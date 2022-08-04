РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5036 посетителей онлайн
Новости Война
9 172 49

Ситуация на Юге напряженная, для активного наступления нужно больше оружия, - нардеп "Голоса" Костенко

костенко

Силы обороны Украины держат свои позиции на Юге, там идут тяжелые бои, преимущественно позиционные. О мощном наступлении говорить рано, ведь нужно больше оружия.

Об этом сообщил народный депутат "Голоса" Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на то, что кто-то рассказывает, что мы завтра возьмем Херсон, ситуация напряженная. Идут тяжелые бои, как правило, позиционные и локальные на линии столкновения. Пока никаких масштабных наступательных операций не происходит, продолжаются бои за лучшие позиции", - подчеркнул нардеп.

По словам Костенко, наступательные операции нуждаются в большем количестве оружия, в том числе и высокоточной дальнобойной артиллерии.

"Оружие от западных партнеров подходит, но для активных наступательных действий его нужно больше. Сейчас нам хватает средств для сдерживания противника или для оперативных операций. Конечно, HIMARS помогают: после того, как мы выбили врага на некоторых направлениях, плотность огня существенно снизилась, и мы даже перехватили инициативу. В рамках ленд-лиза партнеры будут определяться, какое оружие нам предоставлять, и это будет зависеть от многих факторов и в том числе ситуации в мире", – пояснил представитель "Голоса".

Смотрите также: Последствия ночных обстрелов Николаева: Повреждены дома и здания. ВИДЕО

Автор: 

