Украинский офис Amnesty International не принимал участия в подготовке и распространении доклада, в котором говорится, что ВСУ подвергает гражданских опасности, - спикер

Украинский офис правозащитной организации Amnesty International не принимал участия в подготовке и распространении доклада, в котором говорится, что украинская армия подвергает гражданских лиц опасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила спикер Amnesty International Украина Екатерина Митева в комментарии "Громадському".

"Украинский офис не участвовал ни в подготовке, ни в распространении этой информации. По правилам организации, во время вооруженных конфликтов и войн документированием нарушений и преступлений занимается исключительно Департамент реагирования на кризисы", - сказала Митева.

В пресс-службе организации отмечают, что следует различать военные преступления и нарушения международного гуманитарного права (МГП), которым регулируют законы и обычаи войны. Лишь тяжкие нарушения МГП считаются военными преступлениями и требуют привлечения виновных к уголовной ответственности.

"Команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty International не зафиксировала ни одного военного преступления украинских военных", - подчеркнули в Amnesty International Украина.

В организации также отмечают, что с начала полномасштабного вторжения РФ Amnesty International адвокатирует вопросы расследования Украиной и другими государствами военных преступлений РФ, совершенных в Украине.

"Как международная организация Amnesty International занимается расследованием и документированием военных преступлений всех участвующих в войне сторон. С 24 февраля исследователи организации задокументировали десятки военных преступлений на территории Украины и доказали, что они были совершены именно российскими военными", - говорится в сообщении.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, из которого следует, что украинские войска нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружения в школах, больницах и жилых районах.

