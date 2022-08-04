Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Гвинеи-Бисау Эмбало: Украина готова выступить гарантом продовольственной безопасности
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Гвинеи-Бисау. Поздравил лидера Гвинеи-Бисау с избранием главой ЭКОВАС. Обсудили поддержку Украины, в частности в международных организациях. Указал на готовность Украины выступить гарантом продовольственной безопасности в регионе", - говорится в сообщении.
борців за незалежністьАмількара Кабрала, його брата, і "братську допомогу" від срср і куби.
Та, що там історія - це ж зеленський створив світ!
Тьфу, першопроходець мені знайшовся!
...а також може покрити їм всі дороги асфальтом..
-резко осуждаю, кому-то, что-то, гарантировать в такой ситуации (кроме Украины)....
Адрес b.p.1148, Rue de l'Aéroport, Ngor Almadies, Dakar
Номер телефона +22 133 868 13 56
Номер горячей линии +22177 4745563
E-mail [email protected]
Режим поездок для граждан Украины
Режим въезда: Визовый
Визы для граждан Украины оформляет посольство Гвинеи в РФ, адрес: 119034, г. Москва, Пречистинка, 35 дом. 3, тел. 499 238-10-85
Малорос гундосый...
Гвінея, і Гвінея-Бісау, - це різні країни, хоча й сусідні. А ще є Екваторіальна Гвінея, Папуа-Нова Гвінея та Гвіана.
З незвички можна заплутатися. )))
Ось дивіться, - Гвінея-Бісау між Сенегалом і Гвінеєю.
Теперь оно, падло, от имени Украины кому-то что-то гарантирует... ППЦ %ЛЯТЬ!!!
Дайте ему селёдки! (
Може народ у Гвінеї і не знає про існування Верховного клоуна, але президент має ж знати про це тріпло.
То якого біса ми повинні вирішувати продовольчу кризу, а не лідери по продажу свого та крадівництву нашого зерна?