Голос партия (504) Костенко Роман (171) Херсонская область (5130)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
Бо він дебіл.
показать весь комментарий
04.08.2022 18:43 Ответить
+22
зачем тогда боневтік отдавал приказы на публику и рассказывал о начале контрнаступления если ничего не готово и теперь напружено?
показать весь комментарий
04.08.2022 18:39 Ответить
+19
А Ви не в курсі, хто такий Боневтік?! Воно зранку меле одне, а ввечері протилежне.
показать весь комментарий
04.08.2022 18:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зачем тогда боневтік отдавал приказы на публику и рассказывал о начале контрнаступления если ничего не готово и теперь напружено?
показать весь комментарий
04.08.2022 18:39 Ответить
Бо він дебіл.
показать весь комментарий
04.08.2022 18:43 Ответить
А как назвать тех, кто в 2019 году привел ЭТО к власти?
показать весь комментарий
04.08.2022 18:55 Ответить
дебіли звісно
показать весь комментарий
04.08.2022 18:57 Ответить
Зебіли, звісно.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:25 Ответить
Гірше. дебіл у кубі. Самозакоханий поц _ піарщик.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:08 Ответить
А Ви не в курсі, хто такий Боневтік?! Воно зранку меле одне, а ввечері протилежне.
показать весь комментарий
04.08.2022 18:47 Ответить
якби ти такими методами розслаблявся,то щей не таке б молов
показать весь комментарий
04.08.2022 18:49 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 19:02 Ответить
То Ви натякнули, що 73% не того? Якже багато, а нам з ними жити!
показать весь комментарий
04.08.2022 20:03 Ответить
Бо без його наказу і сонце не сходить.
показать весь комментарий
04.08.2022 18:49 Ответить
Пиар - ВСЕ, дела - ничто. Недоделанный артист разговорного жанра Боневтик. Для него главное шоу, а не результат.
показать весь комментарий
04.08.2022 18:54 Ответить
Уинстон Черчилль цитата: Когда орлы молчат, болтают попугаи.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:16 Ответить
Невже Ви вже не зрозуміли, що Боневтік потенційне брехло? Він боїться, що як буде така позиція, то нарід його в чомусь запідозрить і буде запитувати, ато навіть і хуже і він з командою заплутують нарід брехнею, роблячи вигляд благодаті і постійних перемог. Наголошую - вигляд, що не відповідає дійсності. Два місяці брехало Абдристович, потім ініціативу перехопили інші, типу Кім із "зеленою командою", а далі вже сам Боневтік взявся побренькувати, будуражучи нарід, бо частина з них почали повертатися в Миколаїв. Чомусь все в Боневтіка із самого початку побудовано на брехні і він цього вже давно не робив би, але бачить, що більшості це подобається і він нарощує міць різної, солодкої для вух брехні.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:50 Ответить
я давно все зрозумів, питання було риторичне
показать весь комментарий
04.08.2022 20:55 Ответить
"артілєрісти, зелька дал пріказ"...
показать весь комментарий
04.08.2022 18:45 Ответить
а як "Зеля" може давати наказ артилеристам, коли він їх не бачив три роки? Він може давати наказ Укравтодору, асфальтоукладним військам, бульдозерним військам ближнього бою і бітумним військам дільної дії. Готується фугасний, бронебйно-фугасний, осколково-фугасний, освітлювальний і димовий асфальт дальньої і середньої дії.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:56 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
04.08.2022 18:51 Ответить
Єдиний комент, що вартий уваги......
показать весь комментарий
04.08.2022 19:01 Ответить
ні Господь, ні Матір Божа не заставлять дурня бути розумним! свобода волі - понад усе!
показать весь комментарий
04.08.2022 20:24 Ответить
Если бы не про...вали машинами при отступление, то может быт и давали бы больше... А так маемо, шо маемо...(
показать весь комментарий
04.08.2022 18:59 Ответить
Головне що Україну не про- бали, Тай і їхнього добра не менше дісталося.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:04 Ответить
ну так, лише пів України(((
показать весь комментарий
04.08.2022 20:25 Ответить
"Дезертир" поганый... Не хочет приказ зелебени-дерьмокомандующего выполнять - "Херсон! Освободись! Раз-два"
показать весь комментарий
04.08.2022 19:02 Ответить
Куди генерали дивляться?Всі все знають,а генерали-ні.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:03 Ответить
Зара, Аристович, нам правду-матку розкаже, звідки Зе-дебіл готує наступ...
показать весь комментарий
04.08.2022 19:13 Ответить
Дерьмак сказал, что до зимы надо закончить войну. Потому что зимой будет холодно.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:15 Ответить
Дерьмак - рупор кремля. Х@йло понимает, что зимнюю войну рашкоармия не вытянет ни физически ни морально при всех ухищрениях. Вот и поставил козырю задачу дожать боневтика как можно скорее!
показать весь комментарий
04.08.2022 19:27 Ответить
а ми витянем? я не те, щоб проти, але , ми вже мали розбирати кремль на цеглини! це , згідно прогнозів і знань таких як ви(((
показать весь комментарий
04.08.2022 20:27 Ответить
З боневтіком - ні! Але на щастя армією реально керує не воно! Воно - це морда на майці та говорун ротом (за аналогією з грою на піаніно 🎹)))!
Доречі, пишіть, будь ласка, українською, а не суржиком! І пишіть грамотно!
показать весь комментарий
04.08.2022 22:07 Ответить
бо для зими нема зимового обмундирування
показать весь комментарий
04.08.2022 19:29 Ответить
Судячи з промови Єрмака, обмундирування не буде.
показать весь комментарий
04.08.2022 22:22 Ответить
если человек идиот ,то это надолго!
показать весь комментарий
04.08.2022 19:19 Ответить
Півроку наУкраїну тупо з купою техніки пруть москалі,і ЗСУ їх вдало перемелює.Тобто тактика "куча мала" успіх приносить частковий з великими втратами у всьому.Тепер наші стратеги-депутати хочуть таким же методом контрнаступати((А ви точно будете в перших танках та бронетранспортерах,уроди.Ворога треба не кількістю трупів побороти,а тактично та високотехнічно.Дали вам зброю високоточну,от і лупіть ту рашиську погань як в комп'ютерній грі.А скоро осінь,а там зима,думаєте москалі довго висидять там в болоті ,слякоті та морозі?Думати треба ,а не про наступні вибори думати((
показать весь комментарий
04.08.2022 19:22 Ответить
Да, какой там контрнаступ - по словам арестованного весь Николаев ждёт наступления рашистов 4-6 августа. Все на взводе - кто работает завтра сказали на работу не выходить. Тут, *****, ещё местный гавнокомандующий почти месяц рассказывает, что город закроют для поиска диверсантов и колобарантов - ну проведите спецоперацию сбу и контрразведки, но тихо - так нет, придурок трубит на всех перекрёстках - они, суки давно выехали и пересидят в сёлах, а потом, как ни в чём не бывало вернуться. Нахватают местных нариков и алкашей ни при делах. Стратеги, *****, черчили.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:27 Ответить
Я взагалі прифігіваю від наших посадовців - то Резнікові з Даниловими триндять про контрнаступи, то Зельц видає якісь накази (до яких взагалі нічого не готово, а фронт навіть не стабілізувався, бо кацапи пруть з подвійною силою), то розпатякують, яку зброю, коли і куди ми отримаємо... Дурдом на марші.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:37 Ответить
яка різниця хто бреше народу України , чи то куйло ,чи то "зе" і "слуги" ?У всі часи українському народові брешуть його вороги і грабіжники.
показать весь комментарий
04.08.2022 19:35 Ответить
Контрнаступ наших військ, яким нас кормили з травня, це звичайна наша пропаганда. Че ви думаєте, що в Лаптєстані пропаганда є, а у нас нема?

