела 2 человек. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29119) терроризм (18694) Торецк (536) Костин Андрей (181) Офис Генпрокурора (2606)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Що у вашому розумінні контролювати - це розганяти людей, чи що? А де їм на транспорт сідати?
показать весь комментарий
04.08.2022 17:51 Ответить
+2
яка грозна заява,а якогось крутого поца за жо хапнуть щось жим жим.просто ніхто і звать ніяк,призначений єрмаком,краще б біля хати бур"ян вирвав
показать весь комментарий
04.08.2022 17:55 Ответить
+2
Сотні тисяч "доблесних правоохоронців" ладні розслідувати будь що в тилу роками... Толку з цього нуль зате ситно і безпечно. У нас в Подільському районі Києва участковий кришує дрібний кримінал, бере хабарі "за вирішення питань" і його морда цього Циса з кожним роком стає товщою. І навіть дитині зрозуміло що діє він з благословіння начальства. Уже й майора отримав...
показать весь комментарий
04.08.2022 18:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хіба не можна поліції контролювати зупинки,розумію,що зупинок багато,але і поліція не зайнята . Скупчення це шлях до ризику. Бережіть людей
показать весь комментарий
04.08.2022 17:46 Ответить
Що у вашому розумінні контролювати - це розганяти людей, чи що? А де їм на транспорт сідати?
показать весь комментарий
04.08.2022 17:51 Ответить
Так уже було пояснення не збиратись в кучі після таких обстрілів. Ви не пишіть про транспорт і тд. Ви війну як війну приймайте,тим паче в прифронтовій зоні
показать весь комментарий
04.08.2022 19:10 Ответить
Дуже сильно сказано. Є над чим задуматись https://m.youtube.com/watch?v=jvyjQjREg_0
показать весь комментарий
04.08.2022 17:51 Ответить
Є дві речі що цікавить від України світ, це не дай бог щоб ми або росіяни не підірвали наші атомні реактори і щоб ми продавали зерно, навіть якщо росіяни вб'ють всіх українців на це світу буде глибоко насрати, таке вже було не раз...
показать весь комментарий
04.08.2022 18:05 Ответить
всьому світу якось пойух на страждання та смерті українців. вони швидко реагують тільки коли пахне баблом(зерновий коридор) нам їх озабоченість до одного місця, хай краще дають побільше та побистріше пушок та хімарсів бо кацапи нас всіх повбивають
показать весь комментарий
04.08.2022 17:53 Ответить
яка грозна заява,а якогось крутого поца за жо хапнуть щось жим жим.просто ніхто і звать ніяк,призначений єрмаком,краще б біля хати бур"ян вирвав
показать весь комментарий
04.08.2022 17:55 Ответить
А що тут такого, це ж законний військовий обєкт - amnesty international
показать весь комментарий
04.08.2022 18:03 Ответить
Сотні тисяч "доблесних правоохоронців" ладні розслідувати будь що в тилу роками... Толку з цього нуль зате ситно і безпечно. У нас в Подільському районі Києва участковий кришує дрібний кримінал, бере хабарі "за вирішення питань" і його морда цього Циса з кожним роком стає товщою. І навіть дитині зрозуміло що діє він з благословіння начальства. Уже й майора отримав...
показать весь комментарий
04.08.2022 18:15 Ответить
Наверное по версии Аmnesty international, за остановкой где то прятались ЗСУ и склад вооружения?
показать весь комментарий
04.08.2022 18:24 Ответить
 
 