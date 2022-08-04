Это очередное массовое убийство украинских граждан, которое увидел мир: Костин об обстреле Торецка

Генеральный прокурор осудил обстрел россиянами остановки общественного транспорта в Торецке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По словам генерального прокурора Андрея Костина, массовое убийство мирных граждан в Торецке 4 августа на остановке общественного транспорта – это очередное вопиющее нарушение государством-агрессором Женевской конвенции.

"Россия в очередной раз показывает миру свое истинное лицо, демонстрируя пренебрежение ценностью человеческой жизни и нормами международного гуманитарного права. Это очередное доказательство, которое будет тщательно зафиксировано украинскими прокурорами для восстановления правосудия", - заявил Костин.

По факту обстрела начато досудебное расследование, процессуальное руководство в котором осуществляет Донецкая областная прокуратура. Действия военных страны-агрессора квалифицированы по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

"По предварительным данным, в мирных граждан стреляли из минометов. Восемь новых смертей. Пять раненых, среди которых трое детей. Это очередное массовое убийство украинских граждан, которое увидел целый мир. Наша задача - установить и привлечь к ответственности каждого: от высшего руководства, которое отдало приказ, до непосредственного исполнителя", - подчеркнул генпрокурор.

