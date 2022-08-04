РУС
Новости
Статус временной защиты для украинцев в ЕС будет действовать до весны 2024 года, - Стефанишина

уз,біженці,укрзалізниця,евакуація,українці,еміграція,емігранти

Статус временной защиты граждан Украины в Европейском Союзе будет действовать до весны 2024 года. Также будет отдельное разъяснение по поводу процедуры регистрации украинцев, которые временно возвращаются домой.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Чиновник отметила, что на встрече с еврокомиссаром по внутренним делам Ильвой Юханссон стороны зафиксировали, что статус временной защиты, который получили более 5 млн наших граждан на территории ЕС, будет действовать до весны 2024 года как минимум.

Стефанишина отметила, что проблемным вопросом так же было то, что многие украинцы не просто возвращаются, а они на время приезжают в Украину, а затем возвращаются на территорию Евросоюза.

"Мы также зафиксировали, что ограничений по возвращению их на территорию ЕС не будет, будет отдельное разъяснение по поводу процедуры регистрации таких граждан, ведь были случаи задержания или даже возвращения в Украину, или недопуска граждан, которые хотели вернуться снова в ЕС", - сказала вице-премьер.

Читайте также: Беженцы из Украины могут в любой момент вернуться в ЕС, пока идет война, - еврокомиссар Юханссон

беженцы (1675) Евросоюз (17495) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (278)
Топ комментарии
+8
Гарантії для українських біженців є і працюють. Є і труднощі, не без цього,але допомога в пошуках роботи, нормального житла,доплати,курси мови...Наші підопічні з Суми уже працюють,зняли квартиру ,хочуть залишитися в Німеччині. Місцеві відносяться добре.
04.08.2022 20:43 Ответить
04.08.2022 20:43 Ответить
+8
Це такий улюблений кацапський прийом обсирати українських біженців в Європі. На це вже ніхто не ведеться, але тут бачу, що багато хто відреагував з дописувачів. Просто про Біженців з Ірландії ще ніхто не тролив.
04.08.2022 21:09 Ответить
04.08.2022 21:09 Ответить
+7
Українські біженці навіть мови української не знають,щоб ви розуміли,все що в них українського то паспорт.А більшість на авто преміум класу їздять по червоних хрестах по безкоштовну їжу.Якось дивно виглядає машина за 50к євро,а воно в червоний хрест по їжу їде.
04.08.2022 21:08 Ответить
04.08.2022 21:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Страница 2 из 2
Власне, саме у Болгарії я то і бачив. Будете сміятися - неподалік від Бургаса, у невеликому містечку.
04.08.2022 22:43 Ответить
04.08.2022 22:43 Ответить
Чи не у Сарафово часом?
04.08.2022 23:18 Ответить
04.08.2022 23:18 Ответить
У Равді.
04.08.2022 23:26 Ответить
04.08.2022 23:26 Ответить
Знаю трохи ті місця. Відпочивали у Сарафово, їздили і до Бургасу, і до Несеберу. А донька із затем ********** Свєнтий Влас.
05.08.2022 00:08 Ответить
05.08.2022 00:08 Ответить
У вас талант. Вам надо писать - для начала рассказы. Я нисколько не шучу. Вас с удовольствием будут читать.
05.08.2022 00:40 Ответить
05.08.2022 00:40 Ответить
Є ще одна категорія українських громадян, яка потребує захисту. Це студенти, які вчасно повернулися з канікул, тобто до 24.02.22. До них зараз приїхали мами-бабусі-дідусі- братики-сестрички. В Україні у них нікого не залишилось. Візи їм подовжили до нового року. Значна частина їх неповнолітні. Що з ними буде далі?
04.08.2022 22:29 Ответить
04.08.2022 22:29 Ответить
Особисто я потихеньку займаюсь питанням компенсації за втрачене майно. Не збираюсь вічно жити в приймах.
04.08.2022 22:51 Ответить
04.08.2022 22:51 Ответить
Дистанційно?
04.08.2022 22:53 Ответить
04.08.2022 22:53 Ответить
Нихачу сказать плохого, но одна моя знакомая мадам в Польше устроилась так,что всех местых попой подвинула )))
05.08.2022 13:53 Ответить
05.08.2022 13:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 