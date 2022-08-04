НАТО сотрудничает с производителями оружия для больших поставок в Украину, - Столтенберг

Страны-члены НАТО тесно сотрудничают с производителями оборонного комплекса, чтобы поставить больше оружия и оборудования в Украину и обеспечить готовность к длительному противостоянию с Россией.

Об этом заявил в интервью Reuters генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы оказываем много поддержки, но должны сделать ещё больше и быть готовыми к долгосрочным мерам", - приводит агентство слова главы Альянса.

В этой связи Столтенберг сообщил, что сейчас происходит взаимодействие между странами НАТО и компаниями – производителями вооружения и техники.

Читайте также: В наших интересах, чтобы Путин не добился успеха в Украине, иначе под угрозой окажутся соседние страны, - Столтенберг

"Мы сейчас находимся в тесном контакте и сотрудничаем с оборонной промышленностью, чтобы производить и поставлять больше разных типов боеприпасов, оружия, а также других возможностей", - заметил генсек НАТО.

В последние месяцы страны НАТО и другие союзники начали поставлять в Украину более совершенные системы вооружений, в том числе артиллерийские ракетные системы HIMARS. По оценкам западных представителей, эти вооружения уже изменили ситуацию на поле боя в Украине.

Читайте также: Зеленский и Столтенберг обсудили приоритеты военной поддержки Украины