Статус временной защиты для украинцев в ЕС будет действовать до весны 2024 года, - Стефанишина

Статус временной защиты граждан Украины в Европейском Союзе будет действовать до весны 2024 года. Также будет отдельное разъяснение по поводу процедуры регистрации украинцев, которые временно возвращаются домой.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Чиновник отметила, что на встрече с еврокомиссаром по внутренним делам Ильвой Юханссон стороны зафиксировали, что статус временной защиты, который получили более 5 млн наших граждан на территории ЕС, будет действовать до весны 2024 года как минимум.

Стефанишина отметила, что проблемным вопросом так же было то, что многие украинцы не просто возвращаются, а они на время приезжают в Украину, а затем возвращаются на территорию Евросоюза.

"Мы также зафиксировали, что ограничений по возвращению их на территорию ЕС не будет, будет отдельное разъяснение по поводу процедуры регистрации таких граждан, ведь были случаи задержания или даже возвращения в Украину, или недопуска граждан, которые хотели вернуться снова в ЕС", - сказала вице-премьер.

Читайте также: Беженцы из Украины могут в любой момент вернуться в ЕС, пока идет война, - еврокомиссар Юханссон