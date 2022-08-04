РУС
НАТО сотрудничает с производителями оружия для больших поставок в Украину, - Столтенберг

столтенберг

Страны-члены НАТО тесно сотрудничают с производителями оборонного комплекса, чтобы поставить больше оружия и оборудования в Украину и обеспечить готовность к длительному противостоянию с Россией.

Об этом заявил в интервью Reuters генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы оказываем много поддержки, но должны сделать ещё больше и быть готовыми к долгосрочным мерам", - приводит агентство слова главы Альянса.

В этой связи Столтенберг сообщил, что сейчас происходит взаимодействие между странами НАТО и компаниями – производителями вооружения и техники.

Читайте также: В наших интересах, чтобы Путин не добился успеха в Украине, иначе под угрозой окажутся соседние страны, - Столтенберг

"Мы сейчас находимся в тесном контакте и сотрудничаем с оборонной промышленностью, чтобы производить и поставлять больше разных типов боеприпасов, оружия, а также других возможностей", - заметил генсек НАТО.

В последние месяцы страны НАТО и другие союзники начали поставлять в Украину более совершенные системы вооружений, в том числе артиллерийские ракетные системы HIMARS. По оценкам западных представителей, эти вооружения уже изменили ситуацию на поле боя в Украине.

Читайте также: Зеленский и Столтенберг обсудили приоритеты военной поддержки Украины

+6
04.08.2022 20:41 Ответить
+6
Заморожений конфлікт відкладена війна.
04.08.2022 20:46 Ответить
+6
Лаптестан, тобі пісець, скоро чехотка по «расея1» будуть приблизно такі новини: «укрфашисти літаками F-35, які вилетіли з авіаносців «Джорд Буш» та «Гарі Трумен» нанесли удар по складу зі селітрою яка детонувала всю ніч.
04.08.2022 21:12 Ответить
Так, ця війна на роки... Але добре, що хоч в НАТО це розуміють й готуються.
04.08.2022 20:36 Ответить
Ніякої війни на роки не може бути. Все закінчиться до кінця року, або перемогою однієї з сторін або замороженим конфліктом.
04.08.2022 20:41 Ответить
Заморожений конфлікт відкладена війна.
04.08.2022 20:46 Ответить
Вона буде відкладена на десятиліття. Активні бойові дії ще можуть відбуватися декілька місяців після чого обидві сторони перейдуть до оборони. Почнеться демобілізація, бо немає можливості забезпечувати таку кількість військ. Обидві сторони будуть надіятись на якийсь переворот всередині країни супротивника. А на нову війну найближчими рокаминавряд чи хтось наважиться.
04.08.2022 21:30 Ответить
нам тільки переиога, навіть якщо через пару років
04.08.2022 21:13 Ответить
Ну хоть что-то от НАТАА!!!!
04.08.2022 20:28 Ответить
А від вас?
04.08.2022 20:37 Ответить
А від нас асфальтовані і освітлені дороги.
04.08.2022 20:42 Ответить
З'їдав ти корисний.
04.08.2022 20:57 Ответить
04.08.2022 20:41 Ответить
У двох фінських містах біля кордону з РФ щодня звучатиме гімн України: на знак підтримки біженців
https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad/u-dvoh-finskih-mistah-bilya-kordonu-z-rf-schodnya-zvuchatime-gimn-ukraini-na-znak-pidtrimki-bizhentsiv.htm?_gl=1*i90yyf*_ga*NDMyMDcyNjExLjE2MjAyODAyMDg.*_ga_JBX3X27G7H*MTY1OTYzNDc4MC42MDMuMS4xNjU5NjM0ODAwLjQw&_ga=2.117347470.923212399.1656327498-432072611.1620280208
04.08.2022 20:43 Ответить
Оце росія наклепала заліза -- НАТО впрягаєця в гонку
04.08.2022 20:45 Ответить
Росія обіср...ться протів країн НАТО.
04.08.2022 20:48 Ответить
Кацапія нічого не наклепала ,, наклепав ще сирисири , для війни з НАТО , а кацапня лише тим користується . . Близько - 90% кацапської зброї , розроблялось і виготовлялось ще совка .
04.08.2022 21:53 Ответить
Ракеты , снаряды , беспилотники - очень много чего производится .
04.08.2022 22:04 Ответить
Може й много чєго , але - в якій кількості . !
Ракети маде ін паРаша - калібри та іскандери , вони вже майже вистріляли , тепер пуляють різними Х і С 300 ( а це - маде ін совок ) ,, снарядів у них ( ще совкових запасів ) дофіга і трішки , то ж потреби виробляти нові не було . А по безпілотники ***** недавно їздило в Іран , бо тих що вони виробляють не вистачає .
04.08.2022 23:06 Ответить
Лаптестан, тобі пісець, скоро чехотка по «расея1» будуть приблизно такі новини: «укрфашисти літаками F-35, які вилетіли з авіаносців «Джорд Буш» та «Гарі Трумен» нанесли удар по складу зі селітрою яка детонувала всю ніч.
04.08.2022 21:12 Ответить
без НАТО і Пєнтагона не обійтись
04.08.2022 21:15 Ответить
НАТО має таку чудодійну піпетку, якою наділяє Україні озброєнь.
Але почуваймося впевненіше: НАТО відра не візьме (то зайве!), зате чвиркатиме часто-часто-часто-часто...
04.08.2022 21:26 Ответить
04.08.2022 21:41 Ответить
Производители готовы поставить Украине много чего, проблема в трусости или коррумпированости (кремлем) политического руководства некоторых стан НАТО!
04.08.2022 22:20 Ответить
Это тоже имеет место быть, но главное не это. Только США могло бы поставить любое количество оружия, я читал что аж 400!! фирм подали заявки на поставки оружия, но США ждут когда раху исключат из всех рынков сбыта оружия, газа и т.д., поскольку если сейчас дать все-все-все, то ***** быстро проиграет, и начнет вести переговоры. А все договоры по газу, нефти, и прочему будут продолжены и он опять будет получать деньги. Это я считаю главной причиной.
04.08.2022 22:44 Ответить
 
 