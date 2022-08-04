НАТО сотрудничает с производителями оружия для больших поставок в Украину, - Столтенберг
Страны-члены НАТО тесно сотрудничают с производителями оборонного комплекса, чтобы поставить больше оружия и оборудования в Украину и обеспечить готовность к длительному противостоянию с Россией.
Об этом заявил в интервью Reuters генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы оказываем много поддержки, но должны сделать ещё больше и быть готовыми к долгосрочным мерам", - приводит агентство слова главы Альянса.
В этой связи Столтенберг сообщил, что сейчас происходит взаимодействие между странами НАТО и компаниями – производителями вооружения и техники.
"Мы сейчас находимся в тесном контакте и сотрудничаем с оборонной промышленностью, чтобы производить и поставлять больше разных типов боеприпасов, оружия, а также других возможностей", - заметил генсек НАТО.
В последние месяцы страны НАТО и другие союзники начали поставлять в Украину более совершенные системы вооружений, в том числе артиллерийские ракетные системы HIMARS. По оценкам западных представителей, эти вооружения уже изменили ситуацию на поле боя в Украине.
Ракети маде ін паРаша - калібри та іскандери , вони вже майже вистріляли , тепер пуляють різними Х і С 300 ( а це - маде ін совок ) ,, снарядів у них ( ще совкових запасів ) дофіга і трішки , то ж потреби виробляти нові не було . А по безпілотники ***** недавно їздило в Іран , бо тих що вони виробляють не вистачає .
Але почуваймося впевненіше: НАТО відра не візьме (то зайве!), зате чвиркатиме часто-часто-часто-часто...