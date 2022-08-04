Ситуация на Юге напряженная, для активного наступления нужно больше оружия, - нардеп "Голоса" Костенко
Силы обороны Украины держат свои позиции на Юге, там идут тяжелые бои, преимущественно позиционные. О мощном наступлении говорить рано, ведь нужно больше оружия.
Об этом сообщил народный депутат "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.
"Несмотря на то, что кто-то рассказывает, что мы завтра возьмем Херсон, ситуация напряженная. Идут тяжелые бои, как правило, позиционные и локальные на линии столкновения. Пока никаких масштабных наступательных операций не происходит, продолжаются бои за лучшие позиции", - подчеркнул нардеп.
По словам Костенко, наступательные операции нуждаются в большем количестве оружия, в том числе и высокоточной дальнобойной артиллерии.
"Оружие от западных партнеров подходит, но для активных наступательных действий его нужно больше. Сейчас нам хватает средств для сдерживания противника или для оперативных операций. Конечно, HIMARS помогают: после того, как мы выбили врага на некоторых направлениях, плотность огня существенно снизилась, и мы даже перехватили инициативу. В рамках ленд-лиза партнеры будут определяться, какое оружие нам предоставлять, и это будет зависеть от многих факторов и в том числе ситуации в мире", – пояснил представитель "Голоса".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Доречі, пишіть, будь ласка, українською, а не суржиком! І пишіть грамотно!
Нажаль, у нас не вистачає зброї і техніки для контрнаступу