Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Гвинеи-Бисау Эмбало: Украина готова выступить гарантом продовольственной безопасности

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Гвинеи-Бисау. Поздравил лидера Гвинеи-Бисау с избранием главой ЭКОВАС. Обсудили поддержку Украины, в частности в международных организациях. Указал на готовность Украины выступить гарантом продовольственной безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