Нажаль, у нас не вистачає зброї і техніки для контрнаступу
показать весь комментарий
04.08.2022 19:56 Ответить
чим мосійчук і арєстовічь відрізняються від скабєєвої-соловйова??? може, хіба що мовою зомбування? та і то не завжди(((
показать весь комментарий
04.08.2022 20:31 Ответить
показать весь комментарий
04.08.2022 20:43 Ответить
ну шо? тепер замість анонсованого контрнаступу несподівана оборона? я вже не розумію - чи дибіли чи свідомі шкідники.
показать весь комментарий
04.08.2022 21:05 Ответить
Миколаїв

показать весь комментарий
04.08.2022 21:18 Ответить
Зброя потрібна бункер захищати.
показать весь комментарий
04.08.2022 22:18 Ответить
Для звільнення Херсона зброї та техніки достатньо. Але я знову повторю свою думку. Залужному скільки не дай зброї - він не зможе нею нормально розпорядитися і все просцить як в один день просцяв 18 танків на запорізькому напрямі під час невдалої атаки. Бутусов може підтвердити як це було. Залужний не здатний планувати наступальні операції. Йому не можна далі залишатися на цій посаді. Потрібен адекватний генерал, який спланує та зробить. А цей спочатку запустив кацапів на південь без бою, а потім чухав сраку все літо поки кацапи завели туди ще 15 тисяч голів. А референдум вже скоро і після цього хрін собачий замість зброї нам Байден дасть. Бо буде умиротворювати х@йло що ядерної війни не було. Мости нормально не знищив, лише покоцав, а кацапи все майже відремонтували. Залужний нам розповідає як береже людей і тому не наступає на Херсон. Натомість під Авдіїікою та Пісками він кинув наших військових напризволяще без підтримки арти та підкріплення. І якби Бутусов не виклав тут отой піст з фейсбука то хрін би їм туди хто надіслав допомогу. Це реальність. А Боневтік не виганяє того бездаря Залужного саме через те, що боїться народного гніву. Бо диванна сотня захищає цього недокомандувача просто не усвідомлюючи весь масштаб його невігластва і повторюючи тупу мантру, на яку їх підсадила Банкова на початку війни про "генія Залужного". А цей геній просрав все що можна було просрати.
показать весь комментарий
05.08.2022 00:02 Ответить
 
 